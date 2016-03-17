



Микеланджело. Сикстинская капелла. Библейские сюжеты. Сотворение Адама

Я разумею под скульптурой то искусство, которое осуществляется в силу убавления.

Микеланджело

Так просто определял скульптор секрет своего мастерства. А перед смертью написал: «Вижу, ясно вижу, Создатель, что мне уготована вечная кара, ожидающая тех, кто совершил зло, зная, в чем добро. И я не знаю ныне, на что надеяться». Он достиг величайшей славы, авторитета, но в конце пути оказался одинок. Единомышленники по цеху покинули этот мир, а сами идеалы Возрождения были попраны церковью. Но он, Микеланджело Буонарроти, увидевший свет 6 марта 1475 года, до конца дней своих боролся за свой свет, свой идеал, свою веру.

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Ему суждено было прожить долгую даже по нынешним меркам жизнь — почти до 90. Уже глубоким стариком Микеланджело работал по три часа в день, стоя босым на холодном полу, отчего часто простывал. За несколько дней до смерти весь день провел на ногах, создавая свой очередной шедевр.

Даниэле да Вольтерра. Портрет Микеланджело. Ок.1544

«Первым из искусств» называл мастер скульптуру, ибо Бог вылепил из земли первого человека — Адама. «Скульптура — светоч живописи… между ними та же разница, что между Солнцем и Луной», — говорил Микеланджело, считая себя, в первую очередь скульптором. Хотя, безусловно, был он и живописцем, и архитектором, и поэтом, и мыслителем. Росписи Сикстинской капеллы, со знаменитой фреской «Страшный суд», здание библиотеки Лауренциана во Флоренции, собор Св. Павла и ансамбль Капитолия в Риме — всё это тоже Микеланджело.

Он родился в тосканском городе Капрезе, в семье городского советника. Полное имя — Микеланджело ди Франческоди Нериди Миниатодель Сера и Лодовикоди Леонардо ди Буонарроти Симони.Доходов отца не хватало на многочисленное потомство, он вынужден был отдать сына кормилице из той же деревни. Именно там мальчик научился разминать глину раньше, чем читать и писать. Сам Микеланджело утверждал, что «резцы и молот, которыми я делаю свои статуи, я извлек из молока моей кормилицы».

Он учился в нескольких художественных школах Италии. Во время учебы во Флоренции был замечен флорентийским политиком Лоренцо Медичи — знатоком и покровителем искусства. При дворе Медичи Микеланджело прожил два года (1490−1492), создав мраморные барельефы «Мадонна около лестницы» и «Битва кентавров». После кончины покровителя вернулся домой. Позже несколько лет работал в Риме по приглашению кардинала Рафаэля Риарио. А затем перебрался снова во Флоренцию: от правительства республики Микеланджело получил заказ на создание 5,5-метровой статуи Давида. Ее предполагалось установить на главной площади рядом с ратушей как символ свободы республики. Созданный скульптором Давид был абсолютно не похож на хрупкого юношу, попирающего отрубленную голову Голиафа, каким обычно его изображали мастера XV века. Давид Микеланджело — атлетически сложенный гигант в момент перед сражением, полный грозной силы. Это самая большая статуя мастера — более 5 метров. Современники называли скульптуру terribilita — устрашающая.

Микеланджело. Давид (фрагмент)

Огромная глыба мрамора, из которой 26-летний Микеланджело «извлек» своего гиганта, почти 40 лет пылилась во Флоренции: ее в 1464 году доставили из копей Каррары для другого мастера — Донателло. Однако амбициозные планы флорентийцев удалось осуществить только Микеланджело: 8 сентября 1504 года Давид был установлен на площади Синьории, где простоял 4 века. А в 1873 году во избежание порчи от осадков статую перенесли в зал Академии изящных искусств.

Если Давид, как сказали бы теперь, стал скульптурным брендом Микеланджело, то его живописный бренд — фрески плафона Сикстинской капеллы (1508−1512). Это самый грандиозный из осуществленных замыслов мастера. Роспись огромного свода папской капеллы, размером 40,93 на 13,41 метра, включает в себя 9 больших композиций на темы книги Бытия от «Сотворения мира» до «Всемирного потопа», 12 гигантских фигур сивилл и пророков, цикл «Предки Христа» и композиции на темы чудесного избавления иудейского народа.

Смотрите галерею фресок Сикстинской капеллы

Общий вид Сикстинской капеллы

Позже, вернувшись в Рим, художник написал еще одну фреску для этой капеллы на ее алтарной стене — «Страшный Суд» (1536−1541). Он отступил от традиционной иконографии, изобразив не тот момент Суда, когда праведники уже отделены от грешников, а его начало: Христос обрушивает Вселенную карающим жестом руки. Все персонажи полны отчаяния, утрачивают красоту, взбухают буграми мышц, нарушающими гармонию линий, праведники неотличимы от грешников. За излишний натурализм это фреску папа Павел IV даже хотел сбить, но потом просто поручил другому художнику прикрыть наготу фигур набедренными повязками.

Смотрите галерею фрагментов фрески «Страшный суд»

В 1546 году Микеланджело был назначен главным архитектором собора Св. Петра, строительство которого было начато Браманте. Микеланджело укрупнил все созданные ранее формы, придав им пластическую мощь. Закончить успел только восточную часть собора и тамбур 42-метрового купола, возведенного Джакомоделла Порта уже после смерти Микеланджело.

Еще одним грандиозным архитектурным проектом мастера стал завершенный только в XVII веке ансамбль Капитолия. Он включает перестроенный по проекту Микеланджело средневековый дворец Сенаторов и два величественных дворца Консерваторов с одинаковыми фасадами. Установленная в центре площади античная конная статуя Марка Аврелия и широкая лестница, спускающаяся к жилым кварталам, довершают ансамбль, связывающий новый Рим с руинами древнего Римского форума. Скончался Микеланджело 18 февраля 1564 года в Риме. Похоронен, как и хотел, во Флоренции. «Я отдаю душу Богу, тело — земле, имущество — родным» — так звучало его завещание. Еще перед смертью он добавил, что жаль умирать именно тогда, когда только научился читать по слогам в своей профессии.

Микеланджело. Страшный суд. 1537-1541

Впрочем, это не значит, что Микеланджело не знал себе цену. Себя он ставил выше Леонардо и Рафаэля. При жизни был богатейшим человеком, его состояние составляло не меньше четверти состояний богатейших банкиров и королевских особ. Гордился он и знатностью своего рода. Однако сам жил практически в бедности — все отдавал родным, отказывал себе в комфорте и еде. За работой довольствовался лишь куском хлеба. Друзей никогда не угощал, не любил получать подарки, думая, что, приняв их, будет навсегда этому человеку обязанным. Часто спал одетый, потому что, устав от работы, не хотел снимать, а потом вновь надевать платье. Даже не разувался неделями: когда с его опухших ног стаскивали сапоги, вместе с ними слезала кожа. Один из современников Микеланджело, наблюдавший за его работой, написал: «Он набрасывался на работу с такой энергией и огнем, что, я думал, мрамор разлетится вдребезги. Одним ударом он откалывал куски в три-четыре пальца толщиной и так точно в намеченном месте, что если бы он еще немного удалил мрамора, то испортил бы всю работу». Это написано о Микеланджело, когда тому было не 26 лет, как в момент создания Давида, а уже 75!

«И высочайший гений не прибавит Единой мысли к тем, что мрамор сам Таит в избытке, — и лишь это нам Рука, послушная рассудку, явит», — смиренно написал в одном из стихотворений этот великий мастер.

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