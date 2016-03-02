



millionpodarkov.ru Бак, он же — чан Европейской семьи. Доступ внутрь Украине закрыт

23 февраля Кабмин А. Яценюка обнародовал документ под громким названием «Отчет о выполнении Повестки дня ассоциации и Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом». Главную цель, которую преследовали авторы документа, они сформулировали следующим образом: «информирование граждан Украины, представителей неправительственных организаций, а также международного сообщества, в том числе институтов Европейского союза и его государств-членов о прогрессе в реализации целей политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским союзом с целью широкого обсуждения и анализа…». Не сложилось ни с информированием, ни с анализом, ни, забегая вперед, с прогрессом. На очередную правительственную «пустышку» никто не обратил никакого внимания. Разве что «Голос Америки» оперативно, вечером того же дня, откликнулся сдержанным комментарием, да «Украинская правда» пару дней спустя дала материал обобщающего характера, выдержанный хоть и в подчеркнуто благожелательном, но откровенно критическом тоне.

Причин такой пассивной реакции на конкретный документ по теме европейской интеграции и такого наплевательского отношения к самой этой теме несколько. Во-первых, сам жупел: «Даешь Европу!» — в виде ассоциации с ЕС, столь пригодившийся для раскрутки «майдана», утратил новизну и притягательность для официальной пропаганды, вследствие чего его, как использованный презерватив, выбросили на помойку. Во-вторых, отчитываться правительству нечем, не о чем, да и незачем. Подсчетом убытков от Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС Киеву заниматься явно не с руки, достижениями же в сфере, за которую «яценюки» решили отчитаться, не пахло. Наконец, в-третьих, даже за несколько последних месяцев цена той «ассоциации», которой так гордится власть, для населения, и без того оказавшаяся чрезмерно высокой, выросла еще сильнее, достигнув без всякого преувеличения непомерных масштабов. Проще говоря, «Отчет» стал лишним подтверждением того, что за 2015 год Европа к Украине не приблизилась, а, наоборот, отдалилась. Европейская ассоциация для украинцев как была, так и остается то ли мифом, то ли блефом, то ли и тем, и другим. В реальной жизни для них никакого сближения с Европой, и уж тем более выгод от такого сближения, нет и быть не может. Набор европейских штампов и стереотипов существует исключительно на бумаге, в виртуальном мире бюрократии. В виде решений, постановлений, «дорожных карт», отчетов и т.п. На хлеб их не намажешь, в магазин с ними не пойдешь, за свет, газ и тепло в доме не заплатишь, лекарствами не запасешься. Раньше их можно было использовать хотя бы для коллективных и индивидуальных занятий эмоциональным онанизмом, теперь, однако, и этой радости с их помощью не получишь.

Нынешние (у)правители страны наперебой закармливали украинцев байками о том, что рывок через «майдан» в Европу принесет им целый ворох благ, вроде пятикратного повышения пенсий, «как в Германии и во Франции» (эту откровенную ложь в декабре 2013-го изрыгал с экранов телевизоров в рекламно-пропагандистском ролике лично А. Яценюк). Слушая сладкие речи, никто из граждан не предполагал, что все обернется банальным «кидаловом», и на поверку пенсии не вырастут, а, наоборот, обесценятся. Вот и приходится теперь властям предержащим запихивать все, что так или иначе связано с темой «пути в Европу», подальше от глаз людских.

В предыдущем правительственном отчете за период с сентября 2014 по апрель 2015 г. акцент был сделан на выполнении десяти краткосрочных приоритетов, «согласованных со стороной ЕС». Все они, естественно, считались выполненными, по всем без исключения отмечался прогресс. В сфере конституционной реформы, правосудия, государственного управления, налоговой реформы, реформы энергетического сектора он был квалифицирован как «определенный». В сфере предотвращения и борьбы с коррупцией, дерегуляции, государственных закупок, вы будете смеяться, но прогресс оценивался как «значительный». В сфере избирательной реформы отмечался «ограниченный», но все равно — прогресс.

В отчете за 2015 г. (с неизвестно, откуда взявшимся уточнением: «по состоянию на 10.01.2016») рубрика с ключевым словом «прогресс» формально присутствует, но никакой конкретики в ней не содержится, одни только общие слова о характере самого документа. Впрочем, похвалить сами себя авторы «Отчета» и на сей раз не забыли. В разделе «Реформа системы предупреждения и борьбы с коррупцией» черным по белому написано следующее: «Достигнут значительный прогресс (sic!) в формировании законодательной базы реформирования системы предотвращения и борьбы с коррупцией… умеренный прогресс наблюдается относительно создания и начала работы системы органов по имплементации антикоррупционного законодательства». Любые комментарии тут излишни. Ни малейшего отношения к реальной действительности все эти «прогрессы» не имеют. В жизни их не существует. Как и таких вещей, как «политический диалог между властью и обществом», «развитие гражданского общества и гражданских свобод». И многого другого, о чем вроде бы пытается отчитываться А. Яценюк, но чего на современной Украине нет в природе.

Яркий пример правительственной мании евроотчетности — перечень свершений Киева в сфере внешней политики и безопасности. В «Отчете» названо два «достижения»: ратификация Договора между Кабмином Украины и правительствами Литвы и Польши о создании совместной воинской части, а также подписание Административного договора между МО Украина и Европейским оборонным агентством. Ни о вооруженном конфликте, фактически — гражданской войне, в Донбассе, ни о том, что безопасность страны необходимо укреплять сегодня не на ее западных, а на восточных рубежах, договариваясь о чем-то и подписывая что-то ни с Польшей, а с Россией, ни о чем-либо другом вообще не упоминается! В том же ключе выдержана рубрика «Либерализация визового режима», в которой перечислены пять «достижений», включая, например, такое совершенно неадекватное, как: «состоялись миссии (именно «состоялись», именно «миссии» — безграмотность авторского стиля в переводе с украинского сохранена) экспертов ЕС по оценке исполнения Плана действий по либерализации визового режима ЕС для Украины». Ну состоялись, ну и что? Безвизового-то режима никакого как не было, так и нет. И даже либерализацией визового режима пока не пахнет. Верхом же чиновничьего идиотизма следует считать включение в отчет об успехах Киева в продвижении к безвизовому режиму пункта о… «приобретении 610 комплектов биометрической идентификации». А биотуалеты купили?

Сосредоточившись на изложении мнимых успехов и достижений правительства, авторы «Отчета» ни словом не обмолвились ни об экономике, ни о торговле, ни о торговом балансе, ни о выгодах от начала работы зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, ни о социальной сфере и острейших проблемах, существующих в ней. Почему это так, а не иначе, понять несложно: ни в одной из этих сфер за год не накоплено ровным счетом ничего, что можно было бы даже с большой натяжкой, даже только на бумаге зачислить в «успехи» и «достижения», представив как «прогресс». В правительственном документе вообще напрочь отсутствуют какие-либо качественные показатели и конкретные данные, характеризующие положение дел в сфере торгово-экономических отношений Украины и ЕС. И это понятно: итоги года неутешительны. Тут нет ничего, в чем можно было бы усмотреть намек на «умеренный» или же «определенный» прогресс. Было — плохо, стало — еще хуже. Европа экономике Украины не помогла.

В общем, отчитались — и слава Богу! В следующем году творить подобные «отчеты» по теме евроассоциации правительству придется намного сложнее. Или, наоборот, проще. Это, если делать даже такие скромные реверансы, как в этот раз, в сторону общественного мнения для власти уже не будет надобности. По причине окончательной победы… демократии.