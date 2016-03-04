



bea-audit.com Экономические показатели

Очередное погружение еврозоны в дефляцию.

Оценка роста ВВП РФ в январе от МЭР РФ.

Намерения ЦБ ужесточить выдачу микрозаймов МФО.

29 февраля стало известно, что потребительская инфляция в еврозоне в феврале снизилась с 0,3% до минус 0,2% годовых. Дефляция зафиксирована в регионе впервые с сентября 2015 года, когда индекс потребительских цен снизился на 0,1%(г/г). Основной причиной падения цен в еврозоне является февральское снижение на 8%(г/г) цен на энергоносители. Рост потребительских цен без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь, в феврале замедлился с 1%(г/г) до 0,7%(г/г), указывая на недостаточно высокий потребительский спрос в регионе.

Несмотря на то, что в январе уровень безработицы в еврозоне снизился с 10,4% до 10,3%, а февральские индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг выросли, 10 марта ЕЦБ пойдет на расширение мер монетарного стимулирования из-за погружения экономики еврозоны в дефляцию. Тут существуют два варианта: 1) снижение ЕЦБ депозитной ставки на 10 б.п. до минус 0,4% и расширение программы покупок активов на 10 млрд евро в месяц и 2) снижение депозитной ставки на 20 б.п. до минус 0,5% и расширение программы покупок активов на 20 млрд евро в месяц. Мы допускаем развитие событий по второму варианту.

Согласно оценкам МЭР РФ, в январе годовое падение ВВП РФ замедлилось с 3,5% до 2,5%. С исключением сезонности ВВП в январе сократился на 0,1%(м/м). C исключением сезонной и календарной составляющих (подобное сглаживание необходимо учитывать при анализе макроэкономических показателей) промышленное производство РФ в январе выросло на 0,3% (м/м), на эту же величину выросла и реальная заработная плата (с исключением сезонного фактора). По оценкам МЭР РФ, поквартальный рост ВВП РФ может возобновиться в 3 кв. 2016 года. Примечательно, что в середине недели Департамент исследований и прогнозирования (ДИП) ЦБ РФ незначительно улучшил оценку роста ВВП РФ на 2 кв. 2016 года — с минус 0,3% до 0% (кв/кв), и допустил рост показателя в 3 кв. 2016 года на 0,2−0,3% (ко 2 кв. 2016 года). Радует, что два экономических ведомства (МЭР и ЦБ РФ) прогнозируют рост экономики в 3 кв. 2016 года. Выход ВВП РФ в положительную зону улучшит качество жизни россиян.

2 марта появилась информация о том, что комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам после консультаций с ЦБ РФ выйдет в первой половине апреля 2016 г. с законодательной инициативой по снижению порогового отношения начисленных процентов к сумме займа с четырехкратного размера до двукратного. Это касается микрофинансовых организаций (МФО), которые вскоре будут вынуждены более тщательно проверять заемщиков и отчитываться перед ЦБ РФ.

С 29 марта вступают в силу изменения в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», которые ужесточают их деятельность. В частности, микрофинансовые компании обязаны будут представлять в ЦБ аудиторское заключение, и их собственный капитал должен быть не менее 70 млн руб. Очевидно, что число МФО в РФ в ближайшие годы существенно сократится, а оставшиеся на плаву будут, образно говоря, выдавать кредиты не под 60−80%, а, например, под 30−40% годовых.