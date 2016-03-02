Интересное дело — полтора года спустя глава избирательной комиссии Ахмад Юсуф Нуристани сообщил, что на выборах в июне 2014 года нынешний президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай набрал 55,3% голосов, его оппонент Абдулла Абдулла — 44,7%. Столь длительную затяжку он объяснил тем, что комиссия отложила публикацию документов с численными результатами голосования по запросу обоих кандидатов, не желавших будоражить общественное мнение. «Мы не доверяем избирательной комиссии. Если бы она заслуживала доверия и была предана своему делу, почему бы ей было не объявить результаты вовремя? С этой точки зрения их публикация ничего не значит», — заявил заместитель пресс-секретаря Абдуллы.

realclearworld.com

Напомним, что полтора года назад острые противоречия на этнической почве между пуштунами, с одной стороны, и таджиками, узбеками, хезарейцами, туркменами — с другой, привели к тому, что пуштуны в основном голосовали за пуштуна Ашрафа Гани Ахмадзая, таджики — за Абдуллу Абдуллу, наполовину пуштуна, наполовину таджика, выходца из Панджшера, сторонника Ахмада Шаха Масуда (лидера Северного альянса и министра обороны Афганистана в 1992—1996 годах). Абдулла Абдулла, зная, что будут фальсификации в пользу Ашрафа Гани, категорически заявил, что его сторонники не станут с этим мириться и даже готовы с оружием в руках добиваться справедливости. И все же трехмесячное политическое противостояние в Кабуле, грозившее перерасти в локальную гражданскую войну, прекратилось, а у Афганистана наконец появился согласованный с основными группами элиты президент. Однако избранием главой государства Ашрафа Гани была купирована лишь острая фаза политического кризиса, но сам кризис не снят полностью и может вспыхнуть с новой силой. На это указывает ряд обстоятельств.

Сегодня одним из болезненных вопросов в Афганистане является вопрос переговоров с талибами. Талибы — пуштуны и пополняют свои ряды исключительно за счет пуштунов. Их вхождение во власть чревато усилением конкуренции в общественно-политическом пространстве. Для таджиков, хазарейцев, узбеков и других меньшинств это возврат к пуштунскому доминированию в целом в стране. По их мнению, все попытки переговоров с талибами, которые происходят последние несколько лет со стороны правительства, ведутся без учета их интересов. Это, естественно, вызывает негативную реакцию и усугубляет конфликт с пуштунами, порождая сепаратистские настроения и создавая почву для новых вооруженных конфликтов.

На днях спецпредставитель президента Афганистана по делам реформ и надлежащего управления, брат национального героя Афганистана Ахмад Шаха Масуда Ахмад Зия Масуд в ходе встречи с полевыми командирами в северной провинции Тахар в очередной раз выступил против мирных переговоров с талибами, назвав их бесперспективными. Видя неспособность правительства навести порядок на севере страны, он сообщил о намерении создать там «Провинциальные советы сопротивления», которые будут вместе с правоохранительными органами воевать с вооруженной оппозицией. «Если весной вооруженная оппозиция на севере страны, в частности в Тахаре, усилится, и зона конфликта будет расширяться, именно эти советы будут им противостоять», — заявил он.

О готовности присоединиться к инициативе Масуда заявил и губернатор главной провинции на севере Афганистана — Балх, лидер афганских северян, известный моджахед Мохаммад Атта Нур, всегда считавший борьбу с талибами своей первейшей задачей. Согласно сообщениям, полученным из информированных источников в регионе, обостряющаяся обстановка на севере заставила его в ночь на 10 января тайно вывезти свою семью из 12 человек через афгано-узбекскую границу. Сам же он установил контроль над провинцией и сумел установить доверительные отношения с соседним Узбекистаном, хазарейской шиитской «Хезби Вахдат», а также с другими таджикскими региональными группами, имеющими влияние в ключевой с точки зрения безопасности провинции Баглан. На днях Мохаммад Атта Нур выдвинул свои условия для содействия достижению мира с талибами: мирный процесс будет поддержан при соблюдении властями ряда условий, а именно, если будут соблюдаться конституция, свобода слова, основы демократии и не будут умаляться достижения режима «моджахедов». На что его оппоненты не без раздражения заметили, что нужно не ставить условия, а «добиваться установления мира в стране любыми средствами».

Что же касается заявления Ахмада Зия Масуда, то, как и следовало ожидать, пропуштунски настроенные афганцы выступили с резкой критикой в его адрес. По их мнению, Масуд и другие бывшие полевые командиры против мира в стране, так как у них в мирном Афганистане не будет тех привилегий, которые у них есть сейчас. «Масуд и подобные ему бывшие полевые командиры хотят реанимировать свои шайки для того, чтобы снова терроризировать население Афганистана, как это было в начале 90-х годов прошлого столетия. Он говорит, что цель этих советов — борьба с талибами, но талибы появились именно из-за Масуда и подобных ему. Не будет Масуда — не будет и талибов», — заявил афганский аналитик Эсмат Салих.

Конечно, в целом текущий «градус» межнационального конфликта в Афганистане можно охарактеризовать как «далекий от точки кипения», а тем более от «точки взрыва». Однако не следует забывать, что в 90-е годы страна фактически раскололась на северную часть, населенную в основном узбеками и таджиками, и всю остальную территорию, где большинство составляют пуштуны. Так что если игнорировать некие фундаментальные вещи, а именно, что Афганистан — полиэтническое государство, где проживают около ста этнических групп, или же истолковывать это как нечто второстепенное, то появится риск однажды наткнуться на то, что проблема перестала быть управляемой.