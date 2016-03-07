



Флаг России

Удивляет, что многие СМИ посчитали достаточным всего лишь цитировать главу государства, но сами молчат, то ли соглашаясь с мнением Президента РФ, то ли боясь возразить ему. Тем более что чуть позже, на пленарном заседании межрегионального форума Общероссийского общественного движения «Общероссийский Народный фронт» он, заметив, что может и сам ошибаться, категорично изложил свою позицию:

«Ленин выступил за то, чтобы государство, Советский Союз образовался на основе… полного равноправия, с правом выхода из Советского Союза. И вот это и есть мина замедленного действия под здание нашей государственности. Мало того, что к границе привязали этносы многонационального, по сути, унитарного государства, к каким-то территориям, причем границы определяли совершенно произвольно и, в общем-то, далеко не всегда обосновано. Украине, допустим, Донбасс передали под каким предлогом? Повышение процентов пролетариата на Украине для того, чтобы иметь там большую социальную поддержку. Бред какой-то, понимаете? И это не единственный пример, и других много. Вот, скажем, культурная автономия — это одно, автономия с широкими государственными полномочиями — это другое, а право выхода из государства — это третье. И в конечном итоге, в том числе и это, наряду с неэффективной экономической и социальной политикой, привело к распаду государства. Это и есть мина замедленного действия».

Право, которым совсем не обязательно надо пользоваться

«Полное равноправие республик СССР с правом выхода» назвать сегодня миной замедленного действия (у военных есть соответствующая аббревиатура — МЗД) можно только в том случае, если бы за многие десятилетия существования СССР нельзя было предпринять действия, отменяющие эти, безусловно устаревшие после смерти Сталина, ленинские принципы. Кстати, вождь народов их неукоснительно соблюдал, но формально, не допуская и мысли о «равноправии республик и выходе из Союза». Так что, по сути, Сталин добился своего.

Но предложенные Лениным условия создания в 1922 году Советского Союза, на мой взгляд, были неизбежными, поскольку только и позволяли большевикам максимально сохранить территориальную целостность и независимость государства. Большевикам пришлось убедить в этом народившиеся после Октябрьской революции 1917 года, как грибы после дождя, национальные элиты и даже квазигосударства (даже Дальневосточная республика была создана). Последовавшая Гражданская война во многом была и войной против тех (в том числе и интервентов с Запада, включая Японию), кто стремился любой ценой расчленить Россию, лишить ее территориальной целостности.

Большевики (сторонники новой, «Красной империи»), противостояли фанатичным носителям национального пробуждения, которые хотели создать на окраинах Российской империи собственные национальные государства. Борьба шла бескомпромиссная и в то время, скорее всего, не прокатила бы сталинская идея простой автономизации (по сути — сохранения административного деления царской России на губернии, которые могли бы предоставить культурную автономию). А если прокатила бы, то еще большей кровью. И вполне реально, что без МЗД Ленина СССР уже перед Второй мировой войной был окружен враждебными соседями, что очень напоминает нынешнюю ситуацию. И потому, по-моему, никак нельзя признать «бредовой» безусловно, небесспорное решение о присоединении под давлением Ленина Донбасса к Украине. Иначе она уже тогда стала бы второй Польшей, то есть мощным врагом в подбрюшье европейской части СССР.

В итоге, декларировав право наций на самоопределение, большевики, тем не менее, делали все, чтобы этим правом воспользовалось как можно меньшее число желающих (так Ленин и писал в одной из своих работ). Это была оправданная политическая игра — в схватке с белыми призвать на свою сторону национальные окраины (достаточно пользы, которую принесли большевикам латышские стрелки и эстонские коммунистические полки), а после победы — уговорить их же отказаться от самоопределения.

И это — не только тонкая политическая игра большевиков во главе с Лениным с целью сохранения Державы, но и понимание, что окраины еще не готовы к собственной государственности, а, если бы они ее тогда заполучили, то стали бы для Советской России головной болью (пример Польши — наиболее наглядный).

Увы, это как раз и произошло после предательства верховной власти Советского Союза: сначала — когда Никита Хрущев, бездарно «разоблачив» «культ личности» Сталина, подарил Украинской ССР исконно русский Крым, и окончательно — после Беловежской пущи, где распустили союзные республики на все четыре стороны. Стоит вспомнить знаменитую глупость (причем тут Ленин?) Бориса Ельцина: «Пусть проглотят независимости столько, сколько смогут» и референдум, когда советский народ одновременно высказался за сохранение Союза ССР.

Ликвидация Советского Союза началась с «зияющих высот»

Отсюда еще один важный вывод: разрушила СССР не «ленинская МЗД», а проводившаяся после Сталина внутренняя политика и застой. Так, свою роль сыграла реализация идеи создания «советского народа», когда во имя сплочения народов стали форсировать развитие окраин СССР — союзные республики. И — внимание! — всё это — в ущерб РСФСР, то есть русских. Не зря русский националист, известный писатель Владимир Солоухин считал, что края нашей огромной Родины до того отяжелели, что того и гляди отвалятся, а один узбекский писатель заметил в «Литературной газете» брежневской эпохи: побывал во всех союзных республиках и убедился, что хуже всего живут русские. Дешевое и примитивное заигрывание обернулось после роспуска СССР их черной неблагодарностью.

