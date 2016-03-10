Экономика Китая продолжает оттормаживаться в ситуации, когда показатель мировой инфляция с каждым годом снижается (World CPI), на 2015 год он составил 1,01%, а таким резервом как внутренний спрос китайские власти уже воспользовались.

baomoi.com Китайский юань

Негативную динамику подтверждают ряд показателей, которые последние пару лет падали. Среди них стоит выделить индекс деловой активности в производственном секторе (48 пунктов), индекс деловой активности в секторе услуг (51,2), индекс деловой активности в непроизводственном секторе (52,7), а также сокращение экспорта. Конечно, эти факты заставляют китайские монетарные власти прибегать к различным мерам, в частности регулированию курса юаня по отношению к доллару, чтобы поддержать своих экспортеров.

Начиная с 2014 года, Народный банк Китая активно начал девальвировать свою валюту, проводя интервенции на рынке, обесценив тем самым китайский юань более чем на 8%. В текущей ситуации, полагаем Китай и дальше продолжит сегодняшнюю политику, пытаясь нивелировать снижающиеся темпы развития своей экономики.

Что касается текущего курса юань/рубль, то тут ситуация выглядит проще. Рубль под воздействием падения цен на нефть обесценивался ко всем мировым валютам, включая юань. Возможно, более глубокого падение рублю удалось избежать по отношению к китайской валюте за счет торможения экономики самого Китая. В месячной ретроспективе рубль продолжает укрепляться по отношению ко всем мировым валютам. Китайский юань не стал исключением. В целом же тренд остается восходящим и, пока не в пользу рубля.