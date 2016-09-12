



valtec.ru Счетчики горячей и холодной воды

Звонки от «проверяющих» коммунальных служб — настоящих и не очень — часто напоминают обращение с должниками коллекторов эпохи девяностых, которым все обязаны по определению. Однако и на них есть управа, а также прокуратура и специальные законы, которые стоит узнать и попытаться выполнять с наименьшим уроном для семейного бюджета.

Страсти по водосчетчикам

Несколько лет назад в наш дом начали названивать неизвестные граждане, навязчиво предлагающие — то установить счетчики воды, то проверить их, то выбросить на помойку. До поры до времени, так как водосчетчики мы установили только в апреле 2014 года, мы только слушали возмущенные рассказы соседей и сочувствовали им. Рецидив водных обзвонов произошел зимой 2015−2016 года. И это заставило многих искать на них управу.

Итак, у граждан, не согласившихся установить счетчики на воду добровольно, с начала 2014 года цифры в квитанциях за горячую и холодную воду росли не по дням, а по часам. Да и состояние самой системы водообеспечения, которую чинят с момента ввода нашего квартала блочно-панельных многоэтажек в строй — в 1977 году, оставляет желать лучшего. Думаю, такая ситуация достаточно типична для любого дома, которому не меньше 20 лет.

На вопрос, как бороться с износом коммуникаций в многоквартирном доме, опытные юристы дают два совета: следить за состоянием сантехники в собственных квартирах и правильно выбирать управляющую компанию, а, возможно, создать собственную — со счетом в банке и для вашего — отдельно взятого дома.

Едва установка водосчетчика и его регистрация в ЕИРЦ были, нами, наконец, оперативно оформлены, как и нам начали названивать на городской и… наши мобильные телефоны — с 8 утра и до 11 вечера. Представители разных компаний предлагали целый перечень «остро необходимых"нам услуг самого странного свойства: от «экономных"насадок на счетчик — до установки волшебного фильтра воды в унитазе.

Особенно нагло и в то же время нервозно-скандально, словно мы задолжали еще при рождении, вели себя те, кто настаивал на проверках — в один день и именно их организацией.

Сначала они описывали, что мы обязаны сделать по закону для проверки счетчиков горячей и холодной воды. Называется этот процесс — метрологической проверкой, или хождением по мукам для рядового жильца многоквартирного дома.

Для проверки водных счетчиков необходимо:

= подать заявку в ДЭЗ (ЖЭК, сервисную организацию) на демонтаж счетчика;

= подать заявку в водоснабжающее предприятие (в нашем случае «Мосводоканал») для снятия показаний счетчика перед поверкой;

= допустить в квартиру инспектора для снятия показаний счетчика перед поверкой;

= допустить в квартиру слесаря ДЭЗа (или другой сервисной организации) для демонтажа счетчика; Оказывается, чтобы не остаться без воды на время поверки, необходимо договориться со слесарем на установку вместо счетчика специальной вставки;

= отвезти счетчик в метрологический центр, сдать в поверку, оформить и оплатить счет за поверку;

= через одну-две недели получить счетчик из поверки (не факт, что прибор пройдет поверку с положительным результатом);

= подать заявку в ДЭЗ на монтаж счетчика после поверки;

= подать заявку в Мосводоканал (Саранск-Тула-… водоканал) для снятия показаний счетчика после поверки;

= допустить в квартиру слесаря ДЭЗа для монтажа счетчика;

= допустить в квартиру инспектора водоснабжающего предприятия для снятия показаний счетчика после поверки.

При этом все перечисленные этапы мытарств вы будете оплачивать самостоятельно. Наверняка, после всего перечисленного вам захотелось заплатить деньги тем, кто готов лишить вас всех перечисленных удовольствий? И исполнителями вы назначите тех, кто звонит вам упорней всего? Не спешите, сначала надо как следует изучить ситуацию.

Ознакомьтесь со своими документами!

Перед тем, как вы побежите отдавать деньги упорно предлагающим, или навязывающим свои услуги компаниям, загляните в технический паспорт ваших водосчетчиков.

Чаще всего, производитель дает гарантию на счетчик горячей воды — на 4 года, на счетчик холодной — 5 лет. Но это бывает, если приборы произведены в России, или в Белоруссии. Немецкие фирмы — либо вообще не указывают сроков годности, либо они намного дольше, чем российские, или те же немецкие, изготовленные в России по лицензии. Если паспорт утерян, или дата там стоит неразборчивая, название фирмы-производителя есть на самом счетчике, как и год изготовления.

