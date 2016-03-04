



Александр Горбаруков ИА REGNUM «Наш орёл везде поспел»

«20 января 2017 года Америка начнет следующую главу своей истории. Новый президент выйдет на ступени Капитолия, поднимет одну руку и примет присягу. С этого момента, он или она будет решать, стоит ли защищать те достижения, которые мы сделали при президенте Обаме, или разорвать с прошлым», — цитирует обращение Хиллари Клинтон к избирателям Huffingpost.

«В середине 2000-х самой Клинтон, скорее всего, не верилось, что черный, впервые избранный сенатор с фамилией, которая рифмуется с «Усамой», все детство проживший в мусульманской стране, призывающий к «революции», станет президентом Соединенных Штатов.

Он обещал положить конец экономической катастрофе Буша и войне в Афганистане и в Ираке, а также осуществить реформу всеобщего здравоохранения. Наиболее популистская идея заключалась в клятве отменить налоговые сокращения для богатых времен Буша, сохраняя при этом их для среднего класса. В конце концов, Обама получил большинство во многом благодаря афроамериканцам, выходцам из Латинской Америки, Азии и избирателям моложе 30 лет.

Черные избиратели отдают должное большому опыту Хиллари, её прагматизму и знаниям, но у них и есть к ней целый ряд вопросов. Кажется, что самое сильное преимущество Хиллари в отношении черных избирателей ‑ и это преимущество может оказаться решающим для нее в основной кампании — это ее принятие «наследия» Обамы», — пишет издание GulfNews.

В своей статье «Хороший президент в плохие времена» журналист издания CrooksandLiars защищает Обаму, указывая на ряд его личных достижений: «Он реализовал далеко идущие реформы в системе здравоохранения, поднял школьные академические стандарты, установил законодательный паритет в оплате труда женщин, наладил производство энергии за счет освоения возобновляемых ресурсов, инициировал борьбу против глобального потепления, против эпидемии детского ожирения, обеспечил мягкие условия депортации для молодых иммигрантов, легализовал однополые браки, открыл новые возможности для женщин и геев в армии. Он спас отечественный автопром; создал почти четыре миллиона рабочих мест; снизил уровень безработицы до 5%, а дефицит бюджета сократил на две трети до 2,5%; провел налоговую реформу и ликвидировал большинство ростовщических нарушений по обслуживанию кредитных карт: сегодня США — остров относительного спокойствия на фоне мирового финансового кризиса. Он расправился с Усамой бен Ладеном и изолировал Владимира Путина, нормализовал отношения с Кубой, стабилизировал отношения с Ираном и закончил войну в Ираке», — оптимистично заключает журналист.

«Даже такие республиканцы, как Тед Круз и Марко Рубио, которые надеются превзойти Обаму и переплюнуть его достижения, жалуются, что тот-де не оставил им места для маневра и реализовал их же повестку», — хвалит своего президента издание Politico.

Но далеко не вся пресса настроена так оптимистично. Газета The Washington Times доказывает обратное: «В то время как президент Обама пытается убедить американцев, что его президентство представляет собой тотальный успех, публика это «не покупает». Согласно опросу исследовательского центра Pew, опубликованному в конце февраля, около 51% американцев считают, что провалы администрации превышают ее победы. Однако 39% опрошенных заявили, что выполненное президентом перевешивает все неудачи. 26% респондентов выбрали вариант «еще слишком рано говорить» о наследии г-на Обамы, 37% думают, что г-н Обама будет считаться успешным в долгосрочной перспективе и 34% считают, что в историю он войдет как неуспешный президент.

Все же, в последний год пребывания его в офисе общественная оценка деятельности первого чернокожего президента является скорее негативной, чем позитивной. Совместный опрос, проведенный недавно Huffington Post и организацией YouGov показал, что 41% респондентов считает, что их жизнь ухудшилась с тех пор как г-н Обама был избран. Только 28% заявили, что их жизнь улучшилась, а 26% считают, что ничего не изменилось.

Этот опрос показал также глубокое партийное различие в ответах. 51% демократов заявил, что их жизнь была лучше при Обаме, в то время как только 9% республиканцев и 23% независимых избирателей считают, что они стали жить лучше.

50% всех респондентов заявили, что США стала слабее на международной арене под началом Обамы, в то время как 19% считают, что страна укрепила свое положение в мире. Среди республиканцев 85% считают, что страна ослабла, и 53% независимых избирателей и 16% демократов поддерживают это мнение», — пишет The Washington Times.

Газета Washington Post по пунктам разбирает провалы Барака Обамы в международной политике:

«1. В Южно-Китайском море. Китай только что установил зенитные батареи и истребители. И это после того, как китайский самолет совершил посадку на искусственно созданном острове в архипелаге Спратли — в юго-западной части Южно-Китайского моря. На архипелаге нет постоянного населения, портов и гаваней, но есть 4 аэропорта. В настоящее время архипелаг используется как рыбопромысловый район. Территория островов оспаривается сразу шестью государствами: Вьетнамом, Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем. Эти передовые базы в Пекине бросают вызов семидесятилетнему периоду американского военно-морского господства в Тихоокеанском регионе.

«Очевидно, что Китай проводит милитаризации Южно-Китайского моря», — заявил начальник Тихоокеанского командования США Конгрессу. «Цель Китая — гегемония в Восточной Азии».

