К теме урегулирования ситуации в Сирии все чаще в итальянских СМИ добавляется тема Украины и ее будущего, кто-то говорит о «Третьем Майдане», кто-то о том, что США и Россия тайно договорились заморозить конфликт до лучших времен, ясно одно — именно из-за Украины, как написал Обама в очередном указе, санкции против России продлены еще на год. Что на это скажет ЕС узнаем только в июле, когда комиссия соберется на заседание по обсуждению санкций.

savvyby.hosterby.com Президент США Барак Обама

lantidiplomatico.it дает оценку указу президента США о продлении санкций против России. «В конце концов все пошло так, как и планировалось. Президент США Барак Обама подписал документ, продлевающий на один год санкции против России в связи с украинским кризисом. В другом сообщении к Конгрессу, Обама сказал, что «действия и политика людей, которые подрывают процессы демократии на Украине, угрожают также ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности». В общей сложности, существуют четыре декрета против России, которые Соединенные Штаты приняли в последние два года. Санкции распространяются на целый ряд российских граждан, в том числе государственных должностных лиц, представителей правительства во главе с бывшим украинским президентом Виктором Януковичем и важных бизнесменом России, а также на некоторые наиболее важные компании в Москве. Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует «с сожалением новость о продлении санкций». «Очевидно, что это предупреждение Вашингтона Европе», — сказал Константин Косачев, председатель Комитета по международным делам Совета Федерации, верхней палаты российского парламента».

«То, что Обама хочет сделать «напоминание» для европейских союзников, не такая уж и абсурдная теория. По данным источников в европейском парламенте, на самом деле, в Брюсселе уже есть разногласия между странами ЕС относительно того, следует ли возобновлять экономические санкции против России, — рассуждает lantidiplomatico. — Поскольку насилие в восточной части Украины уменьшилось, а правительство Киева сталкивается с многочисленными внутренними проблемами, ряд стран ЕС заявили, что они хотели бы пересмотреть решение о санкциях. Другие дипломатические источники утверждают, что представители стран-членов ЕС будут обсуждать этот вопрос в июле.

В то же время, в контексте такого сильного разделения мнений, Владимир Путин продолжает спать спокойно. Последний опрос ВЦИОМ опрос показал, что 74% граждан России сегодня проголосовали бы за новый президентский срок Путина. В 2013 году этот показатель составлял лишь 51%, в то время как в 2012 году — всего 40%. Короче говоря, жителям России Путин продолжает нравиться».

La stampa: «Россия не исключает федеральное будущее для Сирии. Россия готова к «боснийскому» сценарию в будущем, основанному на Дейтонских соглашениях 1995 года, которые зафиксировали фрагментацию страны по трем этно-конфессиональным линям. О возможной федерации в Сирии заявил Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России: если идея федеративной республики устроит участников переговоров, а также даст «гарантии для поддержания единой Сирии, независимой и суверенной», то кто мог возразить?»

В статье подчеркивается, что в центре дипломатического прорыва Москвы стоят именно сирийские курды. «В последние дни некоторые из их лидеров говорили с российскими журналистами о своем «желании — децентрализации Сирии, чтобы положить конец войне». На следующий день после перемирия, Ильхам Ахмед, член исполнительного совета общества Демократического движения сирийского Курдистана, заявил, что некое согласие по этому вопросу уже было достигнуто между США и Россией и другими заинтересованными сторонами». Итак, La stampa сообщает, что Сирию поделят на три части. Всего будет три субъекта: Север — курдам; юг со столицей в Дамаске будет принимать у себя алавитов, друзов, христиан и других; а центр — суннитам. Все трое субъекта будут иметь свои собственные парламенты и различные избирательные системы.