Однако наши звонящие даже не предлагали нам что-либо проверить, а приказывали заменить наш устаревший водосчетчик (на тот момент «старичку» исполнилось несколько месяцев) — на их — более достойный, а для этого — пустить их сотрудника к нам в квартиру в удобное для него время. Ни на какие увещевания они не реагировалии обещали отрубить воду в квартире. На угрозу отписать заявление в прокуратуру и возбудить уголовное дело — тоже. Хотя обычно такие угрозы вполне действенны.

Вернувшись с работы, мы обнаруживали в щели входной двери записки и желтые бланки на специальной бумаге с размытыми печатями от «проверяющих» воду сотрудников, не заставших нас дома: с указанием их личных мобильных телефонов, имен, а также номеров неких федеральных законов (ФЗ) и указов мэра Москвы. При проверке номеров загадочных ФЗ в интернете, они оказывались либо случайным набором цифр, либо относились… к Лесному кодексу РФ.

Призывы к нашей сознательности продолжались до тех пор, пока семья не убыла жить на дачу в полном составе, вырубив воду и отключив электроприборы. Затишье длилось почти год, но в конце 2015 года звонки нам и соседям возобновились. Соседскую бабушку они довели до нервного срыва и сердечного приступа. Ночью после первых 10 звонков от «проверяльщиков», грозивших ей карой небесной в виде километровых счетов за весь дом, бабушке вызывали скорую. Только выдержанная петербурженка в десятом поколении сумела сразу и четко послать «проверяющих» по короткому адресу, где они и застряли по сей день, потому что ей ни разу больше не звонили.

К сожалению, история с навязчивым сервисом оказалась типична для рядовых потребителей жилищно-коммунальных услуг. Если бы не одно но: та же навязчивость побудила меня искать постановление, которое регулирует отношения с такими организациями. И оно — нашлось.

Как выяснилось, еще в 2012 году многочисленные жалобы на беспредел проверяющих водосчетчики компаний начали поступать в районные прокуратуры города Москвы. Жители многоквартирных домов требовали разобраться с законностью обязательных поверок их водосчетчиков, на производство которых претендовали множество компаний. Регулировались эти проверки постановлением правительства Москвы от 10 февраля 2004 года №77-ПП. И межповерочные интервалы, действительно, составляли 4 года — для горячей воды и 5 — для холодной.

И вот, что разъясняет в своем письме первый заместитель Генпрокурора РФ Александр Буксман:

«В ходе ранее проведенной прокуратурой г. Москвы проверки установлено, что постановление Правительства Москвы от 10.02.2004 №77-ПП в части установления сроков поверочных интервалов для приборов учета холодной и горячей воды не соответствует действующему законодательству. В целях устранения нарушения законодательства Правительством Москвы принято постановление от 26.12.2012 №831-ПП, предусматривающее внесение изменений в постановление №77-ПП, в том числе об отмене ранее установленных сроков межповерочных интервалов приборов учета воды».

То есть из постановления был исключен пункт, названый так же, как и приложение №1 к постановлению: «Порядок организации учета потребления холодной и горячей воды по общедомовым и квартирным приборам учета». Пункт 7.9 о межповерочных интервалах — в 4 и 5 лет был именно в этом постановлении. Что особенно интересно, те, кто устанавливал водосчетчики, памятуя о постановлении 2004 года, начали по собственной инициативе вписывать гарантийные сроки в их технические паспорта — вне зависимости от того, совпадают ли они с гарантийными сроками производителей. Проверить эти сроки можно по номеру и названию модели данной фирмы в Интернете.

А теперь о других регионах, которые тоже не желают, чтобы им устанавливали обязательные сроки проверки счетчиков. Как мне кажется, пусть устранения безобразия у них точно такой же, как и у москвичей.

Пожаловаться на факты принудительных проверок водосчетчиков в вашу прокуратуру имеет смысл. Тем более, что уже существует разъяснение по этому вопросу действующего первого заместителя генерального прокурора РФ А.Э.Буксмана, на которое вы можете сослаться в вашей индивидуальной, а лучше — коллективной жалобе. Следовательно, Генпрокуратура этим вопросом уже занималась и заняла позицию о незаконности установки обязательных межповерочных интервалов. Теперь должна последовать и реакция прокуратуры на местах.

