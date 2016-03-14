Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM

1 — идеальные двусторонние отношения;

100 — война.

Страны бывшего СССР

50

▲ +10

5

20

▲ +5

30

▼ — 10

30

40

75

85

▲ +5

80

▼ — 10

35

40

▲ +10

25

▼ — 5

80

▲ +5

70

Скандинавия

55

80

50

70

Большой Ближний Восток

20

10

50

▼ — 10

5

▼ — 5

75

▼ — 5

«Малая Европа»

65

30

30

50

▲ +10

80

▼ — 5

Латинская Америка

10

▼ — 30

15

30

40

15

▲ +5

15

10

▲ +5

10

20