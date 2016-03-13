



serbialife.ru Бомбардировка Белграда авиацией НАТО, основанная на «доброй воле» и «благих намерениях»

По мнению «неподкупной» и «независимой» чешской прессы, хотя из-за кризиса у русских и стало меньше денег на военные расходы, меньшей угрозой миру они не стали. Их пафос адвокатов Запада тем комичнее, что Чехия теперь не торопится вспоминать мюнхенский сговор 1938 года, когда Англия и Франция по соглашению с нацистской Германией и фашистской Италией отдали Чехо-Словакию на пожирание Гитлеру. Наверное, ради идеализма.

Крым защитят боевые дельфины

Россия объявил тендер на покупку пяти дельфинов, которых российское министерство обороны намерено использовать для охраны оккупированного украинского Крыма. Две самки и трое самцов должны будут разместиться в учебном центре в Севастополе, передает газета Blesk.

По словам издания, боевые дельфины применялись в целях морской обороны еще во времена Советского Союза. Разумные животные были обучены в основном для поиска подводных мин в прибрежных водах. Уже в 1960-х годах дельфинов в военных целях тренировал и Пентагон.

После распада Советского Союза учебный центр в Севастополе был закрыт, а животные проданы Ирану. Украинская армия вновь открыла центр в 2012 году, а два года спустя он оказался в руках русских после «оккупации» Крыма, сообщает Blesk.

У русских стало меньше денег на оружие

В этом году в России планируется самое большое сокращение оборонного бюджета, начиная с 2000 года, когда нынешний президент Владимир Путин вступил в должность, сообщает популярный чешско-словацкий информационный портал Sme ekonomika (SE).

По данным СМИ, в 2016 году Россия сократит расходы на оборону на 5%.Так как из-за экономического кризиса страна больше не может позволить себе и без того значительные военные расходы. Экономика России сейчас находится под давлением из-за падения цен на нефть и санкций Запада в отношении Москвы из-за ее роли в украинском кризисе. Валовой внутренний продукт страны в 2015 году сократился на 3,7%, в этом году он может снизиться еще на 1%.

Эстонская разведка сообщает, что русская армия, несмотря на крупные инвестиции в вооружение и обучение солдат не совсем боеготова. Экономический кризис не способствует улучшению боеспособности обычных видов вооружений, говорится в последнем отчете разведки Эстонии, передает интернет газета Britské listy(BL).

Россия угрожает Скандинавии

Как пишет издание, в случае вооруженного конфликта в районе Балтийского моря Россия может нарушить нейтралитет Швеции и Финляндии. России готова атаковать цели на финской и шведской территории, потому что считает, что НАТО в случае конфликта будет использовать инфраструктуру этих стран. В докладе, впрочем, также говорится, что применение силы против стран Прибалтики хоть и маловероятно, но не невозможно. По словам BL, Россия является самой большой угрозой безопасности в Балтийском регионе.

Московитам закон не писан!

Конституционный суд России недавно разрешил Российской Федерации игнорировать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), что несовместимо с международными обязательствами Москвы. В декабре прошлого года Госдума приняла закон, по которому Москва может по своему усмотрению исполнять или не исполнять решения судебных органов в Страсбурге, негодует газета Nový Čas(NČ).

Как пишет издание, Венецианская комиссия (официально «Европейская комиссия за демократию через право» — консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы — прим. ИА REGNUM) заявила, что подобное решение несовместимо с международно-правовыми обязательствами России и призвала российские власти внести поправки в ее Закон «О Конституционном суде», чтобы ликвидировать нормативные положения, согласно которым российские суды могут игнорировать решения международных судов, которые, по мнению Конституционного Суда, противоречат Конституции Российской Федерации.

«Все государственные органы России обязаны обеспечивать не только соблюдение ее Конституции, но также и международных договоров, заключенных Российской Федерацией», — цитирует NČ эксперта Венецианской комиссии, которая уже призвала Москву к диалогу по этому вопросу.

Эксперты Венецианской комиссии заявили средствам массовой информации, что это пока лишь предупреждение для Москвы, так как комиссия все еще ждет диалога с российской стороной. Комиссия готова до конца марта выслушать аргументы российских властей, которые затем могут быть отражены в окончательном докладе, сообщает газета.

В интервенциях Запад всегда руководствовался идеалами

При проведении военных операций за рубежом Запад всегда основывал свое военное вмешательство на доброй воле и благих намерениях (Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия и т.д. были разгромлены и разорены исключительно из «благих намерений», — прим. ИА REGNUM), а Россия и Китай в настоящее время пользуются военной силой ради злоупотреблений и грабежа, пишет газета Parlamentní listy (PL).

Настал новый период интервенций

Директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард предлагает посмотреть правде в глаза. По его словам, в мире наступил новый период интервенционизма. Запад постепенно устал и стал уклоняться от военного решения проблем зарубежных стран, поэтому теперь его место заняли Россия, Китай и страны Ближнего Востока, которые активно вмешиваются в дела своих соседей, отмечает PL.

Как пишет издание, на словах отстаивая принципы суверенитета и территориальной целостности стран Россия, тем не менее, не уважает национальный суверенитет, как показал Крым. Россия оправдывала свои действия необходимостью защищать там интересы этнических русских.

«Это признаки возвращения мировой языковой, религиозной и этнической солидарности, существовавших до Вестфальского мира. Это также чем-то напоминает попытки бывшей царской России позиционировать себя в качестве защитницы всех славян и православных», — цитирует эксперта PL.

Точно так же, однако, в настоящее время поступают и другие страны. Например, Саудовская Аравия поддерживает суннитов, атакующих соседние Йемен и Сирию, Иран наоборот поддерживает дружественных шиитов, даже Китай участвует в защите своих граждан за рубежом. В то время как Запад постепенно теряет свое военное преимущество, отмечает издание.