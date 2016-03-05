



Ильхам Алиев перед выбором

Президент и регулятор борются с экономическим кризисом

4 марта азербайджанская валюта побила свой отрицательный рекорд с 25 января, составив 1,6105 AZM за один доллар, пишет Minval.az. Для удержания курса маната Центральный банк Азербайджана (ЦБА) осуществляет финансовые интервенции. Его валютные резервы сократились почти на $7 млрд (63,4 %) по сравнению с февралем 2015 года. За последний месяц запасы ЦБА упали на $372 млн до $4,026 млрд. Агентство Fitch понизило рейтинг Азербайджанского ипотечного фонда со «стабильного» BB+ до «негативного» BBB-, передает Yeni Musavat.

Финансовые проблемы связаны с низкими ценами на нефть. В 2015 г. республика добыла 31,3 млн тонн легкой нефти против 31,5 млн тонн в 2014-м, пишет Haqqin.az. Крупнейшая иностранная нефтекомпания — BP, имеющая 36% в проекте Азери-Чираг-Гюнешли, планирует увольнение 4 тысяч сотрудников. Тем временем президент Ильхам Алиев подписал указ об упрощении таможенной системы, пишет Trend.az.

По его другому распоряжению, освобождаются от налогов (10%) дивиденды по банковским вкладам населения сроком на три года, передает агентство Azertag. 1 марта повышены зарплаты работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета. В этот же день вступает в силу указ о поощрении экспорта ненефтяной продукции путем выплаты субсидий в 3% от стоимости вывоза.

Военные учения с Турцией

7−25 марта ВВС Азербайджана и Турции проведут совместные учения «TURAZ Şahini-2016» в турецкой провинции Конья, передает Musavat со ссылкой на турецкий Генштаб. В них будут задействованы истребители MIG-29, F-16, штурмовики SU-25, вертолеты MI-17, «Терминатор».

» У нас есть чему поучиться у турецких пилотов. Хотя МИГ — неплохой самолет, но все же он по многим параметрам уступает F-16, и конечно, было бы неплохо, чтобы и наши авиационные подразделения были укомплектованы ими», — отметил отставной полковник Кямал Гусейнов в интервью Haqqin.az.

«Военное сотрудничество Азербайджана и Турции не ограничивается только учениями ВВС — две дружественные страны планируют совместные учения и сухопутных войск, которые должны пройти уже в мае, причем на этот раз в Азербайджане. Все это свидетельствует о том, что военное сотрудничество двух стран развивается ускоренными темпами», — считают авторы издания. Тем временем на высокогорном полигоне «Камхуд» шли тактико-специальные учения разведывательных подразделений России и Армении. На них участвовали 300 военнослужащих 50 единиц боевой техники.

Почему Рогозин и Карасин посетили Баку?

3−5 марта Баку посетили российский вице-премьер Дмитрий Рогозин и заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин. Несмотря на важность и «неожиданность» поездки российских дипломатов, о деталях переговоров СМИ известно очень мало. В своем Twitter Рогозин сделал акцент на военном сотрудничестве: «Главный итог визита в Баку: стороны подтвердили, что являются ответственными и надежными партнерами в такой чувствительной области, как ВТС».

Судя по словам Алиева, обсуждались и цены на нефть: «Несмотря на экономический кризис, происходящий в мире в последние годы, и наличие известных событий на рынке углеводородов, наша совместная межправительственная комиссия добилась дальнейшего расширения сотрудничества».

На неделе министр энергетики России Александр Новак пригласил страны-экспортеры, в том числе Азербайджан, присоединиться к заморозке нефтедобычи. Рогозин подчеркнул рост экспорта сельхозпродукции из Азербайджана и его поддержку Кремлю в вопросах западных санкций.

О переговорах Карасина с главой МИД республики Эльмаром Мамедъяровым известно еще меньше: «О чем идет речь примерно ясно. Тема та же самая: в первую очередь Москву интересует позиция Баку по сирийскому конфликту и отношениям между Анкарой и Кремлем», — пишет Musavat.

