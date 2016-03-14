Бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян, занимавший этот пост до 2008 года, намерен в ближайшие дни объявить о создании новой партии. «Я намерен создать партию, о чем официально скажу в ближайшие дни», — заявил Осканян в беседе с журналистами 14 марта.

aravot.am Вардан Осканян (справа) и Роберт Кочарян

Он не назвал, однако, ни костяк партии, ни её название. Осканян лишь отметил, что в составе партии будут и депутаты, и лица, не входящие в парламент, а также молодые люди.

Что касается того, какое отношение имеет второй президент Армении Роберт Кочарян, при котором Осканян занимал должность главы МИД, к созданию новой партии, то Вардан Осканян сказал, что Кочарян не имеет никакого отношения к партии. «Но я не буду ставить себя в ситуацию, при которой стану постоянно отстраняться от Кочаряна. Власть того времени имела, конечно, много недостатков в разных областях, но она имела и большие успехи, особенно на фоне сегодняшней экономической ситуации, внешней политики. Думаю, что это тот период времени, который народ вспоминает положительно во многих вопросах. Давайте все не омрачать», — приводит слова экс-главы МИД Армении news.am.

На вопрос, за счёт каких ресурсов создается партия, как она собирается бороться за голоса избирателей, принимая во внимание то обстоятельство, что Осканян признаёт, что власти во главе с Робертом Кочаряном несут ответственность за события в Ереване 1 марта 2008, когда погибли 10 человек, бывший министр иностранных дел ответил: «На ресурсы Вардана Осканяна, опираясь на программу партии, нашу работу, наше видение будущего страны».

По словам политика, он неоднократно касался вопроса 1 марта, заявляя, что это черная страница новейшей истории Армении. «Конечно, власти того времени однозначно несут ответственность, они не должны были позволить, чтобы подобное произошло», — подчеркнул бывший дипломат.

Практически все политические силы Армении положительно откликнулись на новость о создании Осканяном партии.

Даже глава «Процветающей Армении» (ППА), членом которой до недавнего времени являлся Осканян, — Наира Зограбян поприветствовала намерение бывшего однопартийца создать партию, поскольку его политический опыт может послужить во благо народу. Она заявила, что одна из первых была осведомлена о его решении создать партию и выразила ему поддержку. «Он серьезный политик и имеет право создать свою партию, особенно если учитывать, что в свете новой конституции для участия в политических процессах необходимо представлять какую-либо политическую силу», — отметила Зограбян. При этом она заметила, что не видит проблемы в возможной утечке членов фракции ППА в эту партию. «Элинар Варданян, Ваге Ованнисян и Степан Маркарян, возможно, пополнят ряды партии Осканяна, но не стоит искать в этом интригу», — подчеркнула Зограбян.

Вардан Осканян родился в сирийском городе Алеппо, с 1992 года работал в МИД Армении. В 1998 году, после того как к власти пришел Роберт Кочарян, был назначен министром иностранных дел Армении, и занимал этот пост при всем правлении второго презента, вплоть до апреля 2008 года.

Несколько лет назад Осканян вступил в партию «Процветающая Армения», которая была создана при Кочаряне бизнесменом Гагиком Царукяном. После поворота партии в сторону оппозиции, Осканян выделялся резкой критикой действующего президента Сержа Саргсяна. Тогда против бывшего дипломата возбудили уголовное дело, обвинив в отмывании денег при помощи основанного им фонда «Сивилитас». Впоследствии дело было прекращено.

После конфликта между лидером ППА Гагиком Царукяном и президентом Сержем Саргсяном, когда Царукян заявил об уходе из политики, Осканян покинул ряды ППА и некоторое время находился в тени.

Экс-глава МИД до сих пор считается «человеком Кочаряна» и многие склонны отводить роль теневого лидера партии именно второму президенту, тем более, что независимыми от власти денежными ресурсами на создание и содержание партии обладает в Армении, пожалуй, только Кочарян.

Партия Осканяна станет уже четвертой по счету оппозиционной политической силой, которая создалась за последний год в Армении. «Светлая Армения» — независимого депутата Эдмона Марукяна, «Гражданский договор» — Никола Пашиняна и «Альянс», покинувшего ряды ППА депутата Тиграна Улиханяна, хоть и играют на оппозиционным поле, но до сих пор не смогли внятно назвать ресурсы, на которые существуют. Это вызывает у многих сомнения в их искренности, а заявления о том, что партии существуют на пожертвования своих членов и сторонников, не столь убедительны.

Имея более или менее объяснимые ресурсы финансирования, партия Осканяна претендует на роль главной оппозиционной силы перед парламентскими выборами 2017 года. С другой стороны, чем больше оппозиционных партий будет участвовать в выборах, тем легче будет правящей Республиканской партии Армении, во главе с президентом страны Сержем Саргсяном, получить большинство в парламенте, не прибегая к массовым фальсификациям и остаться у власти еще на пять лет. Тем более, что все предпосылки к этому Саргсян создал еще в 2015 году: убрал из политики главного противника и изменил под себя конституцию.