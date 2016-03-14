



Микеланджело Буонарроти. Страшный суд (фрагмент). 1541

Турцию потряс второй за недавнее время масштабный теракт. Вечером в самом центре Анкары, рядом с главной городской площадью Кызылай и парком Гювен, где находятся правительственные здания и посольства многих стран и где обычно бывает много людей, взлетел на воздух заминированный автомобиль. По предварительным данным министерства здравоохранения Турции, на месте погибло 30 человек, еще четверо — по дороге в больницу. В больницах находятся 125 человек, 19 из них — в тяжелом состоянии. Президент России Владимир Путин решительно осудил теракт в Анкаре и выразил соболезнования народу Турции в связи с многочисленными жертвами.

Напомним, что 17 февраля в Анкаре неподалеку от зданий парламента, Генштаба и общежития для военных уже был совершен теракт, в котором погибло 29 человек, 61 получили ранения. Позже президент Турции Реджеп Эрдоган в беседе с журналистами уточнил, что пострадавшими оказались высокопоставленные военные, не уточнив их имена и звания. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу обвинил тогда в преступлении силы самообороны сирийских курдов, однако лидер сирийской курдской «Партии демократического союза» (ПДС) Салих Муслим категорически отверг эти обвинения. Позже ответственность за теракт взяла на себя курдская радикальная группировка «Ястребы свободы Курдистана», которая, по сведениям турецких спецслужб, является подразделением Рабочей партии Курдистана (РПК). Поэтому и сейчас многие турецкие эксперты указывают на РПК как организатора последнего теракта. То же самое говорят силовики, сообщая, что, «по предварительным данным, кажется, атака была совершена РПК или связанной с ней группировкой».

Вроде бы логично, учитывая характеристики сложившейся ситуации в Турции, хотя власти предпочитают говорить об этом чуть ли не шепотом, ограничивая возможности СМИ анализировать происходящие события. В конце июля 2015 года правительство Турции заявило о прекращении процесса мирного урегулирования курдской проблемы. На юго-востоке страны начались боевые столкновения, которые, по оценке турецкого информагентства CIHAN, стали самыми серьезными за последние два десятилетия. По сведениям Турецкого фонда по правам человека (TIHV), на наш взгляд, явно преуменьшенным, с августа 2015 года в районах боевых действий в Джизре, Силопи и Сури погибло 198 гражданских лиц, в том числе 39 детей. Кроме того, в результате столкновений с курдскими боевиками в регионе было убито более 260 сотрудников сил безопасности. И не только это. Из юго-восточных вилайетов началась миграция в западные и южные регионы страны. Министр здравоохранения Турции Мехмет Мюеззиноглу сообщил, что на декабрь 2015 года таких мигрантов стало уже порядка 360 тысяч человек.

По сути, страна погружается в пучину гражданской войны, которая всегда и везде ведется «без правил». Министр внутренних дел Турции Эфкан Ала заявил, что только с начала 2016 года турецкая полиция предотвратила 18 террористических атак. Но кто стоит за ними? По данным, которые просочились в мировые и российские СМИ, теракт 17 февраля рассматривался некоторыми турецкими экспертами как акт мести за гибель нескольких сотен гражданских курдов в провинции Ширнак на юго-востоке страны, где люди были заживо сожжены в домах. В частности, об этом говорил турецкий парламентарий Фелекнас Уджа, на которого ссылалось РИА Новости. После чего ВВС Турции нанесли бомбовые удары по лагерям курдских повстанцев на севере Ирака. Если возвращаться к последнего теракту в Анкаре, тот и тут просматривается определенная взаимосвязь.

Известный эксперт Мехмет Фередж, комментируя АПА ситуацию, обратил внимание на то, что теракт состоялся за несколько часов до запланированной в поселке Юксекова провинции Хаккари широкомасштабной операции силовых структур против боевиков РПК. В районах Юксекова и Нусайбин турецких провинций Хаккари и Мардин был введен бессрочный режим комендантского часа и стянуты около 80 танков. Но при этом Фередж констатирует следующее: «Последнее событие позволяет говорить о недостаточной координации между разведкой и полицией. Разведка посылает необходимые материалы в полицию, а та не проводит операцию вовремя. В последние дни были распространены данные о том, что РПК собирается организовать теракты с участием 20 начиненных взрывчаткой автомобилей. Но, видимо, внутриполитическая борьба сказывается и на деятельности силовых структур. К сожалению, это дорого обходится для безопасности страны».

Такой тезис вносит серьезную коррекцию в оценку ситуации. Дело в том, что, как сообщает турецкая газета Cumhuriyet со ссылкой на сайт посольства США в Анкаре, Вашингтон предупреждал своих граждан, посещающих Турцию, о возможности терактов и призывал избегать публичных мест, среди которых — здания Национальной библиотеки, министерства иностранных дел, экономики, социальной защиты и так далее. Более того, 11 марта американская дипмиссия достаточно точно предупреждала: «По имеющимся данным, возможна террористическая атака на правительственные здания и район Бахчелиэвлер в Анкаре». Интрига в том, что неизвестно, использовал ли Вашингтон данные турецкой разведки или опирался на собственную информацию, добытую оперативным путем. Если это сработало ЦРУ, то делилось ли посольство США сведениями с правительством Турции? Если это были местные данные, то почему турецкая полиция проигнорировала предупреждения турецкой разведки?

В высших эшелонах власти страны происходит жесткая политическая борьба. Известный турецкий публицист Ариф Асалыоглу уже писал в ИА REGNUM о том, что в правящем классе Турции сформировались оппозиционные группы: внешняя, представленная бывшим вице-премьером Бюлентом Арынчом и экс-президентом Абдуллахом Гюлем, и внутренняя — в самой правящей партии «Справедливость и развитие», возглавляемая премьером Давутоглу. «Поговаривают, что для прорыва этой осады Эрдоган может покинуть пост президента, — писал Асалыоглу, — и возглавит партию, а до выборов исполняющим обязанности президента он назначит председателя Великого национального собрания Исмаила Кахрамана». Логично предполагать, что раскол затронул и силовые структуры Турции, хотя не исключен так называемый третий фактор, который манипулирует ситуацией в своих интересах.

Но как бы то ни было, бесспорно одно: «террористическое давление» на правительство Турции день ото дня усиливается, что вызывает ответную реакцию властных кругов. Глава МВД говорит, что имеющиеся улики позволят властям страны назвать ответственных за теракт в Анкаре «уже сегодня». Так быстро… Неужели заранее все знали?