Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 6—12 февраля стали: понтификат милосердия папы Римского Франциска; Эрдоган с подачи Меркель обыграл Европу; турецкий премьер Давутоглу сравнил курдов с «бандами армян», работавшими на русских; польские церковные чиновники критикуют Совместную декларацию, подписанную в Гаване, и не доверяют патриарху Кириллу и другое.

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13 марта отмечается третья годовщина понтификата папы Римского Франциска, который по праву можно назвать «понтификатом милосердия», сообщает Radio Vaticana (Ватикан). Милосердие является ключевым словом в служении Франциска, о чем свидетельствуют все его выступления и встречи, начиная с речи в ООН и провозглашения Юбилея Милосердия и заканчивая общением с наркоманами и заключенными, которое остается за пределами объектива телекамер. Милосердие присутствует в епископском девизе папы, ему он посвятил свой первый «Ангелус», это слово постоянно звучит в его проповедях в Доме Святой Марфы. Именно милосердие стало критерием распознавания для Синода Епископов на тему семьи; милосердие — главный принцип дипломатических контактов Святейшего престола в понтификат папы. Милосердие обязательно включает в себя принятие самых нуждающихся, но оно также обличает зло: Франциск не избегает суровых слов в адрес торговцев оружием, разжигающих войну, разоблачает тех, кто считает аборт «меньшим злом», и критикует безразличное отношение к мигрантам.

Швейцарский теолог Ханс Кюнг предложил пересмотреть и отменить догмат о папской непогрешимости, установленный папой Пием IX и Первым Ватиканским собором в 1870 году, передает Vatican insider (Турин, Италия). «Я умоляю Франциска, который всегда отвечал мне по-братски, разрешить в нашей Церкви свободное обсуждение этого вопроса, — сказал Кунг. — Это не тривиальный релятивизм, подрывающий этические основы Церкви и общества, это во благо Церкви и экуменизма».

После саммита ЕС — Турция в Брюсселе ощущается сильное чувство слабости, отмечает L'Osservatore Romano (Ватикан). Казалось, что есть договоренности. Но Анкара решила сорвать банк, предъявив новые требования. Неудивительно, что турецкое правительство стремится извлечь максимально возможную выгоду от переговоров. Вероятно, Совет Европы увеличит финансирование, необходимое Анкаре для беженцев, в дополнение к упрощению режима предоставления виз турецким гражданам. ЕС не хватает сплоченности и единства. Создается впечатление, что Европейский союз в целом в очередной раз не решился взять на себя ведущую роль. Как он должен был сделать с самого начала сирийского кризиса, чтобы предотвратить массовые убийства, что спровоцировало бегство миллионов людей в вынужденную иммиграцию.

Турция и Евросоюз вроде бы нашли решение проблемы беженцев, однако комментаторы и политики выражают сомнения относительно надежности страны, ведомой железным кулаком президента Эрдогана, пишет L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Обсуждение вопроса, что делать с вынужденными переселенцами, перенесено на 17−18 марта. Между тем Анкара повысила ставку — она требует уже не 3 млрд евро, а в два раза больше. «Это сделка, — говорит Ги Верхофстадт, бывший бельгийский премьер-министр, а ныне лидер либерал-демократов в Европейском парламенте, — которую мы не можем принять. Мы не можем полагаться только на Анкару, это страна, которая не уважает основные права и меньшинства… Только подумайте о курдах». Как подчеркивает Тимоти Киркхоуп, член Консервативной партии Великобритании, «нам нужна Турция, но не любой ценой».

Вассалы Османской империи пришли платить ленную Эрдогану, комментирует итоги саммита ЕС — Турция Polonia Christiana (Краков, Польша). Публицист Витольд Гадовский призвал польского премьер-министра Беату Шидло не поддаваться диктату немецкого канцлера Ангелы Меркель и принять «мужское решение». По мнению Гадовского, вне зависимости от дани, которую платит Европа турецкому лидеру, ЕС атакован «демографическим оружием в виде миллионов мусульман-иммигрантов», которые прошли через Турцию на территорию Старого континента. «Эти люди не имеют никакого выбора, они должны идти вперед, — заявил публицист. — Только Центральная Европа сохраняет твердость, но здесь нет, к сожалению, Варшавы, мужским голосом говорят Будапешт, Прага и Братислава».

Ведущие политики баварского Христианско-социального союза выступили против министра обороны Урсулы фон дер Ляйен (ХДС) и министра юстиции Хайко Мааса (СПД), которые допустили в перспективе членство Турции в Евросоюзе, рассказывает Kath.net (Линц, Австрия). «Это для ХСС, безусловно, не вариант, — заявил генеральный секретарь ХСС Андреас Шойер. — Сигналы Турции о полном членстве в ЕС — неправильный путь». Член ХСС Штефан Майер выразился в том же духе, критикуя турецкое руководство. Не следует позволять «турецкому президенту злоупотреблять кризисом с беженцами и шантажировать ЕС, требуя членство», — сказал Майер. По его словам, события в Турции в последние годы вызывают «наибольшую озабоченность». С точки зрения защиты прав человека, меньшинств, прессы и религии Турция регрессирует. Хотя Анкара играет ключевую роль в решении кризиса с беженцами, по мнению Майера, не должно быть «никаких уступок, которые являются необратимыми».