И еще. Вместо того, чтобы укреплять социально-экономическую мощь собственной страны и народа, власть неистово и безвозвратно вбухивала миллиарды на воплощение идеи мировой революции в Латинской Америке, Африке, Арабском Востоке, Юго-Восточной Азии, Восточной Европе и Китае, наконец. Игнорировалось очевидное — бедный тянется не к бедному, даже, если тот — воплощение Добра, а рано или поздно к богатому, даже, если тот — очевидное Зло.

Разрушили страну те, кто окостенел в «управлении течением мысли», кто не прислушался к личностям уровня Александра Александровича Зиновьева с его красноречивой книгой «Зияющие высоты», кто помешал Алексею Николаевичу Косыгину реформировать несовершенный советский социализм (во многом вульгарный из-за цивилизационной отсталости многонационального и многоукладного государства, а вовсе не самих социалистических идей). Кстати, с преобразованиями образцово справился чуть позже в Китае Дэн Сяо-пин, взявший на вооружение и спрятанные Леонидом Брежневым под сукно косыгинские идеи.

Наконец, почему упомянутую только теперь Владимиром Путиным «мину замедленного действия» Ленина не «разминировали» Михаил Горбачев и Борис Ельцин, у которых во время перестройки и после нее были благодатные для этого условия (готовность советского народа чуть ли не на любые перемены)? В свое время на это упущение указал Владимир Жириновский, призывавший отказаться от административного деления страны по национальному признаку в пользу дореволюционного — только территориальному принципу.

Обновление России немыслимо без политической воли

Невольно возникает главный вопрос: почему «козлом отпущения» Кремль назначил именно Ленина? Кстати, с таким же успехом можно было обвинить во всем и Императора Николая II, который допустил (привел) Россию к развалу, что позволило большевикам прийти к власти (и, кстати, так или иначе, но сохранить Россию, как таковую). Или можно было бы свалить всё и на восхваляемого ныне Петра Аркадьевича Столыпина, который не сумел поставить дело так, чтобы его не убили и он смог провести реформирование России до логического конца. А можно назначить главным виновником Петра I, который, словно разворошив муравейник, европеизировал Россию в ущерб ее исторической сущности и традициям.

Прошло почти сто лет, как был создан союз равноправных союзных республик с правом выхода из Союза ССР. И потому кажется странным искать в прошлом причины сегодняшних российских фундаментальных проблем, промахов и неудач, паралича «оккупированной» либералами власти, неспособной поставить перед народом и страной ясную программу действий и жестко (если надо и жестоко) добиваться ее реализации. Создается впечатление, что именно для оправдания этого политического безволия и возвращаются к «идеалисту» Ленину и «злодею» Сталину. Мощным прикрытием отсутствия воли не переломить хребет тем, кто сопротивляется кардинальному обновлению экономики, кто хочет поставить страну на рельсы модернизации, но ограничивается лишь разговорами на эту тему.

Показательно и отрицательное отношение в либеральной прозападной среде к надобности в запрещенной Конституцией РФ национальной идее. Это — нонсенс, ибо даже маленькая Эстония имеет ее (пусть это и русофобия). Президент РФ объявил, что национальной идеей следует считать патриотизм. Красиво, но все же абстрактно. Любовь к Родине понятна, но куда несет ее символическая «тройка», если крылья у двуглавого подрезаны? Ведь существующее финансово-экономическое положение России вызывает тревогу и критику правительства, которое, однако, утверждает Президент РФ!

И повисает в воздухе — вот уж действительно «миной замедленного действия» — мощный социальный запрос на справедливость. Россия и россияне всегда отличались долготерпением и умением тянуть лямку жизненных невзгод во имя Родины. Но любому долготерпению рано или поздно приходит конец. Как это и произошло в 1917 году, когда народное недовольство было ловко использовано революционерами и врагами России.

Сегодня справедливо говорят, что страну и народ мобилизовали благодаря небывало возросшему патриотизму (Крым, Донбасс, Сирия). Но разве не беда, что мобилизация состоялась, а ради чего — понять трудно, а то и невозможно? Ситуация требует не только и не столько поиска «Общероссийским народным фронтом» пусть серьезных и принципиальных, но «отдельных» недостатков на местах. Нельзя ограничиваться и полузакрытыми для общества интеллектуальными форумами (например, «Изборск» и «Валдай»), идеи которых признаются верными, но преждевременными.

Ситуация настаивает на проявлении соответствующей ей решительности и политической воли Кремля во главе с Владимиром Путиным, который мог бы стать инициатором публичной общенациональной дискуссии о сущности будущего России, ее целях, о путях их достижения. Нужны конкретные масштабные, отраслевые проекты, которые должны стать продолжением становления современного военно-промышленного комплекса.

Вот такой получился, может и далекий от российских реалий, но искренний взгляд живущего в Эстонии русского человека на происходящее в России за год до столетия двух революций 1917 года — Февральской буржуазной и Великой Октябрьской социалистической революций.

Таллин, 7 марта 2016 года

P.S. Критикуя отцов советской власти, надо все же руководствоваться принципами историзма, а не просто историческими фактами. Не надо забывать и мудрого Георгия Валентиновича Плеханова, парившего над революционной борьбой в России в начале ХХ века. Весной 1917 года он написал статью «Апрельские тезисы Ленина или как большевики сходят с ума», но уже после октябрьского переворота вынужден был признать, что большевики победили и, видимо, надолго.