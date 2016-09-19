



Дебют Барби. 9 марта 1959

9 марта 1959 года перед глазами публики предстала кукла Барби — взрослая дама в полосатом купальнике с карими глазами, стоимостью три доллара. Приняли ее настороженно: никто и подумать не мог, что эта кукла завоюет сердца школьниц, коллекционеров, одевать ее будут самые знаменитые дизайнеры, а сама она станет одним из самых удачных бизнес‑ и пиар-проектов.

Праздник Барби — время перемен

5 марта 2016 года в Токио прошла четырехчасовая конвенция компании Mattel, посвященная 57-й годовщине вечно молодой куклы Барби. На мероприятии продемонстрировали новую Барби-блондинку из линейки Silkstone-Barbie — Классическое чёрное платье (Classic Back Dress).

История Барби

Ежегодно такие мероприятия, посвященные Барби, устраиваются по всему миру. Недаром, у этой куклы самое большое количество поклонников всех возрастов. Но то, что японцы, создавшие немало высокохудожественных шарнирных кукол, отдают должное Барби, удивительно.

На конвенциях — то есть мероприятиях, посвященных какому-то определенному событию, кукол, облаченных в специально сшитые ограниченным тиражом наряды, представляют преданным коллекционерам, которых приглашают на показ.

Дешевых кукол, как правило, там же дарят, более дорогих продают по не самым высоким ценам. После этого «новинки конвенции» можно купить только на аукционах и цены там куда выше. В наше время антикварную «конвенционную» Барби можно купить и за 5 тысяч долларов. И, в погоне за очередной новой моделью: аутфитом (нарядом) или молдом (формой лица) — коллекционеры каждый год покупают 750 тыс. новых кукол.

История Барби

Идея создания Барби принадлежит американке Рут Хэндлер и появилась она благодаря ее дочке Барбаре — девочке, которая в условиях послевоенного дефицита игрушек была вынуждена с подружками наряжать в разнообразные наряды бумажных кукол-девочек, которые, кстати, были популярны в СССР еще в 70-е годы ХХ века.

Впрочем, начнем по порядку — с создателей чудесной куклы. Рут Хэндлер (в девичества Москович, англ. Moskowicz) родилась 4 ноября 1916 года в семье эмигрантов из Польши — Иды Рубинштейн и Якоба Московича в городе Дэнвер (штат Колорадо, США). Когда у матери Рут начались проблемы со здоровьем, заботу о девочке взяла на себя старшая сестра — Сара. Рут с 10 лет помогала Саре в маленькой аптеке, которую та держала вместе с мужем. После школы Рут бежала в аптеку, где вставала за кассу. Иногда она подрабатывала официанткой. В общем, работать привыкла много, и навыки общения с людьми приобрела еще в детстве.

В школе Рут решила сделать карьеру и поступить в колледж, а — сразу после выпускного бала… вышла замуж за Эллиота Хэндлера (род. 9 апреля 1916 в Чикаго, США), с которым встречалась еще в школе. Семья переехала в Лос-Анжелес. Эллиот мечтал стать знаменитым художником, Рут устроилась секретарем-стенографисткой на студию Paramount Pictures.

Известным художником Эллиот так и не стал, но начал заниматься промышленным дизайном. В 1944 семья Хэндлер открыла фирму по производству деревянных рам для картин и фотографий. Чтобы не выбрасывать «отходы производства», то есть обрезки деревянных заготовок, Рут решила изготавливать кукольную мебель. Ее раскупали куда успешнее, чем рамы. Да и потребность в кукольной миниатюрной мебели, особенно после войны, была куда выше, чем в обычных рамах.

В 1947 году Эллиот делает игрушечную миниатюру гавайской гитары — очень популярного тогда в США инструмента. Гитару с удовольствием раскупают. Но идея оказалась популярной у всех мелких фабрикантов и не имела коммерческого успеха.

Компания по-прежнему работала с минимальным доходом, и в ее развитие надо было вкладывать деньги. Для этого в семейный бизнес решили привлечь друга семьи — Харольда Мэтсона. И фирму решено было назвать в честь обоих владельцев: MATT (Mattson) и EL (Elliot). Кстати, название получилось очень благозвучное и запоминающееся, возможно, и это тоже сослужило владельцам хорошую службу в продвижении марки Mattel.

Как мы помним, сначала в кукол «играли» взрослые — богатые римляне и греки, французские королевы и российские царицы, и лишь в середине ХIX века куклам, наконец, стали придавать детские формы, отливать детские лица (молды) и вообще уделять внимание детям. Но и тогда о девизе «все лучшее — детям» речи не шло. Куклы были дороги, и дети могли играть в них только под присмотром взрослых. По окончании игры кукол убирали в коробки и недоступные для детей места.

