



Иван Шилов ИА REGNUM Следующий уровень

Одной из затяжных интриг нынешней российской ментальности является её отношение к «капитализму». Например, не является ли капитализм в конечном счёте планомерным убийством русской души? Нужно ли поговорить про православную цивилизацию, которая должна спасти мир? Если только сама церковь при более пристальном рассмотрении не окажется образцовым капиталистическим предприятием. Дело это тёмное, как и то, является ли положение дел на родине вообще «капитализмом», а если да, то в каком, собственно, смысле…

Какие бизнес-школы проходили наши старшие «олигархи»? Тюрьмы. В лучшем случае — детские дома. Или разведшколы. Но что интересно: несмотря на сомнительность происходящего в вечнокипящем котле отечественной истории, учебники деловой «западного» образца мысли планомерно издаются как в переводе, так и в «оригинальном» исполнении. Все ещё делают нетворкинг в свободное от тайм-менеджмента время…

Книжка «Следующий уровень» — это прорыв в деле построения светлого капиталистического будущего в отдельной взятой карьере. Издание её своевременно и как бы предполагает наличие в стране «среднего класса», который к «кризису среднего возраста» захочет перейти выше. Ещё выше. Ещё сильнее. Ещё успешней. Книга для сугубо деловых людей, трудолюбивых политиков, вообще всех, кто может и достигает, а не жалеет себя и критикует других. Но всё же позволим себе чуть-чуть критики…

Собственно, это всё началось ещё с попытки читать Карнеги с его учебниками дружбы и влияния (это ещё хорошо сохранилось в памяти старших поколений). Тогда книги американца копировали (на заводных, как патефоны, ксероксах), переписывали в списках (как когда-то стихи гениев), учили наизусть, делали татуировки заповедей… Это было ещё до того, как в стране появились массовые «заносы», «откаты», «распилы», «решальщики», переговорные комнаты с паяльными лампами… Но уже тогда все хотели на следующий уровень. Для этого нужны были какие-то рецепты, золотые законы успеха, хорошо работающие схемы, простые правила. Это было важно, поскольку про деньги… Тогда ещё — колготки и видеомагнитофоны, чуть позже — яхты и заводы. Хотя бы своё дело. Для кого-то следующий уровень пришёл быстро. Остальных вынесли за скобки вперёд ногами.

Книжка «Следующий уровень» делает всё, чтобы стать очередной незаменяемой библией нетворкинга. Она прекрасна издана. Интересно, что она написана короткими абзацами, что, вероятно, должно облегчить и без того не самое тяжёлое чтение и добавить некоторый динамичный, как роскошный спортивный кабриолет, стиль. Кроме того, сам текст отформатирован так, что он оставляет много места на странице. Для мыслей? Было бы логично переиздать книгу на золотой «флешке» или на серебряной «читалке»… Это бы ещё добавило экспертности автору.

Содержательно начинка книги представляет коктейль из удобоваримых философий. Если ещё упростить: «блат от неупотребления портится», «коммуникативные компетенции», «как показали исследования ведущих бизнес-школ», «давайте дружить с удачниками» etc. Несмотря на то, что автор — отечественный успешный бизнесмен и практикующий консультант, книга буквально напичкана зарубежными «историями успеха», ссылкой на западные авторитетные источники, при этом сама она написана на полудворовом «провокативном» языке, и это довольно смелое стилистическое сочетание. Впрочем, почти традиционное для нашей страны, где постсоветская власть легко может изъяснятся на языке подворотни, что только подчёркивает её легитимность и популярность. При этом книга насыщена «американизмами» на разном уровне — как на уровне «шуток», так и самой «философии успеха». Давно человечество не получало столь простых и ясных указаний по переходу на следующий уровень, трепещите неудачники, надейтесь середнячки, возрадуйтесь первые, ибо есть у вас шанс стать самыми первыми… Подняться на одну строчку в списке. Заняться благотворительностью даже.

Вероятно, чтение деловой литературы требует определенного опыта и навыка. Читая книгу, периодически невозможно отделаться от ощущения, что в ней фигурирует, например, скрытая реклама. Может быть, она и правда там фигурирует… Но даже если нет, то ощущение такое, что фигурирует точно. С другой стороны, автор рассказывает о жизни широкими мазками, как её король и знаток. То есть никакой зашоренности и узко понятой прагматичности и бизнесовости. Например, философы и поэты — тоже в наших рядах «нетворкинга». Хотя сам автор вроде бы и не был особо замечен в философии или поэзии, но тем с большей уверенностью он может, ссылаясь на других, рассказывать, что и там важны контакты. Мол, у каждого великого философа был свой круг… В их тесный круг попасть не каждый мог. Век воли не видать Сократу. Но, увы, не помогли ему его связи. Как знать, если бы он прочитал эту книгу, то, возможно, судьба его была бы менее печальной.

Положа руку на кредитную карточку, в стране, где текущая экономика вполне описывается загадкой «А и Б сидели на трубе»… главными нетворкингами были последнее время теннис, дзюдо, на худой конец быть в каталогах одного отдела, а то и отделения или камеры… И, конечно, быть сыном или зятем тех, кто за зубцами… И люди, которые взошли к власти и деньгам, не всегда делали это по американским стандартам. Разве что Дикого Запада и периода первоначального накопления. Было бы интересно прочитать в книге главу «нетворкинг для пенсионеров и сельских учителей».

Конец книги предсказуем. Самой книги оказалось недостаточно для счастья. Было бы неплохо пройти личные консультации. Тренинг. Немного личного участия. Станьте кузнецами своей звонкой судьбы. Электронный адрес прилагается. Не упустите свой шанс. Только в этом сезоне. Прямо сейчас. Звоните. Не читайте это. Не тратьте время. Оно дорого стоит. Даже дороже, чем вы.