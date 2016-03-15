



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Пожалуй, самой неразрешимой задачей любого украинского политика является то, каким образом, заняв высокий государственный пост, сохранить столь же высокий уровень поддержки населения. Не избежал столкновения с этой проблемой и «лидер евромайдана» Арсений Яценюк. Не успел он освоиться в кресле премьер-министра, как его рейтинг устремился к нулевой отметке. Какое-то время украинцы ещё надеялись на позитивные результаты реформ правительства, но на третьем году премьерства Яценюка стало очевидно: страна идёт не туда, и правительство надо менять.

Не вызывает сомнений тот факт, что за два последних года уровень жизни украинцев радикально упал вместе с рухнувшей экономикой. Вопросы возникают относительно смысла проводимых на Украине реформ. Все мы, конечно же, много раз слышали о том, что они идут медленно. А куда они «идут»? В чём их основной смысл? Согласитесь, глупо оценивать работу правительства и выступать за его отставку, не зная стоящих перед ним целей. К сожалению, абсолютное большинство украинских политиков и экспертов на эту тему молчит, словно речь идёт о важной государственной тайне.

Однако не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы в одном предложении сформулировать суть проводимых правительством европейских реформ: страна должна жить по средствам. При этом Яценюк тут выступает не в роли вольного импровизатора, а является вполне педантичным исполнителем рекомендаций МВФ. Правды ради — и винить его не в чем, а если отправлять в дальний путь, то вместе с МВФ на одном самолёте. Но, как говорил один великий римлянин, «жена Цезаря вне подозрений». К западным организациям у украинцев до беспамятства доверительное отношение…

Год назад на пресс-конференции после заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии Владимир Путин уже давал оценку реформ в социально-экономической сфере Украины. «По форме все правильно, а по сути — полное издевательство», — заявил глава Российского государства. А ведь действительно, по форме всё делается правильно. Либо Украина должна больше зарабатывать, либо меньше тратить. С увеличением доходной части бюджета у правительства ничего не получается по вполне объективным причинам. С одной стороны, поджимает глобальный экономический кризис с падением спроса на украинскую продукцию, а с другой стороны, по бюджету больно бьёт разрыв торгово-экономических связей с Россией.

Разумеется, о нормализации отношений с Москвой не может быть и речи. Украинское общество к этому не готово, а сам националистический режим в состоянии существовать только в условиях антироссийской истерии. Только дёрнись, заговори о необходимости улучшения отношений с Москвой, как зазвучит привычная песня про «зраду».

Так что украинским реформаторам не остаётся ничего другого, кроме как урезать расходную часть бюджета. Чем они, собственно, и занимаются. Основной смысл реформ в социальной сфере, здравоохранении, государственном управлении, образовании и науке проще всего описать словами: сокращение, пересмотр, ограничение, отмена, замораживание, закрытие… Встречаются, конечно, и повышения, но только не доходов населения. К примеру, реформы предполагают повышение пенсионного возраста или нагрузки на преподавательский состав учебных заведений. В общем, полное издевательство…

Стоит отметить, что любые реформы всегда воспринимались украинцами в качестве чудодейственной таблетки, благодаря которой глупые становятся умными, бедные — богатыми, а бандиты сами собой отправляются в тюрьмы. Отсюда у граждан незалежной такая необузданная тяга к любым выборам и майданам. Они считают, что достаточно произвести замену неправильного руководства на правильное, под чутким руководством всего цивилизованного мира провести «европейские реформы», как жизнь моментально переменится к лучшему.

С надеждами на быстрое превращение Украины в процветающую державу украинцы вышли на евромайдан и снесли режим Януковича. Не стало ни регионалов, ни их ситуативных попутчиков — коммунистов, на которых ранее незалежники списывали все свои неприятности. Власть перешла в руки «патриотов», которым уже никто не мешает вести страну в светлое европейское будущее. Тут-то и выяснилось, что никакого европейского пути просто нет. Он мог существовать ровно до тех пор, пока существовала российская альтернатива и вероятность вступления Украины в Таможенный союз.

Теперь Запад является полноправным собственником «Проекта Ukraine». Можно, ни на кого не оглядываясь осваивать новую территорию и зачищать её от остатков предприятий, выпускающих продукцию с высокой степенью добавочной стоимости. Конкуренты никому не нужны. Этим и занимаются колонизаторы, превращая Украину в свой сырьевой придаток. Потому так комично выглядят митингующие возле стен Кабинета министров украинские учёные с плакатами «Руки прочь от науки», «Учёные — это разум нации».