Дети хотят быть взрослыми

Ребенка, как отдельную личность, ценить начали также, только в середине XIX века. Именно тогда, кстати, удалось впервые снизить детскую смертность, побороть несколько массовых эпидемий, и, в результате значительно больше граждан стали доживать до дееспособного возраста.

Когда, наконец, кукол стали делать фабричным способом, и они ощутимо упали в цене, а кукла-дитя окончательно утвердилась на игровом пьедестале — на фабриках, в домах и витринах магазинов, оказалось, что детям нужны куклы — взрослые. И при этом цена их должна была обеспечить доступность даже для бедных семей хотя бы раз в год.

В послевоенной Америке набирало силы феминистское движение, когда девочки хотели быть не только нянями и прекрасными принцессами, но и кем-то еще — важным для окружающих. Девочки хотели одевать кукол в «настоящую» деловую или вечернюю одежду, и чтобы куклы играли роль — не просто мам и учительниц, но и самих девочек, на время ставших «большими». То есть, для того, чтобы отрепетировать свои будущие роли — бизнес-вуман, кинозвезда, супер-модель, балерина, медсестра, летчик, спортсменка. В 80-е годы появилась Барби-аэробика, в наше время — Барби-йога.

Девочки-подростки больше не хотели ассоциировать себя с пупсами или младшими школьницами. А большая часть кукол, даже рисованных, были изображены именно детишками! И тогда Барбара Хэндлер принялась вырезать фотографии модно одетых красавиц из журналов мод и наклеивать их на картон. По возможности, вырезался и гардероб. Понаблюдав за ней и ее подружками мудрая Рут поняла «социальный заказ»: нынешним детям нужна взрослая подруга!

Рут нарисовала новый образ — взрослая, пышногрудая «голливудская звезда» с тонкой талией и длинными ногами. Кто-то считает, что прообразом первой Барби стала актриса — Джейн Менсфилд, жена «мистера Америка», обожавшая все приторно-розовое в завитках и сердечках и «подсадившая» на этот вечный «день св. Валентина» большую часть американок.

Кто-то из биографов Рут Хэндлер предполагает, что первая Барби родилась из образа Мэрилин Монро. Те же платиновые волосы, тонкие бровки, добродушное личико… Выяснить истину уже не представляется возможным.

Заметим, что шел уже 1955 год, и фирма Mattel пополнилась новыми кадрами. Компаньоны наняли дизайнеров, художников, инженеров и техников, а также опытных рабочих. Как это ни странно, но эскиз Рут, изображавший взрослую куклу, смутил всех мужчин фирмы! У новой куклы была… женская фигура, и довольно реалистичная грудь, хотя и без сосков! Мужчины считали, что раз натуралистичность смутила их, то вгонит в краску и родителей, а уж девочкам такое «вообще рано»!

Идею чуть не похоронили, но все спасла случайность! Уставшая от споров и непонимания Рут взяла отпуск и отправилась в путешествие в Швейцарию. Там в витрине одного из магазинов увидела аппетитную, пышногрудую блондинку — шарнирную куклу Лилли — героиню модных немецких комиксов, которой больше интересовались взрослые. Вполне возможно, что Лилли была похожа на нынешних японских кукол-аниме, но с корректировкой на 1955−1956 год.

Каким-то образом Рут удалось не просто купить несколько таких кукол, но и договориться с создателями Лилли (с художником — кукольником Ральфом Хойзером) о передаче прав на производство и разработку Лилли фирме Mattel.

Первая Барби, задуманная Рут, напоминала Лилли, но ее надо было адаптировать к детской аудитории. Потому, вернувшись домой, Рут продемонстрировала ее художникам, дизайнерам и техникам разработать новый образ до мелочей. Причем, настолько, чтобы кукла казалась анатомически достоверной. Правда, теперь она была куда более изящной, чем Лилли. Производство куклы Рут организовала в Японии, вскоре кукла получила новое имя — Барби, в честь Барбары — дочери Рут.

lavishrebellion.files.wordpress.com Разнообразие Барби

Образ Барби отрабатывали на специальной фокус-группе из 100 пар — дочек-подростков и их матерей. Взрослые Барби не одобряли, зато школьницы были от нее в восторге.

В результате 9 марта 1959 года первая Барби, одетая в полосатый купальник и босоножки на каблуках, впервые предстала перед зрителями. Школьницы полюбили Барби сразу. Стоила она 3 доллара, и наряды к ней еще надо было покупать отдельно.

Как влюбиться в Барби и не сойти с ума?

Уже в 1960 году магазины с новой моделью Барби брали штурмом. А через несколько лет — в 1961 году у нее появился бой-френд Кен, названный в честь сына Барби — Кеннета. Вскоре у куклы «образовались» подруги всех земных рас, а также — родственники и домашние животные.

