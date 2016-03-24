



Гарри Трумэн и Уинстон Черчилль в поезде по пути в Фултон, 4 марта 1946

Речь Уинстона Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 года дала старт холодной войне и во многом определила политику Запада и отталкивавшуюся от нее политику Востока на многие десятилетия. И сегодня она актуальна как никогда. История показала, что Фултонская речь Черчилля — это своего рода Манифест англосаксонского мира, в котором всему остальному миру объявляется война за мировое господство, которая только в целях конспирации названа «борьбой за демократические свободы».

История не приемлет сослагательного наклонения. То, каким мог бы стать мир после Второй мировой войны, не начнись война холодная, к сожалению, остается в области исторической фантастики. В краткий мир всемирного затишья, наступившего после длившегося годами кровавого ужаса, величайшие умы всего мира принялись конструировать будущее всей планеты. Война доказала, что региональный уровень планирования больше неприменим, что великие державы обладают уже достаточными силами и средствами, чтобы орудовать во всем мире, не считаясь ни с кем, кроме своих соперников по величию.

Спустя лишь 6 месяцев после окончания Второй мировой войны, в Вестминстерском колледже американского города Фултон, Уинстон Черчилль — гигант мировой политики, не сходивший со сцены десятилетиями, произнес речь, снискавшую мгновенную мировую известность и ставшую во многом программной для всего Запада и мира в целом. Среди прочих речи внимал и давнишний выпускник колледжа, совсем недавно ступивший на арену мировой политики, президент США Гарри Трумэн.

Трумэн и Черчилль едут в Вестминстерский колледж в Фултоне, где Черчилль произнесет речь, 5 марта 1946

До Фултонской речи будущее было не определено и неопределенно, после нее пути назад уже не было — холодная война началась.

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Холодная война уже давно закончилась, но многое в мире все еще происходит согласно заветам Черчилля. Сегодня, спустя 70 лет, мы видим себя в том самом будущем, которому было посвящено его выступление, и, прислушиваясь к словам этого бесспорно очень умного и даровитого человека, понимаем, что сегодня они звучат не менее актуально, чем 5 марта 1946 года.

Черчилль собирается произносить Фултонскую речь

«Соединенные Штаты Америки находятся сегодня на вершине могущества, являясь самой мощной в мире державой, и это можно расценить как своего рода испытательный момент для американской демократии, ибо превосходство в силе означает и огромную ответственность перед будущим».

С 1946 года США действительно не раз демонстрировала миру свою мощь, почти каждый раз полностью игнорируя такие мелкие демократические издержки, как массовые демонстрации протеста, импичменты и убийства первых лиц государства.

«В чем же заключается наша генеральная стратегическая концепция, которую нам с вами нужно принять сегодня? Не в чем ином, как в обеспечении безопасности и благоденствия, свободы и процветания всех мужчин и всех женщин во всех домах и во всех семьях на всей земле».

«Граждане любой страны имеют право избирать правительство своей страны и изменять характер или форму правления, при которой они живут, путем свободных, беспрепятственных выборов, проводимых через посредство тайного голосования, и право это должно обеспечиваться конституционными нормами этой страны; в любой стране должна господствовать свобода слова и мысли и, суды должны быть независимы от исполнительной власти и свободны от влияния каких-либо партий, а отправляемое ими правосудие должно быть основано на законах, одобряемых широкими слоями населения данной страны или освященных временем и традициями этой страны. В этом заключаются основополагающие принципы демократических свобод, о которых должны помнить в каждом доме и в каждой семье. В этом же состоит и суть воззвания английского и американского народов, с которым они обращаются ко всему человечеству. Пусть же слово у нас никогда не расходится с делом, а дело — со словом».

Это слово и дело, в рамках именно этой стратегии мира и процветания во всем мире особенно хорошо почувствовали на себе жители Кореи, Вьетнама, Ирака, Ливии, Югославии, Сирии, Украины… Россия пока только на очереди.

Уинстон Черчилль произносит Фултонскую речь

«Перехожу теперь к главному из того, что хотел бы вам сегодня сказать. Мне трудно представить, чтобы обеспечение эффективных мер по предотвращению новой войны и развитию тесного сотрудничества между народами было возможно без создания того, что я бы назвал братским союзом англоязычных стран».

«Сегодня на сцену послевоенной жизни, еще совсем недавно сиявшую в ярком свете союзнической победы, легла черная тень. Никто не может сказать, чего можно ожидать в ближайшем будущем от Советской России и руководимого ею международного коммунистического сообщества и каковы пределы, если они вообще существуют, их экспансионистских устремлений и настойчивых стараний обратить весь мир в свою веру».