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу обвинил прокурдскую Народно-демократическую партию (HDP) в «коллаборационизме», сравнив ее с «бандами армян, которые были сообщниками русских», с явной отсылкой на исторические события, связанные с истреблением армян в Анатолии в 1915 году, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Несколько дней спустя мэр города Ашкале Энвер Башаран, апеллируя к речи премьера, публично поблагодарил «наших предков, которые очистили эту землю и выбросили армян». Обвинение армянской общины Османской империи в «коллаборационизме» в пользу русских является частью попыток официальной турецкой историографии уменьшить масштабы истребления армян и других этнических меньшинств, проведенного младотурками. Турецкий сайт demokrathaber.net сообщает, что группа правозащитников подала иск в стамбульский суд против Давутоглу за его антиармянские заявления. Активисты сообщают, что турецкие военные, которые проводят в последние месяцы операции в курдских районах страны, также устраивают антиармянские акции. На армейских автомобилях, которые перемещаются по дорогам страны, размещены лозунги против «армянских отбросов».

Планы правительства по борьбе и профилактике экстремизма рискуют нанести серьезный ущерб, считает примас Англии и Уэльса кардинал Винсент Николс. Об этом он сказал, отвечая на вопрос бывшего Главного секретаря Ее Величества по делам бизнеса, инноваций и ремесел сэра Винса Кейбла, передает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). «Нет сомнений в том, что угроза террора реальна, — отметил кардинал. — Но у меня сложилось впечатление, что мы находимся в очень деликатной ситуации, когда определение экстремизма может оказаться совершенно ошибочным». Правительство неоднократно говорило о «британских ценностях», которые определяют дух страны. Министр внутренних дел Тереза Мэй назвала таковыми «верховенство закона, соучастие и принятие демократии, равенства, свободы слова и уважения меньшинств» и подчеркнула, что отказ от этих ценностей является «экстремизмом». По мнению кардинала Николса, «британские ценности» должны вместить в себя «достоинство, присущее человеческой личности, построение лучшего общества, открытость к духовному и трансцендентному». Помимо того, правительственная стратегия была подвергнута критике за то, что она требует учителей сообщать о предполагаемом проявлении экстремизма со стороны учеников. Есть пример, когда 14-летний мальчик, употребивший термин «экотерроризм» в связи с экологической кампанией, был выведен из класса и допрошен, связан ли он с ДАИШ. Также имеются опасения, что профилактика экстремизма обернется против учителей, которые выступали против однополых браков.

За неделю до того, как государственный департамент США должен вынести решение по вопросу, являются ли зверства ДАИШ в отношении религиозных меньшинств в Ираке и Сирии геноцидом, влиятельная католическая организация «Рыцари Колумба» представила в Национальном пресс-клубе 278-страничный доклад, в котором говорится, что христиане на Ближнем Востоке таки сталкиваются с геноцидом, сообщает Catholic News Agency (Инглвуд, США). По словам главы «Рыцарей Колумба» Карла Андерсона, «сейчас мы стоим на пороге исторического решения». Его организация вместе с другими лоббистами оказывала давление на Госдеп, требуя признать иракских и сирийских христиан, а также другие этнические и религиозные меньшинств жертвами геноцида. Однако государственный департамент пока готов квалифицировать в таком качестве только пострадавших от ДАИШ езидов на севере Ирака.

Католическая церковь в Польше официально приветствовала встречу в Гаване папы Франциска и патриарха Московского Кирилла, однако за кулисами польские церковные чиновники признают, что у них иные предчувствия, пишет National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Марчин Пшечишевский, который возглавляет Katolicka Agencja Informacyjna (KAI), говорит, что польская церковь «понимает ситуацию намного лучше», чем Рим. Она «менее доверчива» к патриарху Кириллу, который энергично продвигает новый «Русский мир» в Восточной Европе, что отлично сочетается с имперскими амбициями Путина. Хотя Католическая церковь в Польше надеется в конечном итоге возобновить диалог с русскими православными лидерами, Пшечишевский говорит, что это может произойти только тогда, когда условия «изменятся к лучшему» и Русская церковь станет менее покорной государству. А пока «церковь Кирилла остается инструментом российской власти и поддерживает политику, которая угрожает миру в Европе, его авторитет в качестве партнера должен оставаться под вопросом». Что касается Совместной декларации, которую на Кубе подписали два предстоятеля, то, по мнению Пшечишевского, хотя этот документ говорит о необходимости международного вмешательства для предотвращения изгнания христиан с Ближнего Востока и оплакивает миллионы беженцев, «оставшихся без дома или средств к существованию» в Сирии, в документе нет никакого упоминания о «жестоких российских бомбардировках», которые шли в день встречи в Гаване.

«Для полного прощения между поляками и украинцами еще много нужно сделать», — заявил в Польше глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук. Если говорить о польско-украинских отношениях, то тема примирения еще не затронула украинское общество в целом, цитирует его слова Католицький Оглядач (Львов, Украина). В основном об этом говорится только на Западе Украины, где царит УГКЦ. Чем дальше от границы, тем меньше люди осознают это. Так же и в Польше, отметил архиепископ во время пресс-конференции в Гнезно в рамках официального визита в Польшу 9−13 марта. «Историки говорят о фактах, политики эксплуатируют сантименты. А что может оздоровить память? Только христианская совесть и Церковь, — сказал Шевчук. — УГКЦ является лидером по пропаганде взаимного прощения, но на Украине есть и другие конфессии, которые тоже должны это делать».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.