Musavat связал визит Рогозина с продажей оружия Азербайджану. «Если учесть, что Рогозин является вице-премьером и приближенной к Путину фигурой, то не исключено, что он прибыл для обсуждения геополитических вопросов и выражения беспокойства Кремля по поводу потепления в последнее время в отношениях Азербайджана с Западом», — пишет оппозиционная газета. На встрече с руководством Азербайджана и министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым должны были обсуждаться «двусторонние и региональные вопросы широкого спектра», пишет Musavat. Издание спекулирует на тему возможного создания «союза тройки» между Тегераном, Баку и Москвой в преддверии встречи президентов трех стран в иранской столице.

«Энергетический пасьянс» Баку, Тбилиси и Брюсселя

29 февраля в Баку прошло второе заседание Консультативного совета «Южного газового коридора» с участием профильных министров Азербайджана, Турции, Грузии, Греции, Албании, Италии, Болгарии, Хорватии, Сербии и Черногории. На ней приняли участие Верховный представитель ЕС по иностранным дела Федерика Могерини и еврокомиссар по энергетике Марош Шевчович.

Президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев и министр энергетики Грузии Каха Каладзе подписали договор об увеличении экспорта азербайджанского газа на 463 млн кубометров: «Раньше с «Шахдениз» мы поставляли в Грузию до 800 миллионов кубометров газа в год, теперь нам удалось увеличить объемы поставок до 1,5 миллиарда по этой линии и до 1,5 миллиарда кубометров по трубопроводу, соединяющему две страны в Газахском районе Азербайджана», — сказал Абдуллаев.

SOCAR на 35−40 долларов снижает цены за каждые 1000 кубометров газа для Грузии, передает Haqqin.az. Каладзе намекнул на то, что нет надобности импортировать новые объемы газа из России: «Дополнительные объемы на данном этапе нам не нужны. Грузия будет обеспечена газом в течение будущих нескольких лет», — передает его слова Minval.az.

В этот же день состоялась встреча Могерини с Алиевым. Кроме энергетики, стороны провели «широкое обсуждение нынешнего состояния и перспектив переговоров по урегулированию … нагорно-карабахского конфликта», передает Azeri Press Agency (APA). Могерини призвала снизить «интенсивность напряженности и воздержаться от милитаристской риторики и роста насилия, которые вредят мирному процессу» между Азербайджаном и Арменией. Она готова «содействовать налаживанию личных контактов между людьми», передает Haqqin.az.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС «подчеркнула важность достижения стратегического уровня партнерства между Европейским Союзом и Азербайджаном, отвечающего интересам обеих сторон». Президент Ильхам Алиев говорил о важности Южного газового коридора, «урегулировании конфликтов, политических реформах, экономическом сотрудничестве, энергетической безопасности, в частности, финансовой безопасности в регионе», резюмировало Haqqin.az. На встрече со своим коллегой Мамедъяровым европейский дипломат обсуждала «ситуацию в регионе, в том числе в Иране, Турции и России». «Также мы коснулись отношений Азербайджан-ЕС», — отметила она.Многочисленные комментарии бакинских экспертов можно передать заголовком статьи, написанной Yeni Musavat: «Запад усиливает Баку против Кремля».

Штат Джорджия признал независимость Нагорного Карабаха

3 марта Палата представителей штата Джорджия признала независимость Карабаха. На следующий день МИД Азербайджана дает свой комментарий. «Согласно законодательству США, вопросы … признания какого-либо образования входят в полномочия Федерального правительства. США признают и поддерживают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в международно признанных границах», — заявил представитель МИД Хикмет Гаджиев. Посольство США в Баку отмечает, что «внешняя политика США определяется федеральным правительством», а решение отдельного штата «не меняет внешнюю политику США по данному вопросу», передает Minval.az.

На неделе стало известно о смерти экс-командира батальона самообороны Тертерского района Сардара Гамидова. Как пишет Musavat, Гамидов «героически оборонял» свой район в карабахскую войну. Когда население в страхе покидало район, он вышел на центральную площадь и поднял над собой автомат. Это вдохновило односельчан на продолжение обороны. Несмотря на сохранение Тертера в составе республики усилиями его батальона, в 1995 г. Гамидова вместе с братом (Искандер Гамидов — бывший глава МВД) посадили в тюрьму, «где они провели 10 лет», передает Musavat.