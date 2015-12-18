1861 год — император Российской империи Александр II манифестом «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» отменил в России крепостное право.

Алексей Кившенко. Жнитво (Дети, несущие в поле обед жницам). 1878

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Крепостное право сложилось в России не случайно. Оно появилось вследствие того, что Россия — в отличие от стран Западной Европы — развивалась в неблагоприятных природно-климатических, географических и демографических условиях. Историк Соловьев говорил: «Если посмотреть на карту Европы, то можно поразиться чрезвычайно резкому отличию западноевропейской части Европы от восточноевропейской. Западная Европа изрезана удобными берегами, удобными коммуникациями, в ней природа разнообразна…» Действительно, можно сказать, что для Западной Европы природа — мать, а для Восточной — мачеха: суровый климат, длительная зима, редкое население, унылые и однообразные пространства. И в этой огромной равнине сложилось одно государство, тогда как в Западной Европе — множество плотно населённых, концентрированно сложившихся и интенсивно развивавшихся.

Жан Ксавье Рауль. Кавказские евреи.Конец 1870-х

Территорию, и особенно окраины, Руси населяли кочевые хищные народы с непроизводящей экономикой. Процесс освоения территории замедлялся из-за необходимости преодолевать огромные пространства. Однообразие пространственных природно-климатических условий порождало необходимость непрерывного расширения территории. Начиная с XIII века после татаро-монгольского разорения русские земли собирались очень длительное время, и страна постоянно расширялась.

Огромная территория, сложная, часто опасная для жизни людей в принципе — все это немаловажная особенность страны, которая имела, пожалуй, главное значение для формирования уклада жизни на Руси, а затем и в Российской империи. К XIX веку это уже была огромная империя: от Балтийского моря до Тихого океана, от северных морей до пустынь Центральной Азии. Для удержания и обеспечения такого государства требовалась огромная концентрация государственной власти в едином центре. Суровое подчинение суровой необходимости, суровому климату и суровой среде обитания за множество веков не могло не войти в быт и уклад государства.

После распада империи Карла Великого развитие Европы пошло по пути суверенизации общества и интенсификации экономической и политической жизни. Это привело к созданию демократических институтов, всеобщего избирательного права ит так далее. В России же для того, чтобы сложилась империя при ограниченных ресурсах и огромных потребностях, нужно было жертвовать общественным ради государственного. Шел процесс закрепощения и укрепления государственного начала. Крепостное право возникло как форма утверждения и оформления примата государства на огромном пространстве. Парадоксально, но именно Петру I, который проводил реформы по европейскому образцу, пришлось поработить еще большее количество населения. В это же время появилась и уникальная крепостная промышленность, что вообще разительно отличает наше развитие от Европы.

К концу XVIII века оформилась и явила свое лицу миру Российская империя, ставшая субъектом внешней политики. Подвигом и проявлением могущества, при самодержавии и крепостном праве, стала победа над Наполеоном в 1812 году. Но уже в середине XIX века с 1853 по 1856 год развязалась Крымская война. В ней Россия воевала с коалицией государств, крупнейшими из которых были Англия, Франция и Турция. В этой войне Россия потерпела сокрушительное поражение. Империя, обладающая армией в 1млн 200 тысяч человек, не смогла обеспечить оборону одного-единственного города — Севастополя. После этого в Европе стало бытовать мнение, что Россия — это колосс на глиняных ногах. Крепостные крестьяне, жители городов, дворяне, даже сам (только что взошедший на престол) царь Александр II осознали, что не все в порядке в российском «королевстве».

Жан Ксавье Рауль. Жители Орловской губернии в национальных костюмах. Конец 1870-х

Военно-экономическая отсталость стала очевидна. Александр II неминуемо ставил себе вопрос: «А что дальше?» Какие возможности для развития Россия имеет после поражения? И нет ли опасности, что при следующей войне империя может быть попросту уничтожена? Был ли у императора выбор: менять что-то или не менять? Он был вынужден понять и понял, что преобразования в России необходимы. Александр осознал, что в случае отказа от реформ в России может начаться революция. Положение крестьянства после войны ухудшалось, и достаточно было поднести спичку, чтобы получить крестьянский бунт — тот самый «бессмысленный и беспощадный».

