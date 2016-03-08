



Армянская мозаика

При ближайшем рассмотрении этнического состава Турции можно обнаружить много интересного из того, что ее официальные власти предпочитают умалчивать. Специфика страны состоит в том, что по закону все граждане — турки. Лишь из средств массовой информации мы узнали о том, что в Турции живут не только турки, но и курды. О других народах мало что известно. На самом деле этническая мозаика Турции разнообразна и интересна как с точки зрения исследователя, так и любителя истории и этнографии. В этом плане Турция мало известна для общества и еще предстоит открыть многое из того, что еще недавно было скрыто от посторонних глаз.

Не секрет, что Турция строилась на землях завоеванной Византийской империи, в которую входили части различных государств и народов. В их число входит и большая часть исторической Армении, которую принято обозначать как Западная Армения. Многие народы мира, представляют собой единую нацию, но делятся на субэтнические и лингвистические группы, у каждой из которых свой диалект. Амшенские армяне — одна из таких самых многочисленных этнографических групп, которые по сей день компактно проживают в Турции, России и Абхазии.

Есть небольшие общины в Средней Азии (попали туда во время выселения из Аджарии в 1944 г. вместе с турками-месхетинцами). Амшенцам, христианам и мусульманам, удалось сохранить диалект армянского языка, на котором они говорят с небольшими различиями в зависимости от места проживания. Формирование амшенского субэтноса армянского народа происходило на побережье исторического Понта, на территории Малой Армении, в княжестве Амшен. Первые упоминания о нем в письменных источниках встречаются в VIII веке. В последующие периоды истории Амшен входил в Византийскую империю, под названием фема Армениакон, затем был в составе Трапезундской империи вплоть до завоевания его турками-сельджуками в 1461 г.

По свидетельству летописцев, из-за сложного географического рельефа, прорезанного труднопроходимыми горами, горными реками, ущельями, лесами и живущим там воинственным населением территория княжества еще долгое время оставалась полунезависимой. В последующие века в Османской империи при сложившемся теократическо-деспотическом режиме началась насильственная исламизация христианских народов. Армяне, греки, лазы, грузины, славянские и другие народы, перешедшие в ислам, становились просто турецкими мусульманами или «османлы».

Однако амшенские армяне после принятия ислама сохранились как отдельная этническая общность, и по-прежнему продолжали пользоваться амшенским диалектом, помнили свои предания и обряды. В районах проживания армян по распоряжению губернаторов (с целью искоренения армянского языка) предписывалось говорить только по-турецки. Турецкие государственные и религиозные деятели понимали, что говорящие на родном языке новоиспеченные «османлы» рано или поздно вновь обратятся к традициям своего народа.

В середине XIX в. несколько семей исламизированных армян снова стали христианами. Мусульманское духовенство еще больше усилило гонения на тех, кто употреблял армянский язык. Как отмечают летописцы, «7 сказанных мусульманином армянских слов приравнивались к одному ругательству». После этого случая во многих селах амшенские женщины, не знавшие турецкого языка, палками изгнали мулл. Тогда мужчины, чтобы избежать погромов, собрались на сход и постановили, что будут платить за каждое сказанное по-армянски слово 5 овец. Но, несмотря на принуждение амшенских армян расстаться со своим языком, в их семьях и по сегодняшний день употребляется родной говор.

В начале XX века, по данным исследователя истории и этнографии амшенских армян Б.Т. Торлакяна, в прежнем Трапзонском вилайете Турции проживало около 65 тысяч армян-христиан и примерно 100 тысяч исламизированных амшенцев. Много лет информации об амшенцах, живущих в Турции, практически отсутствовала и была доступна только узкому кругу исследователей и ученых. Многолетнее молчание амшенцы Турции прервали в 2004 г., заявив о себе песнями созданного ими фольклорного коллектива VOVA, что в переводе означает «Кто это?». Первый выпущенный группой музыкальный альбом назывался Mekhozaik, что переводиться как «Мы здесь». Следом начали появляться авторы и певцы, пишущие и исполняющие песни на родном языке. В Турции также были сняты первые фильмы на амшенском диалекте Momi (Бабушка) и Ashun (Осень). Была создана организация HADIG, пропагандирующая язык и культуру амшенцев.

В 2014 г. в Стамбуле вышел первый номер журнала GOR, рассказывающий о культуре амшенцев. Часть материалов печатается на амшенском диалекте приспособленным под него латинским алфавитом. Началось преподавание для желающих изучать родной язык. Потомки исламизированных амшенских армян (homsheci) компактно проживают в разных городах Турции по всему Черноморскому побережью от Самсуна до Трапзона, а также в городах Хопа и Артвин, где составляют значительное большинство. Исповедуют ислам, не придерживаясь строгих норм. Часть из них говорит на амшенском диалекте армянского языка, называя его homshecma. Среди них много атеистов, есть тайно крещеные.

Среди амшенцев Турции популярны социалистические идеи, что ставит их в ряды оппозиции к нынешнему режиму. Другая часть амшенцев-христиан в основном компактно проживает в Абхазии и Краснодарском крае России, куда переселились во время Геноцида, но помнят о своей Родине. Говорят на амшенском диалекте армянского языка, называемом ими hairen. По различным оценкам, амшенский субэтнос может достигать численности до миллиона человек. В 2012 году в Москве усилиями ассоциации амшенских армян был организован концерт фольклорного коллектива VOVA. Осенью того же года группа была приглашена в г. Сочи. Вместе с коллективом прибыла и большая делегация амшенцев во главе с председателем общины HADIG Мехметом Алтункая.

В интервью, которое дал руководитель музыкального коллектива Хикмет Акчичек, была отмечена значимость и важность этой встречи для последующего развития контактов. «Это не просто встреча и концерт. Произошло историческое событие для двух ветвей разделенного народа», — подчеркнул он. В настоящее время продолжается взаимный диалог и построение личных, деловых и общественных контактов. Сегодня амшенцы Турции не боятся сказать миру о своей истинной национальной принадлежности. Создают организации для сохранения своей культуры и языка. Являются активной частью гражданского общества. Многое для возрождения идентичности амшенцев Турции сделал известный в Турции и мире журналист Грант Динк, убитый на пороге редакции своей газеты боевиками турецкой националистической организации «Серые волки». Десятки тысяч прогрессивных людей выходят ежегодно на демонстрации и митинги памяти в городах Турции.

«Мы все армяне, мы Гранты Динки», — скандируют они, с ними плечом к плечу стоят и амшенцы. В последнее время в городе Артвин и в других местах компактного проживания амшенцев прошла серия демонстраций и митингов в защиту своих прав и курдов. Произошли столкновения с полицией, применившей для разгона демонстраций слезоточивый газ и другие спецсредства. Под шум войны турецкое государство убивает курдов, спонсирует и опекает террористов ИГИЛ, которые осуществляют геноцид езидов. Прошло столетие после геноцида армян, греков, ассирийцев. Мир, как и сто лет назад молчит. Взгляды народов устремлены на Россию. Они верят, что взятую на себя справедливую миссию борьбы со злом Россия победно завершит.

На территории исторической Западной Армении также живут и криптоармяне, вынужденные скрывать свою идентичность со времен Геноцида. По некоторым оценкам, их численность может достигать нескольких миллионов человек. Но это уже тема для другой статьи.