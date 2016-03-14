ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России) подключилась к кампании, которую Саудовская Аравия ведет против окопавшегося в Ливане шиитского движения «Хизболла». Как передает итальянское католическое агентство AsiaNews, джихадисты разместили в интернете видеоролик, где они угрожают «Хизболле» и ливанским христианам, требуя от последних обратиться в ислам или «страдать от последствий», заодно призывая ливанских суннитов «подняться» и навязать государству и обществу законы шариата. Представители ДАИШ возлагают на ливанских суннитов и шиитов, наряду с политиками, ответственность за подъем «Хизболлы». Джихадисты предупреждают Бейрут: «Ваша конституция — это такфир, вами правят преступники», в то время как для суннитов «конституцией должен быть Коран и путь Сунны».

independent.co.uk В «адский котел» взаимных обвинений и угроз острую приправу подсыпают и джихадисты

Интернет-атака против шиитского движения и ливанских христиан, отмечает издание, произошла спустя несколько часов после того, как в Каире Лига арабских государств проголосовала подавляющим большинством голосов за то, чтобы объявить «Хизболлу» террористической организацией. Против выступили Ливан и Ирак, что возмутило делегата Саудовской Аравии, который покинул заседание в знак протеста. Как уже сообщало ИА REGNUM, Ливан в последнее время оказался под сильным давлением Саудовской Аравии, которой не нравятся контакты Бейрута с Тегераном. Саудиты заблокировали выделение многомиллиардного кредита на модернизацию ливанской армии, объяснив, что закупаемое им французское оружие и техника, которые изначально предназначались для Бейрута, останутся пока у саудовцев. Помимо того, МИД Саудовской Аравии выступил с заявлением, призвав «всех граждан не ездить в Ливан», опасаясь «за их безопасность». Вслед за этим другие страны Персидского залива, включая Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, последовали примеру Эр-Рияда и тоже посоветовали своим гражданам воздержаться от поездок в Ливан.

Баталии между Ираном и Саудовской Аравией за Ливан, безусловно, затрагивали ливанских христиан, но до недавнего времени, скорее, косвенно, препятствуя достижению договоренности по избранию президента страны, кандидатуру которого по умолчанию предлагают ливанские христиане. Учитывая, что часть из них ориентируется на Тегеран, а часть на Эр-Рияд, неудивительно, что в Бейруте уже более 20 месяцев нет главы государства. И вот теперь в эту непростую ситуацию вмешивается еще и ДАИШ, от имени которого ролик в интернете разместил некий «медиаофис эмирата Ракка в Сирии». Особенно на фоне того, что происходит в самом королевстве. Ближневосточный портал Al-Monitor со ссылкой на «ливанский дипломатический источник» уже сообщал в начале марта, что власти Саудовской Аравии отменили вид на жительство для около 1000 ливанских граждан, в основном шиитов и христиан. Это решение также было распространено на представителей нескольких ливанских СМИ. По мнению издания, политика Эр-Рияда будет влиять и на более чем 250 ливанских компаний, работающих в королевстве, которым дают три месяца для ликвидации их деловой активности.

Сложившаяся ситуация дает аргументы Ирану для ведения эффективной пропагандистской кампании против Саудовской Аравии. Ассоциированный с «Хизбаллой» ливанский спутниковый телеканал Al-Manar приводит слова генерального секретаря движения шейха Наима Кассема, который обвинил Эр-Рияд в разжигании межрелигиозной вражды. «Саудовская Аравия не может властвовать без подстрекательств к бунту и саботирования единства между самими мусульманами, а также между христианами и мусульманами, — заявил шейх. — Проблема в том, что «Хизбалла» поддерживает независимость народов, в то время как саудовцы расценивают движения сопротивления как угрозу их диктатуре и господству».

В этот «адский котел» взаимных обвинений и угроз острую приправу подсыпает ДАИШ. С одной стороны, «джихадисты» бьют по «Хизболле», солидаризуясь таким образом с давлением Саудовской Аравии на это шиитское движение. С другой стороны, пристегивая к «общим врагам» ливанских христиан, «эмират Ракка» выставляет в черном свете Эр-Рияд. При этом в упомянутом выше ролике, как сообщает бейрутская интернет-газета Naharnet, используются кадры со встречи ливанского миллиардера и лидера суннитского «Движения за будущее» Саада Харири, который придерживается просаудовской ориентации, с государственным секретарем США Джоном Керри и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом. Видео сопровождается обличениями Харири, желающего потратить «миллионы долларов на оружие для армии и сил безопасности», которое «не имеет никакого смысла, но будет убивать суннитов», хотя кредит Бейруту выделял именно Эр-Рияд. Получается, что «эмират Ракка» бьет по Ливану, а попадает по Саудовской Аравии. И это вызывает новые вопросы.