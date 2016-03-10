Международный женский день, 8 марта, стал для украинской региональной прессы на неделе с 3 по 9 марта поводом поговорить о роли женщин на войне, которую Украина ведет последние два года против Донбасса.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Подолянин» (Каменец-Подольский) рассказывает о социологическом исследовании «Невидимый батальон: участие женщин в военных действиях в АТО», которое вместе с доцентом кафедры социологии Киево-Могилянской академии Тамарой Марценюк и экспертами по гендерным вопросам Анной Квит и Анной Гриценко провела воевавшая в составе батальона «Айдар» Мария Берлинская. Службу в Вооруженных силах Украины на начало октября 2015 года проходят около 14.500 женщин. Участие в «АТО» приняли около 1000 из них. Женщин, которые хотели бы воевать, на самом деле гораздо больше, поэтому они шли и идут воевать добровольно. В тылу создаются курсы военной подготовки для женщин (в частности, силами «Украинской Женской Варты»). Мотивация разная — от личной до общегражданской, также в интервью часто звучит мотив «после Майдана». Прибыв на фронт, женщина пытается утвердить свой статус. Части опрошенных удалось получить оформление. Другие воюют без льгот, в частности, потому, что в структуре ВСУ или МВД добровольческие подразделения, в которых они служат, не имеют официального юридического статуса. Однако героини исследования сознательно продолжают участвовать в «АТО», не считая для себя критической, а то и четко отрицая мотивацию получения льгот.

Поскольку официально «антитеррористическая операция» не является войной, на нее не распространяется военное законодательство, что создает юридические коллизии. Женщинам не дают «мужские должности», хотя есть постановление, что во время войны, независимо от пола, должны присваиваться звания и распределяться должности. При этом треть опрошенных женщин фактически занимают боевые посты. Респонденты жалуются на недостаточное обеспечение военной формой и обувью надлежащих размеров со стороны государства, указывая, что покупают ее сами на свою зарплату, за средства родителей и волонтерские средства. На медицинское обслуживание в целом участники исследования не жалуются, тем более что половина из них сами являются фронтовыми медиками или парамедиками. Однако специфическое гинекологическое обслуживание армейская медицина не всегда предусматривает. Проблема, с которой сталкиваются женщины из «АТО» — это возвращение домой. В процессе реинтеграции возникают трудности на психологическом, бытовом и бюрократическом уровнях. Во-первых, солдатки возвращаются с посттравматическим стрессовым расстройством, которое проявляется у них в виде чувства вины, жертвенности, отстраненности. Мужчинами война воспринимается как серьезное мужское дело, а женщины считаются недостойными принимать в ней участие и, мол, они могут только обслуживать мужчин.

Около тысячи переселенцев с Донбасса остались без выплат за февраль, сообщает «Таймер» (Одесса). Речь идет об инвалидах, стариках, многодетных матерях и мамах детей-инвалидов, живущих сейчас в одесских санаториях. За полтора года переселенцы несколько раз меняли место проживания. Работать большинство из них не может. Полтора десятка человек прошли переквалификацию. Овладели прикладными специальностями (швея, сапожник, мастер маникюра, парикмахер и т.д.), благодаря гранту получили необходимое оборудование и планировали даже создать свой комбинат. Однако возникла проблема с помещением — чиновники навстречу переселенцам не пошли. В 2015 году в санаториях Одессы проживали 1,5 тысячи переселенцев, а сегодня их вдвое меньше, именно из-за позиции властей.

Проблема в том, пишут «Донецкие новости» (Донецк), что выплаты переселенцам приостановлены на всей Украине, а в пяти областях — Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской — начались проверки. В Службе безопасности Украины составили список подозреваемых в том, что по документам они числятся переселенцами, а на самом деле живут на неподконтрольных территориях, таких сейчас уже 350 тысяч человек. В целом, считают в СБУ, из 1,3 миллиона человек, зарегистрированных как переселенцы, более 60% фактически постоянно проживают на неподконтрольных Украине территориях. Министр социальной политики Павел Розенко искренне считает, что «если вы попали в список по ошибке, ничего страшного. Восстановить выплаты можно за 5 минут — просто придите и лично покажитесь в собесе. А если вы неходячий инвалид, вам обязательно помогут сотрудники соцслужбы или полиции». Но на практике это не так. Юрист Донецкой областной организации всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» Наталья Целовальниченко отмечает, что лишение граждан Украины пенсионных выплат со ссылкой на то, что они потеряли статус переселенца, являясь жителями неконтролируемых территорий — это нарушение Конституции и проявление дискриминации по признаку места проживания и происхождения. По мнению юриста, верификация с помощью СБУ является непрозрачной и неправовой процедурой.

