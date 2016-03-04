



ИА REGNUM

Состоялись одиннадцатые теледебаты кандидатов, борющихся за номинацию республиканской партии на пост президента США. Трамп, после сокрушительной победы в ходе супервторника, когда за него проголосовало 8 из 12 штатов, расслабился и стал в ходе теледебатов легкой жертвой наиболее поразительной, жестокой и грязной из всех атак, которые были на него совершены до сих пор в ходе этой избирательной кампании.

Модераторы безудержно подыгрывали его соперникам сенаторам Рубио и Крузу, объединившихся в этих теледебатах против Трампа. А это ставит под угрозу не только единство, но и само существование клана Бушей, как главного соперника партии войны, олицетворяемой Хиллари Клинтон, так как если республиканскому истеблишменту удастся расправиться с Трампом, Круз будет следующим, и соперником на выборах Хиллари Клинтон будет сенатор Рубио, как и было задумано ею три года назад, когда Барак Обама выпер ее из Госдепа.

Между тем на этот раз на выборах происходит не шуточная борьба, которая без преувеличения определит судьбы мира, причем так, что мало никому не покажется. Я неоднократно говорил, что половина всех значимых событий в мире сейчас происходит либо для того, чтобы повлиять на эту избирательную кампанию, либо являются ее результатом.

В частности, клан Клинтонов можно считать не только партией войны, но и партией экономического кризиса. Это стало ясно после того, как в ходе одного из теледебатов Хиллари Клинтон сама проговорилась в том смысле, что именно она является организатором отказа Леман Брозерс в получении экономической помощи, в результате которого мировая экономика на полтора года погрузилась в один из самых страшных кризисов со времен великой депрессии. И мы все должны сказать большое спасибо за это Берни Сандерсу, который своей бульдожьей хваткой довел ее до такой истерики, что эта оговорка стала возможной.

И финансовый капитализм задумался о возможных последствиях своей поддержки Хиллари Клинтон, вплоть до того, что пользующийся довольно большим авторитетом мультимиллиардер Уоррен Баффет, официально поддерживающий Хиллари Клинтон, «нечаянно» порекомендовал Берни Сандерса, а беспощадный критик Трампа губернатор Нью-Джерси, за спиной у которого маячит автомобильная промышленность США, официально порекомендовал своим избирателям голосовать за Дональда Трампа.

Но самое поразительное это то, что Трамп, ставший точкой приложения недовольства избирателей политической системой США, настолько испугал истеблишмент республиканской партии, что они уже сейчас не только объявили о своем намеренье украсть у Трампа победу путем организации «управляемой конвенции» республиканской партии, но и открыто заявили о том, что в случае неудачи, они поддержат Хиллари Клинтон. При этом они утверждают, что украсть у Трампа победу они хотят потому, что на общих выборах у Трампа меньше шансов выиграть у Хиллари, чем у клинтонита Рубио. В общем, истерика и паника.

Тем не менее, Трампа они уделали вчера по полной программе, в частности, придираясь к каким-то судам, которые всегда висят на любом крупном бизнесмене в США, в то время, как стало понятно только теперь, именно они блокируют арест и снятие с выборов Хиллари Клинтон, которую последние имейлы изобличают как человека, сознательно сообщившего исламистам ИГИЛ, где находится посол США в Ливии Стивенс.

В общем, маски сброшены и истэблишменты обеих партий откровенно ведут дело к исламистской, антихристианской диктатуре в США, но американский народ бьется с ними как лев, и исход борьбы неизвестен. И хотя все улучшения международной обстановки, например, подъем курса рубля и цен на нефть марки брент, перемирие в Сирии, отказ Украине в кредитах до тех пор пока она не выплатит суверенные долги России и т.д. и т.п., — так или иначе были связаны с успехами Трампа и Берни Сандерса, но вчерашние теледебаты не смогут изменить положение мгновенно.

Более того, весьма вероятно, что наглость истэблишментов сыграет с ними злую шутку и Трамп с Сандерсом сумеют победить на праймериз в ближайшие дни, несмотря на вчерашнее избиение Трампа. В этом случае партия войны не сумеет поднять новую волну крови и слез.

Хотя вновь обретенная наглость Украины в сочетании с последними заявлениями Бридлава показали, что партия войны уже получила мощную моральную поддержку, но большинство американцев, после 11 сентября глубоко и искренне ненавидящих исламистов, уже все поняли, и все эти интриги могут выстрелить по интриганам в обратном направлении. В противном случае плохо будет всем. Второго Горбачева нет, Россия в Сирии и на Украине не уступит. В результате, может сложиться такая ситуация, что нарушения конституции США в ходе избирательной кампании будут от «Калиброваны» реальной расстановкой сил.