



Флаг Сербии

НАТО формально отвечает за сохранение мира и безопасности, но при этом своими действиями достигает ровно обратных результатов, отраженных в количестве разоренных государств и росте терроризма. Граждане Сербии крайне негативно относятся к Североатлантическому альянсу из-за его агрессивной деятельности, а также, прежде всего, из-за нашего собственного опыта 1995 и 1999 гг., когда эта организация бомбила нас, нарушая международное право. Согласно исследованиям общественного мнения в Сербии, 80% граждан Сербии выступают против любой формы сотрудничества с НАТО. Однако власть в Сербии не обращает внимания на волеизъявление большинства населения, а ведет себя так, будто несет ответственность перед НАТО, а не перед сербским государством, интересы которого она должна защищать.

Значительное развитие сотрудничества Сербии с НАТО осуществлено в 2015 году. Данную информацию можно найти на официальном сайте НАТО, где сказано, что Сербия взяла курс на тесное сотрудничество посредством принятия Индивидуального плана партнерства (ИПАП). Активные действия Сербии в отношении НАТО констатируют и в России. На эту тему говорилось на заключительном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации, где министр обороны РФ Сергей Шойгу в присутствии президента РФ Владимира Путина предоставил анализ военной ситуации в мире.

В прошлом году в Скупщине Сербии принят Индивидуальный план партнерства с НАТО, а также договор НАТО СОФА, которым Сербия передается в распоряжение этой агрессивной организации. Эти соглашения позволяют солдатам НАТО свободный транзит через Сербию, использование нашей военной инфраструктуры, а также обеспечивают им иммунитет. Кроме того, Сербия подписалась на обмен данными с НАТО и ЕС, уничтожение «лишнего» вооружения, образование офицеров в соответствии со стандартами НАТО и т.д. Необходимо подчеркнуть, что договоры, которые правительство Сербии подписало без одобрения со стороны населения, уже давно действуют. В рамках обучения сербских офицеров, регламентированного ИПАП, в Сербии недавно была проведена лекция офицера НАТО Марка Шислера в здании Генерального штаба сербской армии, на которой он, кроме прочего, рассказывал сербским офицерам о «русской агрессии» на Украине.

Введение в заблуждение

Сербское руководство во главе с Александром Вучичем не только действует наперекор воле народа, но и очень искусно его обманывает о своей деятельности. Ответственность за передачу Сербии в распоряжение НАТО Александр Вучич пытается переложить на предыдущие правительства, утверждая, что договор о высочайшей степени сотрудничества с НАТО был подписан ранее. Однако ни одно правительство до Александа Вучича такого договора с НАТО не подписывало. Да, Сербия действительно в 2006 году присоединилась к военно-политической программе НАТО «Партнерство ради мира», однако эта программа даже близко не подразумевает тот уровень сотрудничества, который предполагают ИПАП и СОФА. «Партнерство ради мира» основано на двустороннем, а не на стратегическом сотрудничестве. К этой программе присоединилась и Россия в 1994 году. Данные факты приведены не ради похвалы этой программе, а для констатации того, каким было более раннее сотрудничество. Если в 2006 г. Сербия находилась в такой позиции, что была вынуждена сотрудничать с НАТО на билатеральном уровне, то в 2016 она уж точно не имеет необходимости, точнее, ее не должны принуждать к стратегическому сотрудничеству с НАТО. Между обстоятельствами десятилетней давности и сегодняшними — большая разница, разница в соотношении сил великих держав. НАТО в сегодняшних условиях больше не единственная мировая сила. На мировую арену вернулась сильная Россия, которая выступает за союз с Сербией, а согласно исследованиям общественного мнения того же хочет и 76% сербов. Власть в Сербии не только не принимает во внимание волю народа, но и не хочет обращать внимания даже на изменившиеся обстоятельства. Придворные аналитики Александра Вучича упорно повторяют, что с НАТО необходимо сотрудничать — видимо, из-за того, что на это подписался лично премьер Вучич. Не нужно забывать тот факт, что сегодняшнее правительство в рамках свей предвыборной программы говорило о защите национальных интересов и определяло себя как патриотическое, а после прихода к власти нанесло Сербии непоправимый вред подписанием Брюссельского договора с албанскими террористами, установлением границы с Косово и Метохией, вынуждением через шантаж сербского народа в Косово явиться на выборы, объявленные террористической «властью», продолжением губительной экономической политики, продажей сербских ресурсов — всем этим, вплоть до передачи Сербии в распоряжение НАТО. Но даже это еще не все: самими заявлениями о том, что нам НАТО необходим для того, чтобы нас защищать, премьер Вучич дополнительно унизил Сербию. Особенно он подчеркнул, что НАТО необходим нам, чтобы защищать наш народ в Косово и Метохии, хотя ему очень хорошо известно, что сербский народ пережил погром под «защитой» НАТО.

Реакция

Поскольку сербские СМИ находятся под абсолютным контролем, большинство людей в Сербии даже не знают о самоубийственной политике власти, иными словами, имеют ошибочное представление о событиях в стране. Из-за этого на улицы Белграда после подписания президентом Сербии Томиславом Николичем последнего закона, подтверждающего соглашение с НАТО, вышло несколько тысяч, а не несколько сотен тысяч граждан. Сербские СМИ или умолчали, или предоставили общественности ложную информацию о протесте, организованном в центре Белграда, против сотрудничества с НАТО. В русских СМИ, напротив, было очень много сказано о событиях в Белграде, а также были продемонстрированы снимки с протеста. В сообщении русского государственного телевидения было сказано, что тысячи людей на улицах Белграда протестуют против предательства и требует прекращения сотрудничества с НАТО. Подобные сообщения сделали все главные СМИ в России.

