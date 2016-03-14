Ситуация в Грузии постепенно доходит (или доводится) до абсурда. Тема тайных записей из личной жизни граждан набирает обороты и обрастает все новыми видеороликами, а их создатели и распространители мирно живут в тени и работают над новыми материалами. Более того, в соцсетях активно анонсируют появление в ближайшем будущем очередных видеозаписей. И несмотря на то, что каждый новый «распространитель» и «автор», размещающий подобный ролик, сразу же блокируется, ему на смену приходит другой. А может, это тот же самый, остающийся неизвестным и безнаказанным, но выступающий под новым именем «творец»?

Флаг Грузии

Политическая жизнь Грузии, в течение предыдущих десятилетий и без того богатая на грязные политтехнологии, в преддверии очередных выборов прямо взорвалась «компроматами». Более того, отдельные политики «предсказывают» обострение войны компроматов и появление все новых и более наглядных кадров. Политикам заявления сходят с рук. Представители противостоящих основных лагерей обвиняют в создании видеозаписей друг друга, а остальная, не относящаяся (прямо или косвенно) к рядам ЕНД оппозиция, однозначно сваливает вину и на «Грузинскую мечту», и на «Единое национальное движение». По мнению этой, «третьей», силы, в распространении таких видеозаписей могут быть заинтересованы представители как бывших, так и нынешних властей.

«Единое национальное движение», за почти десятилетний период правления которого в стране и была внедрена практика так называемых тайных прослушиваний и подсматриваний личных разговоров и личной жизни граждан, сегодня выступает ярым борцом за права человека, позабыв те множественные сериалы, которые само через контролируемые телекомпании выпускало в эфир с целью унижения и дискредитации тогдашней оппозиции.

«В Грузии должна завершиться политическая борьба, ведущаяся грязными методами. В условиях правления Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты» фабрикация-распространение записей, отражающих личную жизнь граждан, стало главным оружием в борьбе против оппонентов. Этому способствует и то, что, несмотря на зафиксированные десятки случаев, правительство не провело расследования и виновные не были наказаны», — безапелляционно утверждают лидеры ЕНД.

По их же мнению, тиражированию таких тайных записей способствуют открыто аффилированные с правительством средства массовой информации. Вероятно, к таким средствам ЕНД относит агентство «Интерпрессньюс», посмевшее сообщить общественности о появившемся на канале YouTube очередном видеоролике, за что ряд министерств и администрация президента разорвали с этим агентством все контракты и сотрудничество.

На фоне появления новых видеозаписей Национальное движение заявляет, что этой грязи пора положить конец, и обещает, что это произойдет после поражения Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты» на парламентских выборах 2016 года. После этого, как утверждают в ЕНД, они проведут «реальные реформы в силовых структурах, в том числе в Службе государственной безопасности», и искоренят синдром безнаказанности.

Более того, лидеры ЕНД прогнозируют, что в преддверии выборов ожидается появление в сетях все новых и новых записей из личной жизни граждан. Интересно, откуда им это известно? И почему правительство на такие заявления представителей ЕНД не реагирует или реагирует неадекватно?

«Факт, что избирательный процесс еще больше углубит и обострит войну компроматов», — заявил журналистам один из лидеров ЕНД, депутат парламента Гиги Церетели.

По его же словам, правительство обязано срочно остановить этот процесс, но оно оказалось совершенно не способным к этому и бессильным перед возникшей проблемой.

«Если процесс принятия мер со стороны правительства продолжится так же неэффективно, мы должны ожидать худшего», — отметил Церетели.

Резким и «дальновидным» в оценках был депутат Павле Кублашвили, бывший член ЕНД, ныне представитель нового политического центра «Гирча», который при правлении самого ЕНД протеста против распространения телекомпаниями тайных записей о тогдашней оппозиции не выражал. По его мнению, распространение подобных кадров входит в интересы России и нацелено на создание в стране беспорядков.

