



sibnet.ru Российская военная база в Сирии

Немецкие журналисты отмечают большую важность и ценность добрососедских отношений с Россией для развития экономики Германии и Европы в целом. В то же время Пентагон не только не желает сотрудничать с Россией, но считает ее «угрозой США» и призывает усилить борьбу с ней. НАТО и проамериканские правозащитные организации обвиняют Россию в военных преступлениях в Сирии: использовании кассетных боеприпасов и бомбежках больниц.

Германо-российские отношения пора вывести из тупика

Атмосфера в отношениях между Германией и Россией существенно ухудшилась, значительно возросло взаимное недоверие. Согласия по основным вопросам пока не предвидится. Напротив, СМИ обеих стран демонстрируют истинные масштабы разлома: укоризненный, иногда даже враждебный тон пронизывает почти все сообщения о другой стране, пишет экспертно-информационный портал Russland Kontrovers(RK)

По мнению электронного издания, для будущего процветания на европейском континенте необходимы добрососедские отношения. Сближение Германии с Россией отвечает политическим и экономическим интересам обеих стран. Необходимо использовать следующие несколько недель и месяцев, чтобы преодолеть разрыв, который возник между Россией и Европой, особенно между Россией и Германией.

Без русских ЕС не обойтись

Немцам надлежит использовать все каналы для поддержания диалога, так как самоустранение и отсутствие переговоров лишь укрепляют существующие предубеждения страхи и взаимонепонимание — все то, что сейчас происходит. Проблемы коммуникации ведут к росту взаимных упреков и обвинений. Многие из которых иррациональны. Поэтому следует интенсифицировать диалог с Россией, снять с нее санкции, укрепить экономическое сотрудничество, включить российскую сторону в урегулирование глобальных кризисов и переосмыслить свое отношение к ней, считает RK.

Российско-германские отношения выстраивались столетиями, но, к сожалению, переживали также глубокие кризисы и даже войны. К счастью, в конце концов из-за подобных кризисов они только укрепились. И на этот следует приложить все усилия, чтобы восстановить партнерство с Россией, в котором нуждается как Германия, так и вся Европа, подчеркивает СМИ.

Санкции мешают немецкому машиностроению

Машиностроение является одной из ключевых статей германского экспорта. Всего несколько лет назад Россия была одним из важнейших рынков сбыта немецкой машиностроительной отрасли. По объемам закупок страна занимала четвертое место после Китая, Франции и США. Ухудшение экономической конъюнктуры и западные санкции существенно сократили спрос на немецкую продукцию. В обозримой перспективе восстановления не предвидится, полагают в «Объединении германских производителей машин и станков» (Verband Deutscher Maschinen — und Anlagenbau, VDMA), передает телерадиокампания Bayerischer Rundfunk.

Россия и Китай бросают вызов гегемонии США

Тем часом Россия активно развивает партнерство с Китаем, чтобы положить конец гегемонии США в мировой экономике. Для преодоления нынешнего сырьевого кризиса один из крупнейших в стране Банк Китая начал масштабное финансирование российских компаний. Недавно «Газпром» получил от него кредит в 2 миллиарда евро, сообщает газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten(DWN).

По оценке издания, на сегодняшний день это самый большой кредит, который компания получила от одного финансового института. Срок его погашения составляет 5 лет. Предназначение кредита для «Газпром» остается неизвестным. В 2014 году контролируемый государством газовый концерн договорился о поставках 38 миллиардов кубометров газа в Китай, но из-за экономического спада и снижения цен на углеводороды газовый гигант оказался в трудном положении.

Другие российские компании также недавно получили деньги от Китая, например, горнодобывающая группа «Норильский никель», химическая компания «Сибур» и государственный банк развития ВЭБ. Даже под давлением западных санкций из-за украино-российского конфликта Россия расширила свои экономические связи с Азией. Китай же в свою очередь хочет, чтобы юань постепенно вытеснил доллар. Россия и Китай несколько месяцев назад договорились производить взаиморасчеты в национальных валютах, а не в долларах, отмечает DWN.

США намерены усилить борьбу с русскими

На фоне российско-китайского сближения американский главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявил американскому Сенату, что Россия умышленно использует сирийских беженцев в качестве «оружия» для дестабилизации европейских стран. По мнению высокопоставленного военного, Россия также намеренно применяет кассетные боеприпасы во время авианалетов на позиции повстанцев в Сирии, чтобы спровоцировать панику и массовое бегство жителей, поэтому для сдерживания русских следует усилить борьбу на восточной Украине, передает новостной телеканал N24.

Как сообщает СМИ, американский генерал открыто обвинил Россию в том, что она стремится оказывать влияние на своих соседей, как в случае с Украиной, в том числе и в военном отношении, поэтому представляет растущую угрозу для Соединенных Штатов.

«Россия решила стать нашим врагом и представляет долгосрочную угрозу существованию Соединенных Штатов и наших европейских союзников и партнеров», — приводит слова генерала Бридлава N24.

Россию обвиняют в военных преступлениях в Сирии

Представители правозащитной организации Amnesty International обвинили Россию и поддерживаемый ею сирийский режим диктатора Башара Асада в преднамеренном уничтожении больниц для лишения повстанцев медицинской помощи. По словам правозащитников, российская авиация специально бомбит медучреждения в занятых повстанцами районах Алеппо, чтобы облегчить наступление правительственных войск, передает популярный информационный портал T-online.»Сирийские и российские вооруженные силы намеренно атаковал медицинские учреждения и тем самым грубо нарушили международное гуманитарное право. Но самое ужасное, что разрушение медицинских клиник, очевидно, стало частью их военной стратегии», — пишет газета Süddeutsche Zeitung cо ссылкой на Amnesty International.

Пентагон отказывается сотрудничать

При это Пентагон, по его собственному признанию, не желает делиться с Россией никакой информацией о местонахождении обнаруженных в Сирии террористов, передает информационное агентство News Front (NF).

«Министерство обороны Соединенных Штатов не передает российской стороне какую-либо информацию», — цитирует агентство официального представителя американского военного ведомства Мишель Балдансу.