В результате экспертного опроса, проведенного кафедрой политологии и социологии Бурятского государственного университета (БГУ) в 2016 году, работа главы региона Вячеслав Наговицына была оценена как удовлетворительная.

egov-buryatia.ru Вячеслав Наговицын на кондитерской фабрике

Как сообщил ИА REGNUM заведующий кафедрой политологии и социологии БГУ Алексей Комбаев, цель проведенного исследования — получение объективной политической картины региона.

По словам Комбаева, экспертов для исследования отбирали, предъявляя к ним определенные требования. Например, обращалось внимание на компетентность потенциального эксперта в исследуемой области, его эрудированность в смежных областях, наличие или отсутствие ученой степени, звание, стаж научной или практической работы в определенной сфере, должностное положение и так далее. Экспертов условно разделили на три группы: политические и общественные деятели; научные сотрудники; журналисты и политические эксперты.

«Всего в ходе исследования было привлечено 25 экспертов, проведена процедура перекрестного опроса и уточнения экспертных оценок», — отметил Алексей Комбаев.

Работа главы региона оценивалась по ряду критериев, среди них — «социально-экономический рост благосостояния жителей республики», «глава отвечает за все в республике», «реализация долгосрочной стратегии региона», «устойчивость политической среды», «управление конфликтами между элитами», «лоббирование интересов республики в Кремле», «благосостояние населения» и так далее. Вячеслав Наговицын мог получить оценку от 1 до 5 баллов, где 1 — очень плохо, 5 — очень хорошо.

«Оценивая работу главы по обозначенным выше критериям, общая оценка, выставленная экспертами, — это три балла. Наиболее сильные стороны руководителя республики, по мнению экспертов, — это умение быстро ориентироваться в новых социально-экономических условиях, четко расставлять приоритеты: что важно, а что второстепенно. Многие отметили хорошее умение выстраивать взаимоотношения с центральной властью. Слабыми сторонами эксперты назвали умение налаживать взаимоотношения с элитами республики, отсутствие команды, «неумение стать своим» для жителей региона», — рассказал Комбаев.

Также экспертам, участвовавшим в исследовании, был задан следующий вопрос: «Как вы считаете, кто из общественно-политических деятелей Республики Бурятия примет участие в выборах главы Республики Бурятия в качестве кандидата на пост главы Республики Бурятия?»

Отвечая на этот вопрос, эксперты практически единогласно пришли к выводу, что это может быть действующий руководитель республики Вячеслав Наговицын (94,4 — да; 5,6 — нет). Также наиболее вероятным кандидатом, по мнению экспертной группы, стал член Совета Федерации ФС РФ от Иркутской области Вячеслав Мархаев (88,9 — да; 11,1 — нет).

Кроме того, в исследовании был задан вопрос, за кого из кандидатов проголосует большинство избирателей, если выборы главы региона состоятся в ближайшее воскресенье. Эксперты ответили, что с большей вероятностью это Вячеслав Наговицын (66,7 — да; 33,3 — нет). На втором месте — Вячеслав Мархаев (38,9; 61,1).

По мнению политолога Анатолия Савостина, следующим руководителем республики «все равно будет не Наговицын». Эксперт отметил, что в условиях усугубляющегося кризиса будет нужна новая фигура, способная на разумные компромиссы. «А у Наговицына есть шлейф неудач с крупными бурятскими группами влияния, которые нашли институциональное пристанище в КПРФ. При этом на самом деле это вполне себе системные люди, с которыми у федерального центра проблем не возникнет. Конечно, прогубернаторские силы несколько нагнетают, утверждают, что в ячейке коммунистов засели чуть ли не «сепаратисты». Безусловно, националистические моменты у оппозиции присутствуют для мобилизации электората, но говорить о том, что это какие-то антигосударственные элементы, я бы не стал. Хотя, если не поменять подходы в управлении республикой, напряженность внутри этнических бурят будет нарастать», — отметил Савостин.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, глава Бурятии Вячеслав Наговицын 1 марта сделал заявление о том, что продолжит работать на своем посту до конца срока полномочий, несмотря на то, что ранее он не исключал возможности участия в досрочных выборах главы региона, которые могли состояться одновременно с парламентскими выборами в сентябре 2016 года.

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Добавим, вскоре после этого заявления у Наговицына прошла рабочая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава региона рассказал президенту о социально-экономической ситуации в Бурятии.