Сырьевой придаток, каковым уже является Украина, в «мозгах» не нуждается. Но картошкой, огурчиками да помидорчиками высокую прибавочную стоимость не заработаешь, только высокотехнологичным производством, коего на Украине уже почти не осталось. Впрочем, если начистоту, то в уничтожении «разума нации» есть свой плюс. Украинская наука ещё в советские времена была рассадником идей сепаратизма и национализма. Слава Украине — теперь её не будет.

В ситуации ускоренной деиндустриализации, когда закрываются оставшиеся от советской системы экономики промышленные гиганты, Украина не нуждается в огромном количестве учёных и квалифицированных рабочих. По этой причине совершенно оправданным выглядит сокращение числа высших учебных заведений и профессионально-технических училищ, а также массовый отъезд людей на ПМЖ в Россию. Управлять трактором на Ростовщине, работать сиделкой в Италии или собирать клубнику в Польше можно и без диплома о высшем образовании.

В свою очередь, деиндустриализация неизбежно ведёт к тому, что государство оказывается не в состоянии финансировать не только здравоохранение, спорт и культуру, но и в целом бюджетников. Понятно, что врачи не хотят остаться без работы, а больные без медицинской помощи. Народ, несомненно, нуждается и в «культурной программе». Только кто должен оплачивать все эти удовольствия и при чём тут Арсений Яценюк? Нынешние европейские реформы, как нож хирурга, обрезают всё лишнее и отжившее. К несчастью для украинцев, таким лишним и отжившим стало всё доставшееся Украине наследие советского «оккупационного режима» в придачу с половиной населения страны. Вполне символично, что вместе с разрушаемыми националистами памятниками советской эпохи уходят в небытие и все её достижения.

Посол США на Украине Джеффри Пайетт, конечно же, не шутил, когда заявил, что Украина должна стать «сельскохозяйственной сверхдержавой». В конце концов, почему в мире могут существовать «банановые сверхдержавы», а «кукурузной» не может быть? Правда, для выпуска столь «высокотехнологичной продукции» не требуется много рабочих рук, но реформы решат и эту задачу. Процесс депопуляции населения идёт вполне успешно.

На момент развала СССР на Украине проживало почти 52 миллиона человек. По итогам переписи 2001 года, население страны уже составляло 48 миллионов человек. Следующая перепись планировалась в 2010, потом 2011, 2012, 2013 и 2016-м годах. Уверен, что и в ближайшее время переписи не будет. Слишком шокирующими окажутся её результаты для граждан незалежной. По официальным данным Укрстата на 1 января 2016 года, численность населения Украины составляла менее 43 миллионов человек (без учёта Крыма и Севастополя). Из этого числа следует вычесть несколько миллионов проживающих на утраченных территориях Донбасса, а также заробытчан и переселенцев в Россию. Наберётся ли в данный момент на Украине 35 миллионов человек или уже меньше? А ведь сбежали из незалежной как раз самые работоспособные и сообразительные! Ежу понятно, что целью пенсионной реформы должно стать уничтожение класса пенсионеров.

Не вижу повода сочувствовать украинцам. Прежде чем устраивать евроскачки на майдане, они могли бы для начала поинтересоваться, чем закончился путь в Европу для Эстонии, Латвии, Литвы или всё ещё идущей туда Молдавии. Однако, видимо, украинцы посчитали себя умней и удачливей других.

Впрочем, если «маленькие украинцы» и не должны обладать большими познаниями в области политики и экономики, то почему же промолчали многочисленные политики и эксперты? Почему промолчал «мозг и совесть нации»? Тут тоже нет никаких секретов. Мозг и совесть нации отдыхает, поскольку давно содержится за счёт западных грантов и обслуживает интересы олигархических группировок Украины. По этой весьма прозаичной причине нынешняя властная и интеллектуальная элита готова бесконечно реформировать Украину до последнего украинца. Ведь смена прозападного курса лишает лично их средств к существованию.

Безусловно, Арсения Яценюка пнут из кресла премьер-министра, устроив из этого феерическое шоу под названием «перемога нации над зрадой». Далее украинцы станут свидетелями бурной борьбы за главный министерский портфель. Затем будет сформировано новое правительство с непременно пафосным названием. Новое руководство сразу спишет все существующие проблемы на «попэрэдников», но тем не менее продолжит их курс. Но пройдёт не так много времени, украинцы снова будут грезить сменой правительства, и всё повторится опять.

На мой взгляд, лучшим премьер-министром Украины стала бы «лётчица-наводчица» Надежда Савченко. Во-первых, она уже сидит в тюрьме, что до минимума снижает её шансы стать очередным коррупционером во власти. Во-вторых, сидит в России, что в случае необходимости станет прекрасным оправданием провала реформ. В-третьих, какая разница, кто будет премьер-министром, если задачи известны, как и их результат? Да и название правительства будет вполне отражать суть исторического момента: «Правительство последней Надежды».