«Мало того, по данным источников, близких к Кремлю, даже Асад согласился, потому что курды являются его неотъемлемыми союзниками. С конца января Россия настаивает на том, чтобы включить сирийских курдов в переговоры в Женеве. И что за совпадение, именно в Москве в феврале Рожава (Сирийский Курдистан) открыли свой первый офис за рубежом: это не официальное дипломатическое представительство, но немного завуалированная надежда получить поддержку со стороны Кремля для курдского автономного округа в будущем послевоенном соглашении. Лавров вчера подтвердил, что Россия хочет закрыть границу между Сирией и Турцией. Роли полицейских, возможно, уже назначены».

Eastjournal продолжает украинскую тему и предупреждает о возможности третьего Майдана.

В ночь на 21 февраля во Львове были брошены бутылки с зажигательной смесью в окна офисов российских банков: Сбербанка и ВТБ банка; на несколько часов раньше, 20 февраля, в Киеве, также бросали камни в офисы Сбербанка и Альфа-банка, а также против офисов группы СКМ, связанной с олигархом Ахметовым.

«Самые важные и подозрительные манифестации, однако, имели место в год празднования годовщины, когда в 2014 году пресловутые снайперы открыли огонь по демонстрантам. Группа людей, называющая себя «Революционные правые силы» появились на площади и объявили о начале «Третьего Майдана». Активисты сформулировали свои требования, которые заключаются в отставке президента и правительства, отказа от соглашений Минска и в немедленном освобождении всех политических заключенных. Они возвели палатки и укрылись в гостинице «Казацкая». Уже 21 февраля их эвакуировали из отеля, а на 22 день работники муниципалитета смонтировали все палатки. Вероятно, это был тест демонстрации, чтобы проверить оперативность государственных институтов и, прежде всего, понять, если народное недовольство связано со слабостью экономики, ростом цен и продолжающимся обесцениванием денег, то можно организовать протесты с потенциально разрушительными последствиями. Сильная непопулярности премьер-министра и президента в сочетании с неопределенностью экономической ситуации и хрупкостью структуры правительства, недавний вотум недоверия со стороны олигархов и их представителей в парламенте, могли бы подсказать силам старого режима, по-прежнему активным, воспользоваться сложившейся ситуацией».

Eastjournal резюмирует: «Несмотря на поверхностную люстрацию, которая удалила из армии и спецслужб членов режима Януковича, есть все еще много агентов на высоком уровне, которые могли бы работать по непрозрачной схеме. Кроме того, в администрации есть много людей, связанных с олигархом Ахметовым, кумом Януковича, который по вопросу Донбассу всегда вел себя неоднозначно. Итак, первая попытка дестабилизации не удалось. Интересно, будут ли другие, и как народным недовольством будут манипулировать старые силы».

3 мартав Риме прошла конференция «Трансатлантический форум о России», в котором приняли участие координатор Госдепартамента США по санкциям Дэниел Фрид и Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований. Организатором конференции выступил Центра американских исследований в Риме, под председательством Джанни Де Дженнаро, президента Finmeccanica и режиссера Паоло Месса, члена совета директоров госканалов Rai.

Il futuroquotidiano приводит выдержки из выступлений двух оппонентов.

По словам Суслова, происхождение современной многополярной сложности можно найти в процессе глобализации и в ошибках, допущенных администрацией Буша, «который полагал, что сможет вести однополярную политику гегемона. «Соединенные Штаты, — подчеркнул Суслов, — продолжают верить в западно-центральный мир, где западные ценности являются универсальными ценностями, в то время как будущее имеет новых игроков в игре, где США и Россия не являются единственными главными действующими лицами, но являются игроками на многогранной арене. Роль Китая, например, нельзя считать несущественной, даже если стратегическая независимость каждого субъекта имеет высшую ценность «.