«Цель распространения этих кадров — дестабилизация ситуации в стране и доведение ее до гражданского противостояния. Такие попытки неоднократно предпринимались и в прежние годы. Сегодня все исходит из интересов нашего северного соседа», — заявил Кублашвили.

Он призвал все политические силы, в том числе правительство, быть очень осторожными, чтобы не оказаться «орудием в руках северного соседа для достижения им своих целей».

Строго осуждают действия правительства в этом направлении и бывшие его соратники по коалиции «Грузинская мечта» — члены «Свободных демократов». Они считают, что нынешнее правительство обязано в кратчайшие сроки раскрыть это преступление и наказать виновных.

«То, в каких условиях сегодня нам приходится жить и работать, невообразимо, необъяснимо для наших сограждан, как и то, какую страну мы строим с учетом внешних факторов и имеем чувство государственности или нет», — заявил журналистам представитель «Свободных демократов» Виктор Долидзе.

Правительству пока приходится лишь обещать, что правоохранительные органы обязательно доведут начатое расследование до конца и обязательно накажут виновных. И хотя отдельные политики недвусмысленно намекают, что распространение подобных кадров в интересы нынешнего правительства не входит и является стилем и методом деятельности, характерным для ЕНД, пока представители власти лишь оправдываются, что они в распространении тайных записей из личной жизни граждан никак не заинтересованы.

На этом фоне примечательно заявление министра юстиции Теи Цулукиани, первой разорвавшей сотрудничество с агентством «Интерпрессньюс» за информацию о появлении в сети очередного видеоролика. Она расценивает эти видеозаписи как очередной удар по правительству Грузии. Цулукиани отвечает на обвинения и подчеркивает, что нынешнее правительство ни в коем случае на себя ответственность за создание и распространение таких роликов не возьмет.

«Последние дни мы стали свидетелями повторных и последовательных ударов по правительству, грузинскому обществу и государственности. Мы обязаны расследовать это недостойное деяние, которое является преступлением. Конечно, наше правительство ни в коем случае не возьмет на себя ответственность за создание и распространение этих кадров. Приоритет нашего правительства — как можно быстрее найти преступников и показательно наказать их», — заявила Цулукиани.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили пошел еще дальше. Он вышел за рамки обычного осуждения преступников и требований скорейшего выявления и наказания виновных и объявил солидарность тем, на чью личную жизнь посягнули создатели видеозаписей.

«Я стою рядом с вами, всегда буду защищать вас и буду солидарен с теми людьми, которых кто-то пытается унизить. В доказательство этого могу сегодня открыто сказать обществу, что секс и сексуальная жизнь не являются позором! У меня лично есть сексуальная жизнь, была очень богатая сексуальная жизнь и будет такой в будущем. Знайте, я всегда буду защищать вас и всегда буду отделять эту тему от бессмысленной, грязной стигмы!» — заявил президент на встрече с неправительственными организациями, которая была посвящена теме размещения в соцсетях незаконных тайных записей из личной жизни граждан.

Судя по тому, что до выборов остается еще несколько месяцев, и исходя из предсказаний лидеров ЕНД, можно ожидать, что грузинскому обществу предложат еще не один подобный видеоролик. А анализируя итоги расследования предыдущих аналогичных фактов, можно предположить, что правоохранительные органы в лучшем случае выйдут на некоего «исполнителя», записавшего либо разместившего то или иное видео в сети. Заказчик же, как и во всех остальных случаях расследования подобных преступлений, останется безнаказанным и неназванным.

В чем причина такой безнаказанности? Ряд грузинских политологов и аналитиков высказывает предположение, что все дело в тех старых кадрах, которые остались в правоохранительных структурах Грузии от прежней власти. Многие чиновники МВД и других силовых министерств, которые при прежнем правительстве Грузии участвовали в тайной слежке и прослушиваниях граждан, создании тайных видеозаписей, сегодня продолжают работать в органах. В вину нынешнему правительству грузинские эксперты и политологи вменяют то, что оно в свое время не провело системных изменений и коренных реформ в силовых структурах и не очистило их от старых, «заматеревших» на подобных деяниях кадров.