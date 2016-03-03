26 февраля лидер «Свободы» Олег Тягнибок на своей странице в Facebook написал, что его движение возобновляет акцию по блокированию проезда российских фур на Украине. Где это происходило и как, обсуждала на неделе с 25 февраля по 2 марта украинская региональная пресса.

Иван Шилов ИА REGNUM

Черниговские националисты возобновили блокаду российских фур, сообщает «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). Активисты «Свободы» и «Сокола» установили блокпост близ Киптей и уже остановили первый российский грузовик. Ранее на Черниговщине блокпост был установлен на трассе Чернигов — Новгород — Северский, на повороте на Седнев (таможенный пункт «Сеньковка»). Однако спустя два дня инициативная группа «Блокада российских фур на Черниговщине» приняла решение о прекращении блокирования проезда фур с российскими номерами на территории области.

Утром 28 февраля на окраине райцентра Овруч, в нескольких десятках километров от границы с Белоруссией житомирские «свободовцы» установили блокпост, чтобы останавливать российские фуры, передает «Житомир.info» (Житомир). По словам корреспондента издания, несколько десятков человек с красно-черными флагами и флагами «Свободы» находятся возле трассы, примерно за 40−45 км до пограничного пропускного пункта «Выступовичи». У блокпоста можно увидеть и сотрудников местного райотдела полиции, которые сказали, что они просто охраняют общественный порядок. Среди представителей «Свободы» — депутаты Житомирского городского совета Виктор Брокарев и Олег Черняхович. Около 13 часов со стороны границы приехали три грузовика с российской регистрацией и, увидев активистов, сразу остановились на обочине. Водитель из Брянска возмутился тем, что им по телевизору говорили, что проехать дадут, на границе пропустили, а здесь перекрыли дорогу. После недолгого разговора водителям позволили развернуться и поехать назад. Организаторы акции объясняют: они не поддерживают решение кабинета министров Украины о разрешении транзита российских фур. «Мы предложили водителям вернуться назад, так как считаем, что неправильно, когда страна, которая считается агрессором, ездит на наших дорогах, неизвестно что перевозя», — заявил заместитель председателя Житомирской областной организации «Свободы» Юрий Бовсуновский. «Я думаю, что все же кабмину нужно учесть мнение граждан. Кто-то, возможно, сюда и не вышел, но все равно многие так думают. Будем держать на контроле. Если будет продолжаться это движение, то будем блокировать дальше», — добавляет общественный активист из Олевск Ярослав Черпак.

На украинской стороне границы с Румынией вблизи международного пункта пропуска «Порубное» активисты остановили и развернули в обратном направлении 9 российских грузовиков, информируют «BukNews» (Черновцы). «Свободовцы» Буковины в поддержку общегосударственной акции блокировки российского грузового транспорта на территории страны выставили пункты наблюдения на пропусках «Порубное» и «Мамалыга». В блокировании принимают участие депутаты Черновицкого городского и областного советов. Пропуск грузовиков не осуществляется. «Свобода» по всей Украине возобновила акции протеста по недопущению перемещения российского груза через украинскую границу. Но правительство своим решением вновь позволило грузовикам с номерами агрессора передвигаться по нашей территории. Такие действия Арсения Яценюка противоречат государственным интересам и лишь подтверждают стремление обеспечить олигархические интересы», — отметил заместитель председателя областного совета, «свободовец» Виталий Мельничук.

Девять российских фур под конвоем украинской полиции проехали через пункт пропуска «Доманово» в Волынской области в субботу, 27 февраля, рассказывают «Волинські Новини» (Луцк). Как рассказал участник «русско-украинской войны», активист Александр Скиба, украинская полиция по приказу Авакова (министр внутренних дел Украины — ИА REGNUM) решила выделить специальный конвой сопровождения для российских грузовиков. «Наш пост находится в 500 метрах от пункта пропуска Доманово. С начала акции удалось задержать одну фуру. В субботу, 27 февраля, на помощь российским грузовикам пришла украинская полиция. Для обеспечения их передвижения по территории Украины был выделен специальный конвой. Благодаря этому 9 российских грузовиков сумели проехать. Неудивительно, что полиция выполняет такие функции. Не удивлюсь, если по приказу Авакова украинские полицейские будут скоро сопровождать российские гуманитарные конвои», — заявил Скиба.