По словам Фрида, «силы беспорядка», «терроризм и экономический беспорядок» находятся в контрасте с европейской и американской демократизацией. Буш и Обама переоценили потенциальную демократизацию России, Россия должна была стать крупнейшим донором прозрачности и мира, вместо того, чтобы вторгаться на Украину. «В Крыму произошло настоящее вторжение. Ничего подобного не было видно в Европе с 1945 года, поэтому санкции являются лучшей стратегией, если Россия не прекратит огонь на Украине. Санкции останутся из-за Крыма». «Россия имеет интеллектуальный потенциал, военный и политический, могла бы быть прекрасным партнером в борьбе с терроризмом в Сирии и Северной Корее, с другой стороны, кажется, что Россия хочет доминировать в мире!» — возмущался с трибуны Дэниел Фрид. «Есть потребность в понимании между двумя державами, стратегия доминирования не является устойчивой в 21-м веке, но России, похоже, это безразлично».

Анализируя доклады, прозвучавшие в ходе конференции, в статье, опубликованной Il futuroquotidiano, подчеркивается, что в контексте мирового беспорядка и множества локальных войн, Европа «даже не думала о том, как навести порядок на своих собственных границах, не вложила необходимых средств в безопасность, не может взаимодействовать с внешним миром, и не в состоянии взять на себя прямую ответственность». «Не возражая против санкций, введенных США, Европа активно приняла участие в экономической войне против России, и платит за последствия. Но к любой ситуации нужно искать такой подход, который признает интересы и ценности каждой страны. Между тем, у России и США есть большой экономический обмен — 7.000.0000.000 долларов, несмотря на санкции, под арктическими морями Exxon Mobile работает с русскими, так как Государственный департамент США дал стратегическое значение этой операции и не остановил процесс бурения. А Европа, по внутренним политическим причинам, заблокировала «Южный поток», который сделал бы Италию богаче и более интегрированной. И теперь с соглашением по «Северному потоку» видит Германию слишком зависимой от России. Слабость ЕС состоит в том, что она не может принять решение в пользу своих стран-членов. ЕС должен быть более независимыми, интегрированным и автономным. Соединенные Штаты также хотят сильной Европы. Хрупкая Европа не нужна никому!»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник выступил в Совете по правам человека ООН в Женеве. В итальянской прессе это выступление не освещалось. Однако, итальянская газета Il Giornale хвалит своих швейцарских коллег из Le Temps за информацию и за заголовок «Когда Лавров дает уроки демократии».

«Да, именно уроки. — подчёркивает Il Giornale. — Лавров осудил арабскую весну, которая вместо того, чтобы принести свободу и справедливость, привела к гуманитарной катастрофе. Он набросился на «новую интерпретацию Конвенции о защите прав человека», которая пытается навязать не универсальные ценности, не берущие во внимание суверенное равенство государств». Он взял на себя ответственность за защиту экономических, социальных и культурных прав народов, с которыми должны все считаться. Лавров обеспокоен возрождением неонацистских движений на Украине и Прибалтике, которым идет на пользу снисходительное молчание Соединенных Штатов и Европы, учитывая то, что в этом году исполняется 70 лет со дня Нюрнбергского процесса. Лавров также обвинил Турцию в вооружении террористов ИГИЛ и подчеркнул лицемерие европейцев, которые, с одной стороны, стимулируют приток беженцев, а с другой стороны — истязают их несправедливыми иммиграционными законами».

«Заявления Лаврова более чем разумны. Его речь открывает другую истину, тем не менее, с определенными доказательствами. И эта правда неудобна, слишком неудобна для нашей общественности, — рассуждает Il Giornale, — она идет вразрез с монохромным видом реальности, распространяемым политтехнологами западных правительств и правительства США; за эти часто ложные видения никогда никого не наказывали, и это продолжает сочиться через наши средства массовой информации, бросается в глаза конформизм и отсутствие критического смысла. Экстраординарные достижения американского вмешательства в Афганистан, Ирак, Ливию и Сирию не учит нас чему-либо. И это символично, что об этом нам напоминает именно Россия, конечно, она не чемпион демократии, но в международной политике она кое-что понимает».