Что же следует за этим разъяснением? Казалось бы, теперь можно отправлять счетчики на проверку только тогда, когда они начнут откровенно врать, или же, когда очнутся контролирующие органы и перестанут принимать у нас показания счетчиков горячей и холодной воды? По крайней мере, заставить их менять через 4−5 лет, если такой срок не указан в техпаспорте ваших водосчетчиков, вас никто не может. Поверка должна проводиться по мере выхода приборов из строя.

Теперь остается выяснить, когда проверять счетчики по закону. За разъяснением ИА REGNUM обратилось к Валерию Новикову — начальнику юридического управления некоммерческого объединения НП «ЖКХ Контроль».

— Законодательство ранее действительно содержало сроки проверки счетчиков, — пояснил Валерий Новиков, — сейчас идет ссылка на технические паспорта. Обязанность по поверке счетчиков, установленных в квартире, до сих пор остается на пользователях коммунальных услуг. И они все-таки обязаны проводить поверку по срокам, указанным в техпаспорте.

Иной раз, действительно, легче поменять счетчик на новый, чем связываться с процедурой поверки, которая по цене вполне сопоставима с заменой старого счетчика на новый. Но есть и другой выход.

Электросчетчики: не бесплатно, но удобно!

Теперь — о проверке электрических счетчиков в многоквартирных домах. Они существуют куда дольше, чем водосчетчики, и, казалось бы, и регулярность их замены, и проверки, уже давным-давно установлена.

Так, согласно «Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №307,

исполнитель имеет право в заранее согласованное с Потребителем время, но не чаще 1 раза в 6 месяцев, осуществлять проверку правильности снятия потребителем показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности на них пломб, а Потребитель обязан обеспечить допуск для снятия показаний квартирных приборов учета. При этом Потребитель имеет право требовать предъявления уполномоченным представителем исполнителя документов, подтверждающих их полномочия (п. п. «г» п. 50, п. п. «з» п. 51 и п. п. «е» п. 52 указанных Правил…

Но, как выяснилось, и тут «не все спокойно», потому что жильцам все так же звонят и предлагают навязчивые услуги по улучшению их коммунально-электрической составляющей проживания в квартире. Например, псевдо-приборы для снижения электропотребления, бесплатную замену их счетчиков, после платной замены «автоматов» той или иной фирмой. А, иной раз, мошенники представляются сотрудниками «Мосэнерго». При этом они прекрасно владеют специальной терминологией. И их ни за что не отличишь от настоящих.

Как быть в этом случае? ИА REGNUM обратилось за разъяснением к начальнику служба корпоративных коммуникаций «Мосэнергосбыта"Вадиму Надточиеву:

— Если вам звонят, якобы, от имени нашей организации и просят заменить счетчик, необходимо перезвонить в «Мосэнергосбыт» и уточнить данную информацию, — поясняет Вадим Надточиев. — Почему сейчас снова остро встала эта проблема? Потому что кончаются сроки эксплуатации счетчиков в районах массовой застройки домами — 2000−2001 годов. Наша проблема — проинформировать потребителя, что истек срок, штрафы стараемся пока не применять. Эта работа дает активные отзывы — люди реагируют, проверяют свои приборы. Возможно, счетчики в вашем доме действительно устарели — у всего дома — одновременно, но вы производили замену самостоятельно — при переходе на другой тариф, например. И тогда в техническом паспорте может быть указан срок годности прибора — от 4−6 до 16 лет, точно так же может быть указан и год выпуска. Но если по каким-то причинам технический паспорт электросчетчика утерян, то год выпуска должен быть указан и на самом счетчике. Далее вы можете посмотреть поверочный интервал вашей модели счетчика в интернете, либо позвонить в контактный центр «Мосэнергосбыта». И тогда действительно будет ясно, звонили ли вам от нас или это — какая-то другая организация.

ИА REGNUM:Вы имеете в виду расплодившихся мошенников?