В 1856 году он впервые произносит фразу: «Лучше отменить крепостное право сверху, чем ждать, когда оно само будет отменено снизу». Было создано целых 10 комитетов по крестьянскому вопросу. Поначалу дворяне не поверили, что их император может пойти на такой шаг. Но с редкой для себя настойчивостью Александр повел дела быстро, причем выдавая собственные инициативы за предложения самого помещичьего дворянства.

Вынужденное решение повлекло за собой не особенно выраженное рвение к достижению поставленной цели. Александр тратит несколько лет на то, чтобы убедить в необходимости преобразований русское дворянство. И, наконец, 19 февраля 1861 года подписывает манифест и положения об отмене крепостного права. 22 млн человек в один день обрели свободу. В 1861 году завершился феодальный период истории России. Манифест приурочили к 6-й годовщине восхождения на престол, а обнародование к Прощенному воскресенью — 5 марта. В этот день император всероссийский, царь польский и великий князь финляндский и прочия, и прочия, и прочия осмелился самолично прочитать свой манифест, но только перед ближайшим офицерством.

Окончательный вариант манифеста писал митрополит Филарет. Получилось до того бестолково, что отсюда пошло выражение «филькина грамота».

Жан Ксавье Рауль. Казанская губерния. Татарин в лисьей шапке. 2-я пол. 1870-х

Толстой написал о манифесте: «Мужики ни слова не поймут, а мы ни слову не поверим». Так оно и вышло…

В 1861 году будущее прогрессивному российскому люду видится другим: капиталистическим, буржуазным, предпринимательским. Рубеж был перейден, и Россия устремилась в новую эпоху. Но не стоит забывать, что реформа была половинчатой, ограниченной и, по сути, не полной. Ведь крестьяне получали личную свободу, но не получали землю. Нужна ли была крестьянам земля без воли? — Нет, не нужна. А воля без земли?

Даже сами творцы реформы понимали, что обманывают ожидания деревни. Помещик, лишаясь крепостных, получал компенсацию — выкуп за крестьянские наделы, но много дороже их реальной цены. 20% вносил мужик, 80% казна, но долг мужик потом выплачивал с большими процентами. То есть — был «неимущий крепостной», а стал «свободный должник».

Андре Дюран. Вид села между Новгородом и Тверью. Литография из книги «Voyage pittoresque et archéologique en Russie». 1839

Нужно напомнить, что право выкупа земли крестьяне получат только в 1863 году. В эти два года они все еще отрабатывают барщину, либо платят оброк. С 1863 года те, кто не мог выкупить свой надел, стали «временно обязанными», а это состояние не особо отличалось от крепостного. И только в 1883 году принято решение об обязательности такого выкупа. То есть крестьянин должен был в обязательном порядке получить государственную ссуду, выкупить свой надел, а потом в течение 49 лет выплачивать эту сумму из расчета 6% годовых. Таким образом, только к 1932 году реформа должна была стать полностью реализованной.

Даже к началу XX века не были изжиты барщина и оброк, крестьянская община, помещичье землевладение и абсолютная монархия. Александр II также не стал ограничивать свою собственную власть. «Отменить самого себя» он так и не решился. Царь-освободитель оставил огромное количество рудиментов, хотя возможность проведения целостной капиталистической реформы, несомненно, была.

Перов. Сельский крестный ход на Пасхе. 1861

Что касается мнения простых крестьян… Крестьяне восприняли отмену крепостного права негативно. Они ждали земли и воли, а получили только волю — неощутимую, не предметную, эфемерную. Их готовность возмущаться и вымещать куда-то свою злобу так и не вылилась в нечто концентрированное и организованное. Отрывочных и локальных выступлений было довольно много, но объединиться в централизованный бунт крестьянам так и не удалось.