Между тем, в интервью порталу «ОстроВ» (Донбасс) лидер Гражданской инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев отмечает, что верификация переселенцев не так страшна, как её малюют, а государство сможет сэкономить несколько миллиардов гривен в год, благодаря отсеиванию «мертвых душ» и «пособников боевиков самопровозглашенных республик». Нам говорят о прекращении активной фазы «АТО» и сокращении количества обстрелов и боестолкновений, тем не менее, 7−12 тыс. человек каждую неделю выезжают из «оккупированной» территории Донецкой и Луганской областей и регистрируются на территории Украины, замечает правозащитник. Основной акцент проверок СБУ и минсоцполитики пришелся именно на прифронтовые зоны: Донецкую, Харьковскую и Днепропетровскую области. Еще два месяца назад численность переселенцев составляла от 1,1 до 1,2 миллиона человек. По данным на февраль 2016 года их уже 1,7 миллиона. Согласитесь, 500 тыс. человек — это много. Соответственно, возник вопрос — где эти 500 тыс. зарегистрированы и почему так увеличилось число переселенцев. Есть опасность подрыва экономики Украины. «Более того, это благодатная почва для деятельности республиканских и российских спецслужб, — заявил Снегирев. — Зная о коррумпированности чиновника, они могут легко им манипулировать, получать доступ к базе данных, контролировать финансовые потоки внутри страны — а это прямая угроза национальной безопасности и финансовой системе».

Могут ли Украина, Грузия и Молдавия самостоятельно противостоять «полномасштабной российской агрессии», задается вопросом «Курс» (Ивано-Франковск). «Шансы пережить полномасштабную атаку российских войск у нас есть, если хорошо спрятаться», — шутит Звиад Коридзе, председатель Комиссии по вопросам помилования при президенте Грузии. Соседство России и присутствие российских войск в зонах замороженных конфликтов заставляют Киев, Кишинев и Тбилиси искать защиты у сильных международных союзниках, прежде всего НАТО. Однако наши представления о НАТО несколько идеализированные, предостерегает украинский военный аналитик Сергей Згурец. Недавнее заявление Альянса о невмешательстве в турецко-российский конфликт ставит под сомнение его эффективность в случае угрозы для его членов. Поэтому, по словам Згурца, Украине следует рассчитывать только на собственные силы. Он считает, что альтернативой являются США. Это государство помогает решить проблемные вопросы быстрее НАТО, членом которого является. Коридзе предостерегает, что «проблемой для постсоветских стран может стать «Исламское государство». Пока ни Грузия, ни Молдавия, ни Украина не находятся в зоне прямого воздействия боевиков, но такая угроза существует.

«Волинські Новини» (Луцк) не совсем понимают, что белорусская спецтехника делает на границе с Волынью. Белорусы подогнали спецтехнику к границе, чтобы расширять Жировский канал. Более того, уже сделали переход для машин через канаву на территорию, которую недавно охраняли украинские пограничники и считали своей. Местное население недовольно тем, что демаркация отбирает у них часть земель. Ранее издание уже рассказывало о том, что Украина и Белоруссия начали урегулирование земельных вопросов. Однако определение линии границы произошло с нарушением, иностранцы незаконно вырезали украинский лес, что вызвало недовольство волынских крестьян. Тогда местные жители выступили против того, чтобы белорусы продолжали свои работы и пообещали сжечь машины, если к ним не прислушаются. Работы прекратили. Впрочем, говорит депутат Любешовского райсовета Михаил Кирилюк, на границе снова стоит техника белорусов, которые намерены брать воду из озер, расположенных на Волыни и для этого расширяют водный канал. Хотя волынские водники уверяют, что это не будет нести вреда окружающей среде и проводится в государственных интересах Украины.

Посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень отметил, что законодательством Венгрии (Законом «О гражданстве» от 1993 года) закреплено, что венгры, проживающие в других государствах, могут в упрощенной форме получать венгерское гражданство, напоминают «Новини Закарпаття» (Ужгород). И, по словам посла, Венгрия в дальнейшем продолжит давать гражданство жителям Закарпатья, которые могут доказать свое венгерское происхождение. Однако это не нужно расценивать как шаг против Украины. Территория Закарпатской Украины раньше была землей Австро-Венгрии. Немало закарпатцев, которые здесь испокон веков проживают, являются коренными венграми по происхождению. Господин посол высказал свое мнение по вопросу лишения двойного гражданства: «В украинском правительстве много кто имеет двойное и тройное гражданство. Олигарх Игорь Коломойский вообще открыто заявил о своем тройном гражданстве. А сколько экспертов из Грузии работает в украинском правительстве? Вы уверены, что они отказались от своего предыдущего гражданства? В таком случае нужно сначала аннулировать другие гражданства украинских чиновников и политиков, а потом уже предъявлять претензии обычным гражданам». Также Кешкень назвал затяжное отсутствие украинского посла в Венгрии «плохим знаком» и обратил внимание на проблему отсутствия политических визитов в Будапешт из Киева.