Именно.Порой имеют место случаи откровенного мошенничества, но с демонстрацией пользователям липовых печатей и бланков, потому, менять и проверять счетчики лучше все же, через «Мосэнергосбыт», который гарантирует качество своих работ. Да, все услуги у нас платные, но цены, по сравнению с тем, что предлагают мошенники, значительно ниже. Достаточно зайти на сайт и убедиться в этом самостоятельно! Например, мошенники часто навязывают свои услуги по электромонтажу, замене автоматов. При этом у нас такая операция стоит 300 рублей, а у мошенников, которые «на глазок» оценивают платежеспособность клиента от 800 (скидка пенсионеркам!) до 1500 рублей! Но даже это не главное: они ведь могут просто навредить и обмануть. Например, подносят зажигалку к автомату, подпалят его, а потом заставляют потребителя его менять, с их помощью, конечно. А качество их работ такое, что приводит к возгоранию электрического щитка и другим пожароопасным ситуациям. Давать гарантию качества своих работ мошенники и не собираются, и никто понятия не имеет, где вы будете их искать. Недавно нам звонила женщина с вопросом: «Что мы сделали с ее электрощитком?» А у нас даже и вызова от нее не было! Вторая звонила и спрашивала, когда можно прийти к нам в офис за новым бесплатным электросчетчиком. Ей это кто-то пообещал.

ИА REGNUM: То есть, люди реагируют или на угрозу огромных счетов, или на обещание «халявы»?

Именно так! Кроме того, у нас вся оплата происходит по квитанциям, заранее. То есть, предоплатой. А если уж происходит расчет на месте, то у нашего сотрудника всегда есть кассовый аппарат, на котором он напечатает чек. Но кассовых аппаратов никогда нет у мошенников и разных сомнительных организаций!

ИА REGNUM: Порой счетчики в частных домах устанавливают на столбах в специальных ящиках, а я считала, что при минусовых температурах такие счетчики начинают врать.

Ничего такого со счетчиками не происходит, ящики — вполне достаточное для них укрытие, в том числе, и от низких температур. И вывешивание их на столбах, к которым может подойти сотрудник «Мосэнергосбыта», чтобы проверить потребление электричества, вполне законно и нормально с технической точки зрения. Обычно это происходит раз в полгода. И далее — по результатам проверки выставляем счета, кто-то переплатил, или не доплатил. А если забыл указать показания за месяц, то взимаем плату по среднему арифметическому за три предыдущих месяца.

ИА REGNUM: А как вообще можно понять, что счетчик начал врать? Если, например, цифры не слишком отличаются от предыдущих.

Прежде всего, на счетчике должна быть индикация, он должен светиться, если в доме включены электроприборы. Выключите их все из розеток, или автоматом отрубите квартиру от электричества и проверьте — крутится счетчик или нет. Если крутится и после этого, счетчик лучше поменять, или проверить. Подайте заявку в «Мосэнергосбыт», и к вам приедут специалисты с поверкой. Ведь что такое интервалы поверки? Это сроки, на протяжении которых завод гарантирует правильную работу электросчетчика, в соответствии с его классом точности.

ИА REGNUM: При поверке водосчетчиков процедура технологически и по временным затратам настолько сложна, что легче установить новый счетчик. С электрическим — так же?

У нас, кстати, регулярно проходят акции по проверке водосчетчиков прямо в квартирах, да еще и с гарантией, так что водой мы тоже занимаемся. Сами привозим приборы на место, сами устанавливаем прибор на каждый кран и проверяем, все делаем и с гарантией. Не надо ничего демонтировать, все происходит на месте! К тому же мы выдаем все проверочные документы. Что же касается проверки электросчетчиков, то тут процедура по времени действительно затратная. Электричество отключают, счетчик увозят в лабораторию на неделю или больше. И в это время электричеством пользоваться нельзя! Хозяева могут уехать на дачу на это время, хотя, кто докажет, что они там были, а не подключились к соседям? А если в квартире — рыбки в аквариуме, или еще какие-то приборы, которые нельзя выключать? Да и по ценам процедура поверки вполне сопоставима с заменой счетчика, но замена делается в один день. Пломбировка счетчика сотрудником «Мосэнергосбыта», кстати, происходит бесплатно, как и распломбировка. А если вы ставите счетчик со сторонней организацией, то надо написать заявление на распломбировку электросчетчика, потом — на пломбирование. Сколько времени уходит на эти процедуры! И мне кажется, что легче установить новый счетчик и «забыть» о нем лет на 15−16! Именно такой сейчас поверочный срок у новых счетчиков.