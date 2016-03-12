



putin-online.ru Президент России Владимир Путин

Вначале Путин был идеальным партнером для Запада

Однажды в России уже был президент, которого Запад хотел бы видеть сегодня: прозападный и ориентированный на рыночную экономику. Он искал сотрудничества с Европой и США, привел свою страну во Всемирную торговую организацию, выступал против тоталитарной сталинской идеологии, которая преобладала в его стране, и приветствовал идеи демократии и свободы. Он самокритично признавал, что Россия находится лишь в самом начале строительства демократического общества и рыночной экономики. Это был Владимир Путин, пишет журнал Internationale Politik und Gesellschaft(IPG).

Запад сам настроил Путина против себя

Но это был Путин образца 2001 года, когда он выступал в Бундестаге. В то время он предлагал усилить сотрудничество между Россией и Европой. В 2010 году он также предложил зону свободной торговли от Лиссабона до Владивостока. Ничего из этого не было реализовано, в результате Путин теперь использует Евразийское экономическое сообщество и грубые евразийские идеи в Москве. Вывод для западной внешней политики уничтожающий: если целью действительно было удержать Россию на прозападном курсе, то задача полностью провалена. Так что пришло время для самокритики, которой, к сожалению, нет и в помине, отмечает издание.

Германия все время сама портит отношения с Россией

Вместо этого старые ошибки наоборот постоянно повторяются, а российские интересы и аргументы по-прежнему систематически игнорируются. Это опасно, так как усугубляет кризис отношений между Россией и Западом и осложняет разрешение споров вокруг аннексии Крыма, вмешательства России в конфликт на Восточной Украине и конфликт в Сирии. Несмотря на всю обоснованность критики Путина, в том числе за его репрессии против российской оппозиции, наша цель не сделать мир еще хуже, чем он уже есть. А это именно то, что все время делает Германия, когда речь заходит о России, сообщает IPG.

Всепроникающая «рука Москвы»

Рука Кремля повсеместно ощущается в немецкой политике. Федеральная служба разведки (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции Германии предупреждают о постоянно растущем вмешательстве Москвы во внутренние дела страны с помощью специально спланированных целенаправленных пропагандистских кампаний. Целью Москвы является дестабилизация обстановки в ФРГ, пишет журнал Focus.

«Путинская пропаганда в действительности является тайной войной против Германии и Европы. Это информационная война, вернее дезинформационная. Россия хочет ослабить Европейский Союз и изолировать Германию. Путин теперь окончательно раскрыл свое истинное лицо. «Безупречный демократ» обернулся «ястребом» времен холодной войны», — приводит cлова эксперта по международным делам Ханса-Петера Уля бульварная газета Bild.

Лояльность «русских немцев» и оппозиции вызывает сомнения

По словам представителей немецких спецслужб, для дестабилизации Германии у России есть множество потенциальных рычагов давления в лице более двух миллионов так называемых «российских немцев». Эти группы населения вызывают особое беспокойство, так как могут быть легко мобилизованы из России для антиправительственных демонстраций, в том числе против федерального канцлера. Поэтому немецкие органы безопасности в настоящее время держат под непрестанным наблюдением несколько клубов и организаций, которые были основаны выходцами из России, информирует Focus.

Но не все обстоит благополучно и с некоторыми натуральными немцами. Партия AfD (Alternative für Deutschland (Альтернатива для Германии) — прим. Regnum) на 90% cостоит из сторонников Путина, передает газета Stuttgarter Zeitung (SZ).

Кроме того, в отместку за продление санкций президент России Владимир Путин теперь также намерен дестабилизировать Германию посредством интернета. ФРГ угрожают новые хакерские атаки со стороны Кремля, предупреждает Федеральное ведомство по охране конституции, пишет газета Der Tagesspiegel(TS).

Германия опасается хакерских атак и саботажа со стороны России

По словам издания, атаки хакеров на немецкие интернет-серверы якобы направляются двумя российскими спецслужбами, утверждают германские службы безопасности. Они указывают на внутрироссийскую контрразведку — ФСБ, и внешнюю военную разведку — ГРУ, которая активно применяет свои технические ноу-хау в операциях за рубежом.

«Мы исходим из того, что весь государственный аппарат России пронизан спецслужбами», — цитирует TS неких немецких экспертов в сфере безопасности.

Ведомство федерального канцлера в рамках противодействия российским спецслужбам, хакерам и их информационно-диверсионным кампании поручило Ведомству по защите конституции и BND пристально следить за кибератаками и потенциальным влиянием дезинформации на ультраправые группы, которые в крайних случаях могут привести даже к саботажу. Тем более, что Путин вкладывает много денег в подрывную деятельность на территории Евросоюза, сообщает газета.

ЕС опасается переусердствовать с санкциями

В ответ на происки России и Путина ЕС продлил на полгода персональные санкции против доверенных лиц главы Кремля и пророссийских сепаратистов на Украине. Представители стран-членов ЕС в Брюсселе договорились о том, что европейские активы 146 человек, которые так или иначе виновны в конфликте на Украине остаются замороженными до середины сентября. Кроме того, они не должны иметь права въехать в Германию или в другие страны ЕС. Среди наиболее известных имен в «черном списке ЕС» заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин, советник Путина Сергей Глазьев и миллиардер Аркадий Ротенберг, который ранее был партнером Путина по дзюдо и до сих пор считается его близким доверенным лицом, информирует телеканал N-tv.

Но при этом Запад заинтересован в том, чтобы не поддерживать санкции против России дольше, чем это необходимо. Во-первых, политика санкций является болезненной и ведет к потерям для ряда отраслей западной экономики. Во-вторых, ни Америка, ни Европейский Союз по-прежнему не хотят слишком активного сближения Москвы с Китаем, которое все меньше напоминает прагматичный союз, основанный сугубо на выгодах, пишет газета Freitag.