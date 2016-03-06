101waystosurvive.com Цунами

На этой неделе правительство Ирака впервые публично признало, что грандиозная плотина, регулирующая течение реки Тигр возле города Мосула, находится под угрозой обрушения.

В заявлении не скрывается, что последующее наводнение может затопить не только город, но и окрестности Мосула и сформировать «внутриконтинентальную приливную волну», которая, по расчетам, ударит вниз по течению реки Тигр вплоть до Багдада, находящегося в полутысяче километров к югу.

Заявление сенсационное само по себе, но еще важнее то, что правительство Ирака было вынуждено признать: техногенная катастрофа, равной которой в мировом гидростроительстве не было за всю историю, может произойти «прямо завтра».

Заявление, безусловно, вынужденное.

Иракские инженеры, участвовавшие в строительстве и эксплуатации плотины в Мосуле в 1980-х годах, развернули широкую и, что самое важное, аргументированную кампанию в мировых масс-медиа, где доказательно обосновали, что конструкция с высокой вероятностию может рухнуть в течение ближайших недель. Расчеты показывают, что в результате катастрофического наводнения гарантированно погибнет более миллиона человек — таков будет уровень воды после затопления и сила цунами, которое создаст одномоментное разрушение дамбы.

Посольство США нехотя сообщило в ответ на многочисленные обращения журналистов, что плотина, которая требует постоянного обслуживания с 1986 года из-за структурных недостатков в ее проектировании, столкнулась с «серьезным и беспрецедентным риском катастрофического отказа».

Оценка американцев еще жестче, чем иракских инженеров: до полутора миллионов человек «с высокой вероятностью» погибнут в результате катастрофы.

Насрат Адамо, живущий сегодня в Швеции бывший главный инженер эксплуатации плотины до вторжения американцев, заявил, что совет иракского правительства жителям, проживающим вдоль Тигра на протяжении полутысячи километров, «удалиться от реки и ее притоков как минимум на шесть километров», выглядит издевательством.

Вся жизнь Междуречья (именно так звучит историческое название этой земли) привязана к реке. Уже в десяти километрах от кромки воды начинается запустение. Куда уйдут миллионы людей? Что они будут есть и пить, где жить…

«Никто не знает, когда плотина рухнет. Это может быть через год. Но это может быть уже завтра» — сказал Насрат Адамо. «…Если плотина выйдет из строя, то вода затопит Мосул и окрестности через четыре часа. … Ударная волна достигнет Багдада в течение 45 часов. Некоторые люди говорят, что может быть полмиллиона человек убиты, некоторые говорят, что миллион. Я предполагаю, что жертв будет больше учитывая, что нет никакого плана эвакуации…» — добавил бывший руководитель эксплуатации плотины.

Адамо рассказал, что для обеспечения структурной безопасности плотины в штатном режиме требуется не менее 300 человек, работающих 24 часа в сутки в течение трех смен, но сегодня «…осталось, возможно, два десятка человек [технического персонала]».

Особенно беспокоит инженеров, строивших и эксплуатировавших плотину, что в тот период, когда плотина была ненадолго захвачена ISIS в 2014 году, произошло уничтожение технической инфраструктуры обслуживания плотины — и ее восстановление попросту невозможно в нынешних условиях: исламисты до сих пор контролируют обширные территории вокруг Мосула.

Иракское правительство с первых минут после сообщения об угрозе разрушения плотины предсказуемо стремилось преуменьшить опасность.

«…Работы по техническому обслуживанию продолжаются, ситуация находится под контролем…» — заявил Махди Рашид, генеральный директор иракской государственной компании гидротехнических сооружений. «…Заявление [официально подтверждающее угрозу разрушения] является рутинным предупреждением, чтобы обучить людей …» — эти слова Махди Рашид вызвали бурю возмущения в иракской прессе и социальных сетях.

Дело в том, что ложь чиновника (пусть даже из благих намерений остановить панику), была очевидна: есть не только экспертные, но и официальные данные, что плотина может рухнуть в любую минуту.

Детальное расследование, проведенное ранее в этом месяце парламентским комитетом водного и сельского хозяйства, подтвердило: уровень воды, как ожидается, значительно возрастет в марте и апреле, и что «…напряжение на дамбе будет нарастать». Доклад отмечает: «…Тот факт, что нижние выпускные отверстия заклинило — это то, что в первую очередь беспокоит…»

Иракское правительство срочно сообщило, что наняло компанию Trevi, итальянскую инжиниринговую фирму, для выполнения работ по техническому обслуживанию аварийных участков плотины. Однако как будут работать итальянцы на территориях, контролируемых халифатом, как через них будут доставляться машины, оборудование и материалы — плана не существует.

Вода начала просачиваться вскоре после того, как плотина был открыта в 1986 году, когда стало очевидно, что геологические проблемы оказались сложнее, чем было предсказано. Однако строительство плотины все же решили не откладывать, так как приглашенные западные консультанты подтвердили — структурная слабость может быть скомпенсирована путем постоянной бетонной затирки до момента введения второй очереди гидроузла, которая должна была решить эту задачу системно.

Отсюда и взялась потребность в тех трехстах работниках и технике при плотине, о которой говорил инженер Насрат Адамо. Это была временная мера.

Строительство второй очереди началась точно по плану, в 1988 году, но проект застопорился в 1991 году из-за экономических санкций, введенных в отношении Ирака в результате первой войны в Персидском заливе.

Начиная с 2003 года, оккупационная администрация США и их союзников имела все возможности продолжить проект, но ограничилась финансированием поддерживающих работ, рассчитанных вовсе не на четверть века. Пришедшая на смену оккупационной администрации новая власть в Багдаде и вовсе не имела шансов решить проблемы грандиозного гидроузла, превратившегося в водяную бомбу.

И, наконец, наступление халифата на Мосул и его окрестности окончательно сформировало угрозу немедленной техногенной катастрофы невиданного в отрасли масштаба.