В Виннице у здания областной полиции начался пикет автомайдана, организованный Таисой Гайдой, передает «Реал» (Винница). Пикетчики требуют отставки начальника полиции Антона Шевцова, так как подозревают его, как крымчанина, в сепаратистских настроениях. Всего собралось порядка 60−70 автомайдановцев и около трех десятков журналистов, некоторые из них приехали из Киева. Возле здания ТРК «Винтера» на площади у театра на большом плазменном экране показывают фильм производства телеканала 2+2 о деятельности Шевцова. Его обвиняют в пророссийской позиции. Самые активные автомайдановцы попробовали пройти в здание областной полиции через первый пост. Особенно рьяно действовали ребята из Одессы в Балаклавах. Их не пускали начальник одного из полицейских управлений Александр Король и депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Мельничук. После неудавшейся попытки зайти внутрь активисты перекрыли движение по улице Театральной.

Национальное космическое агентство Украины (НКАУ) в конце января 2016 года упразднило должность Генерального конструктора — Генерального директора КБ «Южное» и уволило Александра Дегтярева, который занимал эту должность с 2010 года. Как сообщает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск), совет трудового коллектива предприятия, выступая против увольнения своего директора, распространил обращение к землякам. «В последние годы целый ряд предприятий, составляющих экономический потенциал нашего города, превратились в заводы-призраки или просто прекратили свое существование: ДМЗ, ДЗМО, Днепрошина, Днепропресс, завод Коминтерна, Трубный завод, Комбайновый завод, завод им. Петровского, Южмаш и многие другие, — говорится в обращении. — Все это явилось результатом недалекой, а во многом и вредной политики действовавших правительств. Сегодня авангард научно-технической мысли Украины — КБ «Южное» — объект подобных действий. Предприятие, реально зарабатывающее деньги для бюджета страны, стало точкой интереса определенных сил. Хорошо просматривается знакомая схема, когда увольнение руководителя и замена его на «своего» являлось началом развала предприятия и перехода его под контроль нужных лиц. Официальная трактовка подобных действий государевых людей прежняя — «оптимизация и повышение эффективности». Пятитысячный коллектив начал активную борьбу за жизнь КБЮ. Мы благодарны жителям нашего города и всем гражданам Украины, кто солидарен с нами. Просим вас поддержать электронную петицию к президенту Украины».

Не успели на Херсонщине как следует осмыслить громкие заявления чинов оборонного ведомства по борьбе с пьянкой в воинских частях, как в Цюрупинском районе снова вспыхнул очередной скандал с людьми в военной форме, пишет «Новий день» (Херсон). Житель Подо-Калиновки показывает разбитый асфальт на центральной улице. Следы свежие — здесь рассекал танк. Заправляться заехал? Да какое там — в бар ребята приехали. Заведение работает в темное время суток. А это уже соседняя Новая Маячка. В центре поселка — банкомат, он тоже теперь знаменит. Накануне на камеру волонтеров крестьяне рассказали: танк видели и здесь, военные приезжали за зарплатой, которую сразу же отправились тратить в одном из магазинов. Брали водку, а еще пиво. Ящиками! В поселковом совете Новой Маячки о ночных визитерах на тяжелой технике не очень хотят говорить. Мол, да, заехал однажды танк, но его удалось остановить. Ребята сказали, что заблудились, ехали на задание, без карты. Между прочим, областная власть нерадивых военных как раз не защищает. Кроме запрета продавать водку людям в форме в селах, расположенных рядом с полигоном министерства обороны в Цюрупинском районе, здесь инициировали рейды по военными частями. Результат шокирует: всего за день, который пришелся на выходной, обнаружили 15 военнослужащих «подшофе».

На своей последней сессии депутаты Сокирянского городского совета, ссылаясь на выполнение требований закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики», стахановскими темпами переименовали 64 улицы и переулки районного центра. Правда, рассказывают «Чернівці Таймс» (Черновцы), неизвестно по каким причинам в список ярых коммунистов и фашистов попали известные поэты и писатели XIX века — Пушкин, Достоевский, Грибоедов, Лермонтов, Крылов, Некрасов. Под горячую руку патриотических депутатов попали также улица «1 мая» (государственный праздник на Украине), «28 июня» (день вхождения Северной Буковины в состав Украины), «Минская» и многие другие улицы. В самых Сокирянах существует мнение, что такое тотальное переименование улиц носит исключительно конъюнктурный характер.