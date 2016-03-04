



Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг

В марте президент провел ряд встреч с главами субъектов Федерации. Однако если ранее это свидетельствовало о поддержке губернаторов главой государства и позитивно отражалось на их рейтинге, то в минувшем месяце Владимир Путин заслушивал отчеты региональных руководителей, а выводы были сделаны по совокупности факторов. Акцент на выполнении программы переселения из ветхого и аварийного жилья привел к ряду кадровых решений. При этом традиционно снижается влияние губернаторов, не удержавших контроль над внутрирегиональными политическими процессами и конфликтами элит.

Неизменным лидером рейтинга остается мэр Москвы Сергей Собянин, показавший в феврале способность к принятию жестких решений (масштабный снос «самостроя»). На второй строке — по-прежнему глава Чечни Рамзан Кадыров, передавший свою дальнейшую политическую судьбу в руки президента Владимира Путина. Третью строку вновь занимает президент Татарстана Рустам Минниханов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибавляет два пункта и поднимается на четвертую строку. Внутриэлитные противоречия (в частности, конфликт между депутатом регионального заксобрания Санкт-Петербурга Максимом Резником и вице-губернатором Александром Говоруновым) негативно отражаются на влиянии главы северной столицы Георгия Полтавченко; глава региона опускается на пятую строку, минус один пункт. Также одну строку теряет, занимая шестую позицию, губернатор Тюменской области Владимир Якушев; в регионе продолжается конфликт между двумя энергетическими компаниями: «Корпорацией СТС» и «Фортум» — в результате чего затягивается создание долгосрочных схем теплоснабжения. Кроме того, отсутствие публичных встреч с гражданами по поводу переселения из аварийного и ветхого жилья позволяет местной элите говорить о том, что региональная власть опасается демонстрировать реальные результаты программы.

Седьмую строку по-прежнему занимает губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Дни Белгородской области, прошедшие в Совете Федерации, а также позитивная оценка Валентиной Матвиенко социально-экономического развития региона и ее готовность лично участвовать в решении вопроса финансирования реконструкции дороги к Прохоровскому полю укрепляют позиции главы региона Евгению Савченко. Он заходит в топ-10, поднимаясь на три строки и занимая восьмое место. По одному пункту синхронно теряют глава Сахалинской области Олег Кожемяко (9-я строка) и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов (10-е).

Успехи в переселении граждан из ветхого жилья (построенные новые дома как реальный результат обращения граждан летом минувшего года), а также решение об укрупнении муниципалитетов в целях бюджетной оптимизации поднимают с 19-го на 15-е место главу администрации Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Сразу на 16-й строке дебютирует в рейтинге и.о. губернатора Тульской области Алексей Дюмин.

Семь пунктов теряет, занимая 19-ю строку, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев; в минувшем месяце региональная КСП обнародовала ежегодный отчет, выявивший почти во всех региональных ведомствах недостатки и нарушения законодательства при расходовании почти 2 млрд рублей. Зону «очень сильное влияние» замыкает губернатор Владимирской области Светлана Орлова, теряющая три строки; вероятной причиной ее снижения в рейтинге может быть распространяющаяся информация о причастности сына главы региона к торговле наркотиками и его аресте.

Пять пунктов теряет губернатор Саратовской области Валерий Радаев (25-е место); на одном из электронных ресурсов по сбору подписей более 1,6 тысячи человек подписались за отставку главы региона из-за неудовлетворительного положения. Теряя девять пунктов, на 47-е место опускается и.о. главы республики Коми Сергей Гапликов; безусловно, причинами рейтингового падения главы региона становится трагедия на шахте «Северная» в Воркуте, в которой погибло 36 человек, и реакция Следственного комитета на заявления губернатора по этому поводу. Зону «сильное влияние» замыкает прибавляющий семь строк губернатор Омской области Виктор Назаров.

На 73-й строке в последний раз в рейтинге присутствует скончавшийся в феврале глава республики Северная Осетия-Алания Тамерлан Агузаров. На 13 строк снижается, занимая 83-ю позицию, глава Карелии Александр Худилайнен. Президент Владимир Путин объявил главе региона выговор за срыв программы расселения ветхого жилья и потребовал кадровых решений, реакцией стала отставка республиканского правительства. На 84-й строке — теперь уже экс-губернатор Тверской области Андрей Шевелев, отправленный в отставку с официальной формулировкой «по собственному желанию» в начале марта; отметим, что последние месяцы в рейтинге АПЭК он был откровенным аутсайдером, а по итогам января занял последнюю, 85-ю позицию. Подвергнутый президентом критике вместе с главой Карелии за срыв программы переселения из ветхого жилья экс-губернатор Забайкалья Константин Ильковский предпочел написать заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Он замыкает рейтинг; ранее его влияние оценивалось экспертами как критически низкое (84-я позиция в январе).