Затем последовала реакция и со стороны российских официальных лиц. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что втягивание Сербии в НАТО является унижением для этой страны, а также поставила вопрос: как может НАТО защищать сербов, убивая их?

Через несколько дней заместитель председателя Государственной Думы Сергей Железняк заявил, что Североатлантический альянс ассоциируется у сербов с причиненными им совсем недавно страданиями, с многотысячными человеческими жертвами, унижением национального достоинства, а также с материальным ущербом, нанесенным со стороны НАТО. Согласно исследованиям, 80% сербов не поддерживают сотрудничество с НАТО, поэтому необходимо наряду с парламентскими выборами провести и референдум, на котором народ мог бы выразить свое мнение по поводу сотрудничества с НАТО. Референдум — это свободная демократическая форма выражения воли народа, поэтому мы с сербским народом подчеркиваем значение проведения этого референдума.

На основании этих заявлений российских официальных лиц мы можем сделать вывод, что взгляд России на Сербию более чем реалистичен. Однако сербский народ по ряду причин не в состоянии реально оценить ситуацию, в которой оказалась Сербия. Во-первых, из-за политиков, которые заключают тайные договора, во-вторых, из-за СМИ, создающих ложную картину происходящего. Даже если информация о заключенных договорах предоставляется общественности, то это осуществляется выгодным политикам способом, то есть нечетко и в такой форме, что эту информацию можно трактовать различным образом. Так правительство Сербии успокаивает общественность. В то же время СМИ, находящиеся под контролем правительства, постоянно твердят о сотрудничестве с Россией, которое, якобы, развивается на том же самом уровне, как и сотрудничество с евро-атлантическими структурами, то есть Сербия, якобы, одинаково сотрудничает с Брюсселем, Вашингтоном и Москвой и придерживается политики «нейтралитета». Подобные утверждения не имеют никакой аргументации, если учесть, что Североатлантический альянс в Сербии осуществил больше, чем Гитлер требовал в 1941 г., в результате чего Сербия де-факто в полной мере оккупирована. Сотрудничество с Россией, будь то экономическое, военное или политическое, заключается в постоянном откладывании договоров. Во время последнего визита президента РФ в Сербию сербское руководство отказалось подписать договор, согласно которому сотрудники Русско-сербского гуманитарного центра в Нише получили бы дипломатический статус. После подписания договора с НАТО сербская власть говорит о предоставлении дипломатического иммунитета сотрудникам этого центра, считая, что таким образом можно «уравновесить» политику «нейтралитета». Русско-сербский гуманитарный центр — это гражданская, а не военная структура, поэтому попытка уравнять передачу Сербии в распоряжение НАТО и предоставление иммунитета сотрудникам Гуманитарного центра не имеет никакого смысла.

Представление о взаимовыгодном сотрудничестве с Россией

Дополнительным отягчающим обстоятельством для понимания политических процессов в Сербии является использование русской доброй воли официальными лицами Сербии. Например, после подписания договора с НАТО премьер Вучич назначил встречу с послом РФ в Сербии, и фотографии, сделанные во время их дружеской беседы, стали своего рода сообщением для общественности. Кроме того, СМИ в последние несколько дней говорилось о предстоящей встрече президента Николича с президентом Путиным, а также о вручении Николичу награды русским патриархом. Встречи, проведенные до нынешнего момента Вучичем с российскими официальными лицами, оценены как стратегически важные, хотя они никак не повлияли на евроатлантический курс Сербии. Таким образом правительству Вучича удается создать ложную картину «нейтралитета» и сотрудничества со всеми.

В связи со всем этим сербской общественности крайне необходимо, помимо награды Томислава Николича и дружеской беседы Вучича с русским послом, узнать о реальном положении дел и понять заявления Марии Захаровой и Сергея Железняка. Сбивает с толку то, что одно может быть понято как критика, а другое — как поддержка.

Если бы позиция сербского правительства была разоблачена, народ бы серьезнее занялся собственной судьбой. Сербский народ должен демократическим путем, то есть на референдуме, высказаться о сотрудничестве Сербии с НАТО и о подписанных соглашениях ИПАП и СОФА. Определенные политические структуры начали сбор подписей за референдум о членстве в НАТО, однако необходимо, чтобы народ высказался: поддерживает ли он тесное сотрудничество с НАТО, а не членство в нем. Достигнутый уровень сотрудничества с НАТО гораздо выгоднее для этой организации, чем членство в ней Сербии, так как из нынешнего положения НАТО черпает для себя все необходимое, но при этом не имеет никаких обязательств перед Сербией. Соглашения ИПАП и СОФА, которые подписало и ратифицировало правительство Вучича, крайне вредны для сербских национальных и государственных интересов и наносят Сербии вред больший, чем само членство в НАТО. Но в любом случае членство Сербии в НАТО — это вопрос, который даже не должен подниматься.

Драгана Трифкович — директор Центра геостратегических исследований (Белград)