«Протянувшись через весь континент от Штеттина на Балтийском море и до Триеста на Адриатическом море, на Европу опустился железный занавес. Столицы государств Центральной и Восточной Европы — государств, чья история насчитывает многие и многие века, — оказались по другую сторону занавеса. Варшава и Берлин, Прага и Вена, Будапешт и Белград, Бухарест и София — все эти славные столичные города со всеми своими жителями и со всем населением окружающих их городов и районов попали, как я бы это назвал, в сферу советского влияния».

«Правительства во всех этих странах иначе как полицейскими не назовешь, и о существовании подлинной демократии в них, … по крайней мере в настоящее время, не приходится».

«Какие бы выводы ни были сделаны из изложенных мною фактов — а ведь это реальные факты, а не мои досужие домыслы, — мы видим сегодня не ту демократическую Европу, ради построения которой сражались в войне. И это не та Европа, которая может стать гарантом прочного мира».

Коммунистического блока давно не существует, но идея, что целью участия в войне была демократизация европейских государств, а не спасение их народов от гибели и порабощения, продолжает находить своих поклонников и с лихвой оправдывает те незначительные издержки, с которыми приходится примиряться ради великой цели демократизации других стран мира.

Уинстон Черчилль произносит Фултонскую речь

«В целом ряде стран по всем миру… создаются коммунистические пятые колонны, действующие удивительно слаженно и согласованно, в полном соответствии с руководящими указаниями, исходящими из коммунистического центра. Коммунистические партии и их пятые колонны во всех этих странах представляют собой огромную и, увы, растущую угрозу для христианской цивилизации».

Вот тут мистер Черчилль злободневен, как нигде в своей речи! Заменяем коммунизм на неолиберализм и лобби западных ценностей и получаем прекрасную характеристику нашего времени, вот только под угрозой теперь не только христианская цивилизация…

«Я не верю, что Советская Россия хочет новой войны. Скорее, она хочет, чтобы ей досталось побольше плодов прошлой войны и чтобы она могла бесконечно наращивать свою мощь с одновременной экспансией своей идеологии. Сегодня, пока еще остается время, наша главная задача состоит в предотвращении новой войны…»

И вновь, стоит заменить СССР на США и нельзя отказать великому англичанину в правоте и прозорливости относительно сегодняшнего дня. Новые войны в мире, которому он 70 лет назад прочил спокойствие под патронатом США и англоязычных стран, начинаются уже чуть ли не каждый год, и предотвращение их стало своего рода миссией России и Китая, единственных стран — противовесов на весах мирового могущества.

Жители Фултона слушают речь Черчилля

«Мы не сможем уйти от трудностей и опасностей, если будем просто закрывать на них глаза. Мы не сможем от них уйти, если будем сидеть сложа руки и ждать у моря погоды. Точно так же мы не сможем от них уйти, если будем проводить политику бесконечных уступок и компромиссов».

США доказали свою роль в современном мире, и это послание Черчилля теперь скорее верно для нас, пытающихся хоть как-то сдержать натиск заморских «партнеров»…

"Общаясь в годы войны с нашими русскими друзьями и союзниками, я пришел к выводу, что больше всего они восхищаются силой и меньше всего уважают слабость, в особенности военную. Поэтому мы должны отказаться от изжившей себя доктрины равновесия сил, или, как ее еще называют, доктрины политического равновесия между государствами».

Тут, уважаемый Уинстон, Вы скорее говорите о своей культуре, что и было доказано Вами и Вашими бывшими колониями множество раз на протяжении всей истории, а вот Ваши выводы стоило взять на вооружение всем, кому приходится иметь дело с так любимыми вами англоговорящими странами.

Кортеж с Трумэном и Черчиллем едет по Фултону, 5 марта 1946

Мы стоим на пороге новой холодной войны. Отрицать это могут лишь те, чьи шоры особенно непроницаемы. Пророческие слова британского политика, ставшего одним из символов своей страны и бывшего свидетелем и одним из авторов заката её величия, становятся снова актуальны в новой геополитической реальности. Только вот маски уже сорваны и реальное распределение сил и интересов намного яснее. Жаль только, что, выводя формулу бесконечной борьбы за мировое господство, сильные мира сего так часто забывают ввести в неё переменную под названием «народ», не считаясь с издержками и не обращая внимание на последствия. Тем не менее, народ ещё скажет своё решающее слово.