Прикарпатские «свободовцы» безуспешно ждут российские фуры, чтобы устроить им блокаду, пишет «Курс» (Ивано-Франковск). «Свободовцы» взяли под контроль отрезок пути от Надворной в Делятине и от Ланчина в Яремче. В поселке Делятин на перекрестке дорог «свободовцы» установили наблюдательный пост за движением транспорта и снарядили два мобильных экипажа, которые контролируют дорогу от Надворной и от Коломыи. «Вторые сутки наблюдение проходит в штатном режиме, московских фур пока не было, мы готовы к их встрече», — отметили участники акции. «Беспрепятственного передвижения по дорогам Украины грузовиков агрессора мы не позволим. В то время как наши собратья погибают на восточном фронте, мы не можем допустить, чтобы наша неверная власть ставила экономические и финансовые вопросы обогащения олигархов выше жизни и здоровья украинцев», — сообщил Михаил Иваночко, депутат Ивано-Франковского областного совета. При этом сами «свободовцы» признают, что по этой трассе российские грузовики практически не ездят. Поэтому активисты пока просто фотографируются возле щитов и угрожают фурам в интернете. «Мы понимаем, что этот отрезок дороги не пользуется популярностью московских водителей. Но мы перекрываем им все возможные пути проезда в Европу через нашу землю. Мы готовы даже таким образом защищать нашу территорию, нашу землю от нашествия московского агрессора», — решительно отмечают «свободовцы».

Тем временем закарпатские перевозчики попытались на Львовщине снять блокаду «Свободой» российских фур, сообщают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Такой достаточно отчаянный шаг они сделали в связи с тем, что из-за так называемой транспортной войны с Россией только на Закарпатье около 6000 единиц транспорта осталось без работы. Интересным фактом является то, подчеркивает издание, что закарпатские перевозчики были активными участниками событий на Майдане — бесплатно возили туда продукты, дрова, являлись на митинги и акции протеста против тогдашней власти. Еще более интересно, что именно Иршавщина, где живет подавляющее большинство перевозчиков, была самым главным районом на Закарпатье, поддерживающим «Свободу».

1 марта в Смеле выездная бригада черкасского «Правого сектора» обеспечила досрочную отставку мэра города Алексея Цыбко, передает «Провінція» (Черкассы). Вначале несколько десятков людей в камуфляже и с желтыми повязками на руках пожелали присутствовать на сессии. Цыбко приглашает на трибуну секретаря горсовета Виктора Федоренко. Но у микрофона во второй раз оказывается лидер смелянского «Правого сектора» Евгений Саража, которому слова как раз не давали. Сараже хватает 45 секунд, чтобы втянуть мэра в перепалку. «Камуфляжник» говорит в микрофон на трибуне, Цыбко — в председательский микрофон в президиуме. В результате бритый юноша пробует вырвать микрофон из рук мэра. На выручку тому бросается помощник. Драка… После этого Цыбко покидает сессию, депутатское большинство проводит тайное голосование, в результате которого мэру Смелы предстоит паковать чемоданы. Чтобы так настроить против себя большинство депутатского корпуса после 4 месяцев работы — нужно иметь особый талант. Однако по существу импичмент незаконен. А причиной случившегося могло быть вот что. Бывшие руководители Смелы и района сохранили серьезное влияние на местный партхозактив. К тому же мэр весьма неосмотрительно заговорил о независимом аудите коммунальных предприятий города. В итоге против Цыбко, как опасного слона в посудной лавке, объединились все. В политику сегодня лучше не соваться, если у тебя нет под рукой собственной бригады отморозков. Кого больше и кто громче орет — того и тапки. Область потихоньку теряет управляемость. Но это, похоже, мало кого колышет…

Пьянство части мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Украины приобрело настолько угрожающие размеры, что побудило руководство Минобороны принять решение, способное изменить ситуацию, рассказывает «Индустриалка» (Запорожье). На служебном совещании в областном военном комиссариате заместитель облвоенкома по работе с личным составом полковник Михаил Логвинов довел до сведения командиров воинских частей текст телеграммы начальника Генштаба с требованием увольнять военнослужащих, систематически злоупотребляющих спиртными напитками. Предписано избавляться также от злостных нарушителей воинской дисциплины. Временно исполняющий обязанности начальника Запорожского зонального отдела Военной службы порядка Евгений Фомуляев сообщил, что со следующей недели ВСП будет проводить проверки по всех воинских частях гарнизона по выполнению этого поручения начальника Генштаба ВСУ. Только в феврале за нарушение дисциплины и правопорядка для составления протоколов в ВСП в состоянии алкогольного опьянения было доставлено 27 военнослужащих. В основном они доставляются с железнодорожного вокзала, автовокзала, волонтерского центра отдыха «Солдатский привал». Нередко пьяные военнослужащие становятся жертвами преступников, которые приглашают попить с ними кофе или выпить 100 граммов, незаметно подсыпают клофелин или психотропные вещества. Человек «вырубается», а когда приходит в сознание, у него не оказывается ни денег, ни вещей. Последний такой случай произошел на улице Надднепрянской, где военнослужащего обнаружили избитым, без денег и вещей.

Известный шоумен, телеведущий и актер, участник шоу «Вечерний квартал» Евгений Кошевой побывал в Тернополе, где в кинотеатре «Синема Сити» проходил допремьерный показ фильма «Восемь лучших свиданий», пишет «Тернопільська Липа» (Тернополь). Этот фильм стал скандальным благодаря тому, что в России депутаты и активисты призвали его бойкотировать из-за «русофобских настроений авторов». Однако, как отметил Кошевой, во время допремьерного показа в Москве весь зал был полон. «Мне, как и авторам этой комедии, абсолютно все равно, кто будет бойкотировать. Это не наша была идея пускать данный фильм в прокат в Российской Федерации. Однако во время показа там было понятно, что не все идиоты. Есть люди, которые просто приходили в зал и смеялись, потому что им это было нужно и им было все равно на бойкот. Были и такие, которые приходили с плакатами «Зеленский — позор России». И пусть будет позором России, ведь он украинец», — заявил шоумен.

