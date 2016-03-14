Несколько дней назад польские СМИ успешно отработали тему «больших закупов» россиян и литовцев на территории республики. В этом году Восьмое марта в России отметилось сразу четырьмя выходными днями, в результате чего около 40 тысяч жителей Калининградской области отправились в Польшу. День же восстановления независимости Литвы — 11 марта — пришёлся на пятницу, а значит, и для литовцев наступили «длинные» выходные.

trojmiasto.wyborcza.pl Развязка «Калининград» в польском городе Эльблонге

В итоге польские медиа оторвались на соседях. Например, ольштынские таможенники доложили, что калининградцы отоварились на 20 млн злотых (400 млн рублей), а значит, сделали вывод польские коллеги, столько недополучила страдающая от санкций экономика России.

Литовцы также получили политический отлуп. Дескать, такой уж у соседа национальный праздник, раз сотни литовцев штурмовали супермаркеты Сувалок вместо торжественных демонстраций. Экс-спикер Сейма Литвы, консерватор Ирена Дегутене даже заявила, что «поездки за покупками в Польшу 11 марта — только один пример, свидетельствующий о бездействии правительства на протяжении четырёх лет».

К сожалению, Варшава забывает, что трансграничная торговля — палка о двух концах. В этой заметке я расскажу об обратном процессе, который стремительно набирает обороты.

Информация о том, что поляки активно стали покупать российские продукты и товары в Калининградской области, стала просачиваться с прошлой осени. Безусловно, свою роль сыграло двукратное падение курса рубля к злотому (если два года назад один злотый был равен десяти рублям, то сегодня «злотувка» — это уже 20 рублей). Но благоприятная цена всё же не определяющий фактор. Поляки честно хвалят российскую продукцию за качество, о чём прочтёте ниже.

Итак, если опустить «бензиновую иглу», на которую подсажено мужское население северных воеводств, то импровизированный рейтинг покупок в России выглядит так.

На первом месте — конфеты. Прежде всего, московских фабрик с вековой традицией. Речь идёт о шоколадных лакомствах по весьма недешёвой цене — до 1000 рублей за килограмм. Охотно также берут конфеты ручной работы (особенно, рассказывают, нравятся с обёртками, где изображены картины из Эрмитажа или Третьяковской галереи). Ажиотаж наблюдался под Новый год, когда, как рассказали в калининградской дистрибьюторной фирме «Юринат», из Польши прибыл целый автобус для закупок детских сладких новогодних подарков. Конфетный интерес поляки объясняют просто: в евросоюзовской, в том числе и польской, кондитерской продукции — сплошная «химия», а Москва выпускает натуральные конфеты.

Также в сладкой корзинке у поляка, побывавшего в самом западном российском регионе, неизменно лежат халва и козинаки. «В Польше этого вообще нет», — говорят паны.

От сладкого перейдём к солёному. Популярностью в Калининграде у поляков пользуется селёдка пряного посола. Автор этих строк стал свидетелем разговора гостя из Польши с продавщицей из рыбного отдела на Центральном продовольственном рынке Калининграда. К женщине по имени Татьяна пришли уже по наводке от прежних польских покупателей. Просьбу было понятно без перевода: «Czy ma Pani całego śledzia?» Целой селёдки было предостаточно, и если кто подумал, что поляк купил пару-тройку сельдевых тушек, то ошибся. Приграничный сосед ткнул пальцем в 5-литровое пластмассовое ведро, набитое селёдкой и, переспросив — сколько там килограммов, выдал: «Dwa wiadra!»

Позже хозяйка рыбной лавки объяснила польский интерес к этому совсем не деликатесу для россиян: «Они (поляки) каждый раз высказывают недовольство, что Польша имеет выход в море, которое кишит селёдкой, но из-за каких-то евросоюзовских норм продавать в Польше сельдь можно только в переработанном виде, да ещё вымоченную во всяких маринадах. А целой, неразделанной селёдки обыкновенного пряного посола днём с огнём не найти. В Польше это даже не дефицит, а просто тотальное отсутствие».

Продавщицы свежей рыбы, с которыми удалось пообщаться, отметили, что по весне очень хорошо идёт на Польшу потрошёный судак. Торговки даже выучили его название по-польски — сандач. Вообще, торговцы замечают, что поляки, попав на русский рынок, начинают вести себя, как россияне в какой-нибудь польской «Бедронке». Походив по рядам, они покупают сало, сёмгу, сгущёнку и даже хлеб со сметаной.

Калининградцы в блогосфере отмечают, что в городе появляется всё больше машин с польскими номерами. А ведь ещё пару лет назад обилие польских авто можно было встретить в приграничном Багратионовском районе, где водители-«мрувки» заправлялись лишь горючим, а съездить в облцентр было для них банально дорого.

Последний продовольственный продукт, которым балуют себя поляки, побывав в Калининграде, — это водка. Ей, конечно, панство не удивишь, но, судя по всему, здесь срабатывает принцип — запретный плод сладок. Всё чаще поляки проговариваются, что покупают водку под названием «Путинка». В республике она — дефицит, а на столе для традиционно политизированных поляков подобный «идеологический» продукт очень даже пикантен.

Далее идут непродовольственные товары. С некоторых пор поляки систематически вывозят из Калининграда уголь для шашлыков. Пара мешков, как правило, в машине всегда с собой, рассказывают калининградские таможенники. Везут только не для пикников, а буквально отапливать свои дома. Говорят, что не столько стоимость привлекает, сколько качество угля: горит долго.

Не очень часто, но поляки покупают в Калининграде золотые украшения, потому что «реально дёшево».

По словам официального представителя Калининградской областной таможни Натальи Каданцевой, если в целом оценивать трансграничный трафик покупок, то уже ломается некогда навязанный стереотип: поляки везут из России бензин, а русские из Польши — сосиски.

«Хотя поток россиян в Польшу уменьшился незначительно, но количество товаров, ввозимых калининградцами, сократилось ощутимо, — прокомментировала представитель таможни. — Даже визуально, если раньше водитель открывал багажник, и продукты чуть ли не вываливались, то сейчас среднестатистическая семья возвращается из Польши с небольшим пакетом продуктов. Одновременно наши сотрудники констатируют, что польские граждане всё чаще выезжают с набором российских продуктов и товаров, не превышающим норм личного потребления».

В общем, как гласит польская пословица: «Lepszy chleb z solą z dobrą wolą niż marcepan z niewolą» («Лучше хлеб с солью с доброй волей, чем марципан с неволи»).