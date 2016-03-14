Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой

Иван Шилов ИА REGNUM
Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM

1 — идеальные двусторонние отношения;

100 — война.

Страны бывшего СССР

Страны бывшего СССР

50

+10

5

20

+5

30

— 10

30

40

75

85

+5

80

— 10

35

40

+10

25

— 5

80

+5

70

Скандинавия

Скандинавия

55

80

50

70

Большой Ближний Восток

Большой Ближний Восток

20

10

50

— 10

5

— 5

75

— 5

«Малая Европа»

«Малая Европа»

65

30

30

50

+10

80

— 5

Латинская Америка

Латинская Америка

10

— 30

15

30

40

15

+5

15

10

+5

10

20