Министерство социальной политики отчитывается: на Украине насчитывается почти 1.200.000 внутренне перемещенных лиц, рассуждает «Волинь» (Луцк). За два года власть еще не научилась решать их жилищные, бытовые, медицинские, бюрократические проблемы, а к нашим границам все больше прибывает внешних беженцев. В Яготине Киевской области миграционная служба строит общежитие, в которое поселят более двухсот сирийцев. Местные жители категорически против: для населенного пункта, насчитывающая 18 000 жителей, 250 беженцев — это катастрофа. Яготинцы опасаются асоциального поведения, всплеска болезней и повышения уровня преступности в городе. Помещение, которое предлагают для мигрантов, строили для чернобыльцев. В то же время наши переселенцы ютятся в летних домиках, спят на полу, перебиваются в заброшенных, аварийных домах. А государство из бюджета софинансирует жилье для тех, от кого отказывается Европа. Бояться, что сирийцы задержатся в нашей стране, очевидно, не стоит, потому что мы и сами в нестабильной ситуации. Но украинские соседи — Венгрия, Словакия и Польша — используют это как аргумент против принятия ближневосточных беженцев. Мол, в случае ухудшения ситуации на Украине существует высокая вероятность большого потока беженцев. А Польша и вообще рассматривает возможность отгородиться от нас стеной. Украина, сама находясь практически в нищете, не в состоянии принять беженцев, но власти почему-то молчат.

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий поручил председателю правительства Сергею Козлову взять под личный контроль организацию отдыха детей во время летней оздоровительной кампании, информирует «Жизнь Луганска» (Луганск). Ранее сообщалось, что оздоровительные учреждения ЛНР готовы принять свыше 5 тысяч школьников в период летних каникул.

На Приднепровской ТЭС угля валом, но он не востребован, передает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). В прошлом году в это же время Приднепровская ТЭС работала одним блоком — не было угля. «Сегодня угля на складе больше 100 тысяч тонн, а станция работает всего тремя блоками из шести, — сообщила менеджер по коммуникациям Приднепровской ТЭС Тамила Бурсова. — Казалось бы, прогресс! Но при ближайшем рассмотрении три блока — это всего лишь технологический минимум, закрепленный в правилах оптового рынка электроэнергии, этот минимум оборудования гарантирует надежность электро‑ и теплоснабжения». На станции встревожены тем, что Минэнергоуголь инициирует отмену технологического минимума. Это означает, что после отмены на ТЭС может быть задействован только один энергоблок или ни одного. В результате больше нагрузки выпадет на атомные электростанции. Но ТЭС закупают уголь на украинских шахтах, обеспечивая работой украинских шахтеров, оставляя деньги на Украине. В то время как, по данным Государственной службы статистики, в минувшем году для украинских атомных электростанций было закуплено топливо российского производства на $610 млн, шведского производства — $32 млн.

Львовский мэр и лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый встретился с участниками Школы международной журналистики «Украина — Грузия — Молдова: Все ли дороги ведут в ЕС?» в Украинском католическом университете, сообщает «Zaxid.net» (Львов). В рамках этой встречи он отвечал на вопросы руководителя Школы журналистики УКУ Игоря Балинского. «Сегодня очень многие политики говорят про немедленные выборы, — говорит Садовый. — А что это изменит? Действующий закон дает контроль олигархам большой части партий и округов. Поэтому выборы без нового закона не дадут никаких изменений. Более того, это может привести к тому, что парламент станет менее продуктивным, а правительство более зависимым. Надо заменить ЦИК — срок их полномочий давно истек. Нужен закон о выборах, который даст возможность голосовать по открытым спискам и пропорциональной системе. Первый позитивный шаг — со второй половины этого года в действие вступает законопроект, который позволит финансирование парламентских партий из государственного бюджета. Это очень важно. Во многом это деолигархизация процесса. Впрочем, без нового закона проводить выборы нет смысла. Очень часто все хотят остановиться на одной фамилии — кто должен быть премьером? Должно быть правительство, нужна коалиция. Мой вариант очень прост: депутаты, которые входят в реальную сегодняшнюю коалицию с БПП, «Народного фронта», «Оппозиционного блока», других бывших регионалов в отдельных группах, должны просто легитимизировать свои отношения. Чего стесняются? Они могут выдвинуть кандидатуру премьера — думаю, такая кандидатура получила бы поддержку в парламенте, и сформировать правительство. К «Самопомощи» было такое отношение, будто мы должны быть «листочком честности», чтобы прикрыть им деяния других. Мы не хотим».