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в январе Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 7,56 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,44 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 3 3 7,15 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 4 6 6,70 Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург 5 4 6,52 Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области 6 5 6,45 Тулеев Аман Гумирович Губернатор Кемеровской области 7 7 6,30 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 8 11 6,23 Кожемяко Олег НиколаевичГубернатор Сахалинской области 9 8 6,18 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 10 9 6,12 Хамитов Рустэм Закиевич Президент Республики Башкортостан 11 10 6,04 Кобылкин Дмитрий Николаевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 12 13 5,97 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 13 16 5,94 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 14 14 5,90 Кондратьев Вениамин ИвановичГлава администрации (губернатор) Краснодарского края 15 19 5,88 Дюмин Алексей Геннадьевич И.о. губернатора Тульской области 16 - 5,85 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 17 15 5,80 Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия) 18 18 5,74 Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области 19 12 5,70 Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области 20 17 5,66 Сильное влияние Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович Президент республики Дагестан 21 27 5,64 Шанцев Валерий Павлинович Губернатор Нижегородской области 22 28 5,62 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 23 22 5,59 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Президент Республики Ингушетия 24 26 5,55 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 25 20 5,53 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 26 23 5,50 Меркушкин Николай Иванович Губернатор Самарской области 27 24 5,47 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 28 36 5,42 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 29 31 5,40 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 30 29 5,38 Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области 31 32 5,35 Турчак Андрей Анатольевич Губернатор Псковской области 32 21 5,31 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 33 40 5,29 Миклушевский Владимир Владимирович Губернатор Приморского края 34 33 5,27 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 35 25 5,25 Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области 36 41 5,22 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 37 37 5,20 Толоконский Виктор Александрович Губернатор Красноярского края 38 43 5,18 Цуканов Николай Николаевич Губернатор Калининградской области 39 35 5,15 Шпорт Вячеслав Иванович Губернатор Хабаровского края 40 39 5,13 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 41 30 5,07 Потомский Вадим Владимирович Губернатор Орловской области 42 47 5,03 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 43 42 5,00 Митин Сергей Герасимович Губернатор Новгородской области 44 52 4,93 Никитин Александр ВалерьевичГлава администрации Тамбовской области 45 45 4,89 Белозерцев Иван АлександровичГубернатор Пензенской области 46 50 4,80 Гапликов Сергей Анатольевич И.о. главы Республики Коми 47 38 4,76 Королёв Олег Петрович Глава администрации Липецкой области 48 53 4,70 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 49 34 4,65 Назаров Виктор Иванович Губернатор Омской области 50 57 4,60 Среднее влияние Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области 51 55 4,57 Жилкин Александр Александрович Губернатор Астраханской области 52 51 4,53 Левинталь Александр БорисовичГубернатор Еврейской автономной области 53 46 4,49 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 54 44 4,44 Кошин Игорь Викторович Глава администрации Ненецкого АО 55 65 4,38 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 56 48 4,32 Соловьев Александр Васильевич Глава Удмуртской республики 57 49 4,26 Левченко Сергей ГеоргиевичГубернатор Иркутской области 58 62 4,23 Михайлов Александр Николаевич Губернатор Курской области 59 67 4,18 Городецкий Владимир Филиппович Губернатор Новосибирской области 60 56 4,15 Зимин Виктор Михайлович Председатель Правительства Республики Хакасия 61 71 4,11 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 62 74 4,05 Темрезов Рашид Бориспиевич И.о. главы Карачаево-Черкесской Республики 63 58 4,00 Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области 64 63 3,98 Белых Никита Юрьевич Губернатор Кировской области 65 54 3,96 Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области 66 72 3,91 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 67 69 3,88 Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай 68 68 3,85 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 69 79 3,83 Ковалёв Олег Иванович Губернатор Рязанской области 70 60 3,79 Коньков Павел Алексеевич Губернатор Ивановской области 71 61 3,75 Меняйло Сергей Иванович Губернатор города Севастополя 72 64 3,73 Агузаров Тамерлан КимовичГлава Республики Северная Осетия-Алания 73 75 3,71 Маркелов Леонид Игоревич Глава Республики Марий Эл 74 73 3,67 Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края 75 80 3,60 Козлов Александр Александрович Губернатор Амурской области 76 66 3,56 Басаргин Виктор Федорович Губернатор Пермского края 77 76 3,48 Тхакушинов Асланчерий Китович Глава Республики Адыгея 78 82 3,44 Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия 79 77 3,37 Коков Юрий Александрович Президент Кабардино-Балкарской республики 80 83 3,29 Ястребов Сергей Николаевич Губернатор Ярославской области 81 78 3,25 Наговицын Вячеслав Владимирович Глава Республики Бурятия 82 81 3,14 Худилайнен Александр Петрович Глава Республики Карелия 83 70 3,12 Шевелёв Андрей Владимирович Губернатор Тверской области 84 85 2,62 Ильковский Константин Константинович Губернатор Забайкальского края 85 84 2,40

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В феврале 2016 года в нем приняли участие 25 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Николенко Кирилл (Агентство политических и экономических коммуникаций, Владимирская область), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Высшая школа экономики), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Хомяков Валерий (Совет по национальной стратегии), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).