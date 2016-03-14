Перед выборами внимание известных региональных политиков стали привлекать и непарламентские силы. Но может ли партия достичь успеха на думских выборах только за счет авторитета своих функционеров и партнеров в регионах?

Паровоз

Примеры внимания заметных местных игроков к непарламентским партиям поступают с разных сторон. Так, в партию «Родина» еще в конце 2015 года вступил экс-глава фракции «Единая Россия» в Новосибирском горсовете Вячеслав Илюхин. А Костромское областное отделение той же организации возглавил Евгений Трепов, бывший депутат Госдумы и экс-секретарь регионального политсовета «медведей». Своя специфика у новых партнеров партии бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Это люди с федеральной известностью, но обладающие электоральным потенциалом, в первую очередь в каком-то определенном регионе. Как Оксана Дмитриева или Виктор Похмелкин.

Новые политические проекты нередко становятся «ковчегом», на котором собираются высокопоставленные отставники с самым разным политическим прошлым. В том числе известные деятели регионального уровня. Блок «Родина» в 2003 году являлся ярким тому примером. Но все же главную роль в тогдашнем успехе блока сыграла именно его федеральная агитационная кампания, основными «моторами» которой стали лидеры списка, Сергей Глазьев и Дмитрий Рогозин.

Вроде бы куда большую роль региональные политики должны были сыграть в думских кампаниях «Справедливой России». Постоянный лидер федеральных предвыборных списков партии Сергей Миронов никогда не мог похвастаться высокими общенациональными рейтингами. Но и ее попадание в Госдуму было бы невозможно без активной федеральной кампании. В конце 2006 — первые месяцы 2007 года о «справороссах» активно говорили как о «второй партии власти» именно в федеральной прессе. Инерция, заданная в начале предвыборного года, во многом и помогла этой партии пройти в парламент даже после того, как на нее стало оказываться серьезное давление.

Напротив, на думских выборах-2011 шанс на успех «справороссам» как раз и дали публичные конфликты их федеральных лидеров с «партией власти». Напомним, что тогда Сергей Миронов лишился поста председателя Совета Федерации, а единороссы поднимали вопрос и вовсе об его отзыве из верхней палаты. После этого «эсеров» стали куда серьезнее воспринимать умеренно-оппозиционные избиратели. Апатия лояльных властям избирателей и мобилизация оппозиционеров в последние месяцы той думской кампании довершили картину.

Безусловно, есть примеры, когда партия или блок, не сумевшие провести масштабную общенациональную кампанию, получали заметный результат на федеральных выборах хотя бы в одном регионе. Благодаря политикам, влиятельным именно на данной территории. Навскидку можно вновь вспомнить думские выборы — 2003. Тогда блок с громоздким названием «Партия возрождения России — Российская партия жизни», оказавшийся в числе аутсайдеров федеральной гонки, получил 5,25% по Санкт-Петербургу. Ведь лидеры объединения, Геннадий Селезнев и Сергей Миронов, обладали в этом городе определенным электоральным ресурсом. Но отметим, что в данном случае речь все-таки шла о фигурах с федеральной известностью.

И не будем забывать. В тех случаях, когда успех той или иной партии в регионе связывали с авторитетом ее регионального лидера, речь, как правило, шла о действующих депутатах Госдумы, иногда бывших губернаторах или очень авторитетных депутатах региональных заксобраний. Примеров перехода фигур такого уровня в непарламентские партии пока все же не так много.

Как показывает опыт предыдущих думских выборов, чем ближе день голосования, тем призрачнее становятся шансы непарламентских партий, еще недавно подававших надежды. Вспомним постоянно повторяющуюся историю с идущими в парламент системными либеральными силами. Но даже если какая-то из непарламентских партий и получит шанс успешно выступить на думских выборах, первым признаком этого станет ее активная федеральная кампания. Вступление или сотрудничество с ней отдельных известных региональных политиков, конечно, является приятной новостью для ее лидеров. Но главным залогом федерального успеха партии все же становятся другие факторы.