Разумеется, фирма, некогда изготавливавшая кукольную мебель, позаботилась о том, чтобы появился «Дом мечты» — настоящий кукольный дом для Барби. Кукла, казалось, воплощала в своем образе все представления об успехе американской свободной женщины. Но, тем не менее, ее активно критиковали.

И если изначально Барби была похожа на взрослую даму, то с годами формы ее становились все более стройными и вытянутыми. Словно в подражание своим поклонницам, Барби превращалась в худосочного подростка. И многие девочки пытались ей подражать.

Вскоре Барби завоевала Европу, а создателю Лилли художнику Ральфу Хойзеру фирма Mattel выплатила солидную компенсацию. Надо отдать должное «родителям» Барби, они могли бы запросто доказать в суде, что идея о современной кукле-даме возникла у Рут и у Хойзера одновременно. Ведь идеи носятся в воздухе и объектом авторского права не являются. Но они поступили честно.

Уже к 1970 году создатели Барби, ставшие миллионерами, поняли, как сильно «мешает успеху» мировая слава. Их обвиняли в том, что девочки из-за Барби отказываются от еды, замыкаются в себе и уходят в депрессию, так как не похожи на свой кукольный идеал, а также — страдают анорексией. Что подростки не могут вырасти свободными членами общества, так как находятся в плену у этого «розового» образа.

С развитием пластической хирургии появились дамы, готовые поменять в своих лицах все, лишь бы быть похожими на Барби. Они делали бесчисленное количество операций, лишь бы достичь желаемого. Так 23-летняя бразильянка Андресса Домиани активно «ремонтрировала» не только лицо, но и тело.

СМИ забили тревогу, некоторые американские политики решили, что производство слишком красивой куклы пора прекратить.

Но к началу XXI века травля закончилась. Вполне возможно, что под воздействием ее подросших и ставших влиятельными поклонников. К этому времени у Барби были 72 подруги, 8 родственников, а также 43 домашних животных.

Создатели Барби позаботились о том, чтобы над образом и гардеробом куклы трудились лучшие дизайнеры. Барби одевал торговый дом «Живанши», например. Как выяснилось, Барби дважды «избиралась» в президенты и даже «участвовала» в разрушении Берлинской стены…

И стена между двумя мирами — американским и бывшим советским — куклой была «побеждена» куда более успешно, чем людьми. В годы перестройки и вплоть до самого конца 90-х Барби стала идеалом девочек всего постсоветского пространства.

Коллекционных Барби — в виде кинозвезд и прочих знаменитостей — тогдашние школьницы себе позволить не могли. Но и обычные игровые Барби были для них прорывом, по сравнению со статичными немецкими куклами 80-х: подвижные, модные, с густыми волосами и блестящими глазами, они казались им пределом мечтаний о хорошей жизни.

В начале XXI века у Барби появляется… пупок, а сама ее фигура изменяется в сторону более реальных пропорций.

Появляется и «беременная» Барби.

Кроме того, фирма активно занимается благотворительностью, поддерживает защитников животных, в общем, ведет грамотную маркетинговую и рекламные кампании.

Что же касается главной создательницы этой куклы, то в 2002 году Рут покинула этот мир, не выдержав очередной операции в онкоцентре. Эллиот Хэндлер скончался в 2011 году от сердечной недостаточности.

Рак груди у Рут обнаружили еще в 1975 году, после того, как компаньоны, обвинив ее в махинациях с бухгалтерской отчетностью, уволили из фирмы. Обвинение было частично справедливым, но Рут искажала отчетность из-за того, что прибыли компании начали падать. Разумеется, фирму покинул и Эллиот Хэндлер.

Рут сделала мастэктомию — операцию по удалению груди, а затем организовала небольшой завод «Ниэли Ми» по производству грудных имплантатов. Она сама разработала несколько форм грудных протезов. До самой смерти Рут вела активную кампанию по раннему выявлению рака грудной железы.

Очередная конвенция Барби ожидается в Париже — в Музее декоративного искусства с 10 марта по 18 сентября 2016 года. Там же состоится и выставка, где будет представлено более 700 модификаций легендарной Барби.

Статья написана по материалам открытых источников

1. Отец куклы Барби скончался в Калифорнии.

2. Выдающиеся личности «Рут Хэндлер.

3. История женских побед

4. Рут Хэндлер (Root Handler). Денис Морозов, журнал «Карьера» No.12, декабрь 1999.

5. Barbie pourra désormais être «ronde», une révolution (New York (AFP)© 2016 AFP)

6. Le phénomène «Barbie humaine» touche le Brésil (LINFO.RE — créé le 4.01.2016 à 20h15 — mis à jour le 4.01.2016 à 17h50 — La redaction)

7. Barbie s’invite au musée des Arts Décoratifs de Paris !