2. Сирия. Вмешательство России поменяло ход войны. После спасения режима Башара аль-Асада от краха, неустанные бомбардировки России разрушили крепость повстанцев в Алеппо — самом большом городе Сирии, создавая огромную новую волну беженцев и демонстрируя на весь Ближний Восток, чего великая держава может достичь, когда она действует серьезно.

Ответ США? — Повторные патетические попытки госсекретаря Джона Керри умилостивить Россию (и его союзника — Иран) на мирных конференциях рухнули одна за другой. 28-го числа было объявлено еще одно «предварительное соглашение о принципах» и «прекращении боевых действий», но директор ЦРУ, министр обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов считают это соглашение не более, чем уловкой.

3. Украина. Проглотив и переварив Крым уже окончательно, так что никто уже даже не вспоминает об этом, Россия безнаказанно растоптала Минские соглашения о прекращении огня. В настоящее время Владимир Путин опять «перемешивает горшок», интенсифицирует боевые действия, преследуя свою безжалостную цель — разделить и подчинить украинское государство. Между тем, Обама до сих пор отказывается посылать украинцам даже оборонительное оружие.

4. Иран. В прошлый четверг Иран получил первую партию зенитных батарей С-300 из России — это большой шаг вперед в обеспечении иммунитета к любой атаке объектов их ядерных технологий. Иран ведет переговоры по сделке на $ 8 млрд по поставке вооружений из России, которая включает в себя сложные боевые самолеты. Как и испытания баллистических ракет, это оружие является грубым нарушением запретов Совета Безопасности ООН. Это было предсказуемым ‑ и прогнозируемым — следствием иранской ядерной сделки, подразумевающую выплату гранта в $ 100 млрд и нормализацию отношения с миром. Ответ США? — Слова.

В отличие от гравитационных волн, сегодняшнее стратегическое положение нетрудно определить. Три основных, не имеющих до недавнего времени силы, претендента на гегемонию стремятся изменить статус-кво, установившийся после окончания холодной войны: Россия в Восточной Европе, Китай в Восточной Азии, Иран на Ближнем Востоке. Все вышли на тропу [войны].

Не говоря уже об «Исламском государстве», которое расширяет свое влияние на Афганистан и Западную Африку. Международный порядок, построенный в течение десятилетий Соединенными Штатами, крошится.

Что делает Обама? Едет на Кубу. — Да, Кубу. Высшая степень стратегической неуместности, которая так дорога анти-антикоммунистическому сердцу Обамы. Поехал ли он, по крайней мере, отмечать прогресс в области прав человека и демократии, который он назвал в прошлом году в качестве предварительного условия для любого президентского визита? Конечно, нет. Когда Обаму удерживали"красные линии»? В реальности, с тех пор как Обама начал свою «историческую» нормализацию отношений с Кубой, репрессий на острове стало больше. В прошлом месяце режимом арестовано 1414 политических диссидентов — наибольшее число из когда-либо зарегистрированных.

Но не это важно. На фоне глобального хаоса и упадка американского влияния, Обама ставит во главу угла заветные проблемы: Кубу, Гуантанамо (повод для телеобращения на этой неделе) и, конечно же, изменение климата.

Обама не смог сделать над собой усилие и поехать в Париж скорбеть по жертвам джихадистов и послал вместо себя Керри, чтобы «разделить большое объятие с Парижем» (как пояснил Керри) — это происходило во время трёхдневного визита, посвященного изменению климата.

Так почему бы не поехать в Гавану? Конечно, варвары уже у ворот, и они настойчивы, зная, что американской гостеприимностью им осталось пользоваться всего 11 месяцев. Наш пассивный президент действительно считает, что такие успехи на самом деле важны, а разрушители порядка находятся на неправильной стороне истории, ведь стремление к захвату территорий, агрессия… Все это немодные, устаревшие сценарии XX-го века.

Но это имеет значение, особенно для четверти миллиона убитых в Сирии и еще миллионов беженцев. Вполне реально ощущает свой распад и Европа, расширение своего влияния — Китай, подъем — Иран, свое распространение — джихадизм.

Зрению Обамы, однако, это недоступно. Он видит далеко за пределы таких эфемерностей. Он знает, что действительно имеет значение: изменение климата, Гуантанамо и Куба. Время на исходе, и он хочет оставить наследие. На самом деле, только это и станет его наследием», — пишет WashingtonPost.

«Нужно дождаться до конца второго срока, чтобы начать оценивать наследство президента Обамы. Однако, если ничего примечательного не произойдет, топ-тройка сводится к следующим пунктам:

1) Ошеломляющий разворот от предвыборной риторики о гражданских правах к одностороннему, небывалому расширению полномочий исполнительной ветви власти национальной безопасности, включая наблюдение; использование нерегулируемых беспилотников для ведения войны; преследование информаторов и убийства граждан США без надлежащего судебного процесса.

2) Восстановление после катастрофического экономического спада, доставшегося после администрации Джорджа Буша-младшего, прекращение рецессии 2008 года и не доведение ситуации до Великой Депрессии. За рецессию никого призвать к ответу не удалось, заставить Конгресс принять системные изменения — тоже.

3) Была осуществлена программа «Защиты пациентов» и «Доступный уход», сокращено число американцев, не имеющих медицинской страховки. По оценкам, это число составило 32 млн или 11% от общей численности населения», — подвело итоги издание Quora.