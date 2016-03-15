



Иван Шилов ИА REGNUM Итоги

Слухи о начале вывода российской военной группировки из Сирии, неожиданно появившиеся 12 марта, подтвердились. 14 марта президент России Владимир Путин официально заявил о том, что в связи с выполнением намеченных задач начинается выведение основных сил Воздушно-космических сил РФ из Сирийской Арабской Республики. При этом было отмечено, что пункт базирования в Тартусе и авиабаза Хмеймим продолжат работать в прежнем режиме.

Решение российского руководства моментально стало самой горячей темой обсуждения, при этом, естественно, больше всего представлены «крайние» позиции — либо о том, что Россия совершила грубую ошибку, не доведя начатое до конца, либо полностью совпадающие с официальными заявлениями.

Мы же попробуем обойтись без таких резких оценок и посмотреть, что же реально Россия смогла получить от военной операции, начатой 30 сентября 2015 года и продлившейся почти полгода. А также подумать, каким образом ситуация может развиваться дальше.

Сначала обратим внимание на итоговый отчёт министра обороны РФ Сергея Шойгу о прошедшей операции. Согласно ему, за весь период боевых действий было выполнено около 9 тысяч вылетов. Ударная авиация ВКС РФ уничтожила большую часть объектов нефтяной промышленности, находящейся под контролем боевиков, а также поразила почти 3 тысячи средств перевозки чёрного золота, тем самым существенно сократив источники финансирования террористических группировок. При содействии российской авиации сирийские войска смогли освободить около 400 населённых пунктов, практически полностью восстановлен контроль над Латакией, достигнуты существенные успехи в битве за Алеппо, к которому пробиты пути снабжения. Кроме того, начата операция по освобождению Пальмиры, которая была тщательным образом подготовлена. Общая площадь освобождённой территории равна 10 тысячам квадратных километров (около 5% от площади всей Сирии). Помимо этого, серьёзных успехов добились и курдские вооружённые формирования. Если цифра 2 тысячи уничтоженных боевиков — выходцев из России соответствует действительности, то такой результат тоже не может не радовать.

Как мы видим, работа ВКС РФ действительно не прошла зря — нельзя сказать, что достигнут молниеносный и окончательный результат, тем не менее он есть, и он ощутим. Особенно если сравнить с той катастрофической ситуацией, которая складывалась до начала Россией военной операции. Тем не менее можно ещё раз констатировать, что одними только действиями авиации в войне с полупартизанскими силами не справиться.

Помимо помощи, оказанной сирийским правительственным войскам, успехи которых в конечном итоге и привели к установлению перемирия и началу реальных мирных переговоров, Россия смогла в реальных условиях испытать огромное количество новейшего, и не очень, вооружения. Применялись самые разные модели боевых самолётов: самые современные многоцелевые истребители Су-35С и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-34 и модернизированные Су-24М, штурмовики Су-25СМ, впервые в истории удар по противнику нанесли стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Достаточно широко применялось высокоточное оружие — бомбы со спутниковым наведением КАБ-500С, ракеты с лазерным наведением (например, Х-25 и Х-29), а установка на далеко не новые бомбардировщики Су-24М новых прицельных комплексов СВП-24 «Гефест» позволила достаточно точно наносить удары и неуправляемыми бомбами (ФАБ-250, ФАБ-500 и т.п.). Также операция в Сирии отметилась «дебютом» российских стратегических крылатых ракет воздушного и морского базирования — с расстояния более одной тысячи километров были запущены десятки «Калибров», Х-555 и новейших Х-101. Такой опыт, полученный войсками и разработчиками, бесценен.

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Фактически в качественном аспекте в Сирии были использованы почти все неядерные возможности ВКС России.

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Ещё один немаловажный факт — высокая надёжность поступившей в последние годы на вооружение новой и модернизированной авиатехники. При практически предельной интенсивности полётов не было зафиксировано ни одного серьёзного происшествия, как и боевых потерь (если не учитывать неадекватного и неожиданного турецкого «удара в спину», после которого Россия потеряла бомбардировщик Су-24М и одного из пилотов).

Учитывая всё вышеуказанное, неудивительно, что военная кампания РФ стала отличной рекламной акцией для российской боевой авиации — интерес к российским самолётам на мировом рынке вооружений реально вырос. В особенности это касается фронтового бомбардировщика Су-34. Поэтому ещё вопрос — больше средств было потрачено на операцию, или же будет в итоге заработано за счёт новых экспортных контрактов.

Сохранение за Россией авиабазы Хмеймим также является серьёзнейшим приобретением. Судя по заявлениям официальных лиц, системы ПВО С-400 и некоторая часть боевых самолётов там останутся, так же как и корабельная группировка у берегов Сирии. Это позволит продолжать контролировать действия Турции и почти наверняка заставит её отказаться от всяких планов по вводу войск в Сирию или нанесению авиаударов по позициям курдов.

Теперь, после того как подведены итоги сделанного к сегодняшнему дню, попробуем оценить перспективы развития сирийского конфликта после прекращения активной работы российской авиации. Они очень сильно зависят от результатов переговоров между представителями Башара Асада, сирийских курдов и оппозиционных группировок. Если всё-таки будут выработаны реальные механизмы формирования новой политической системы и достигнуто хоть какое-то взаимопонимание, то, объединившись, эти силы будут иметь неплохие шансы «дожать» «Джабхат-ан-Нусру» и вести эффективные боевые действия против ИГ (обе организации являются террористическими и запрещены на территории РФ).

При другом, негативном сценарии — срыве перемирия, всё может оказаться более непредсказуемым. В любом случае — авиабаза Хмеймим остаётся за Россией, поэтому переброска сил в том же размере обратно в Сирию займёт от силы несколько дней.

Что касается запущенных политических процессов — возросший вес России на Ближнем Востоке (а это заметно даже по количеству визитов высших лиц стран этого региона в Москву) на фоне падения цен на нефть позволил осуществить попытку собрать некий новый «ОПЕК». Однако главным препятствием для этого становится Иран, который отказался, в отличие от большинства остальных стран, заморозить добычу нефти. Таким образом, вывод основной группировки ВКС РФ из Сирии может являться также давлением и на Иран, который имеет свои интересы в этой стране (заметное количество иранского спецназа воевало и воюет в составе правительственных войск). Да и сам президент Сирии Башар Асад в последнее время не был так уж сильно настроен на мирный лад, а кроме того, судя по всему, он не выражал большого желания учитывать мнение курдов (в том числе о предоставлении им широкой автономии).

Ещё одним ключевым результатом сирийской кампании стало фактически полное разрушение отношений России с Турцией и уровень двухсторонних отношений, близкий к предвоенному (а всё из-за сбитого Турцией Су-24). На этом фоне произошло серьёзнейшее сближение между сирийскими курдами и Россией, и на них теперь, судя по всему, Россия делает серьёзную ставку.

Учитывая самые разные интересы большого количества игроков, сирийский конфликт может длиться ещё долго, и скорее всего, завершение операции ВКС РФ — это лишь конец одной серии многосерийного детектива.