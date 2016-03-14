Министры обороны Польши и Молдавии сошли с ума: Рейтинг ИА REGNUM
14 марта 2016
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Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой
Иван Шилов ИА REGNUM
Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM
1 — идеальные двусторонние отношения;
100 — война.
Страны бывшего СССР
50
▲ +10
5
20
▲ +5
30
▼ — 10
30
40
75
85
▲ +5
80
▼ — 10
35
40
▲ +10
25
▼ — 5
80
▲ +5
70
Скандинавия
55
80
50
70
Большой Ближний Восток
20
10
50
▼ — 10
5
▼ — 5
75
▼ — 5
«Малая Европа»
65
30
30
50
▲ +10
80
▼ — 5
Латинская Америка
10
▼ — 30
15
30
40
15
▲ +5
15
10
▲ +5
10
20