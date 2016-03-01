



Vignette4.wikia.nocookie.net Gorbachev matryoshka. Неизвестный ремесленник

Накануне своего 85-летия М. С. Горбачев предпринял очередную попытку оправдаться. Дело понятное, поскольку степень понимания того, что, по образному выражению В. В. Путина, Горбачев и его команда «натворили» в перестройку, в народе возрастает. Вместе с этим пониманием растет и негодование по поводу деятельности поздних советских правителей.

Первый и последний президент СССР продолжает петь песни по поводу «свободы» и «гласности» как своих достижений. Думаю, что нет сегодня у нас в стране мыслящего человека, который бы не понимал, с одной стороны, разрушительных последствий абсолютизации свободы и, с другой, — иезуитства тезиса о «гласности». Она была использована для того, чтобы снять всякие барьеры в поливании грязью собственной страны, её народа, её истории. И, соответственно, их разрушения.

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС всё никак не может успокоиться по поводу И. В. Сталина. В своё время на очередной волне «развенчания культа личности» перестройщики требовали сказать о Сталине «всю правду». Сосредоточились, однако, на том, что могло так или иначе быть использовано для осуждения вождя, не сказав и слова о его огромной созидательной роли во всех областях жизни нашей страны. Но ведь сказано в Библии: «Неодинаковые весы, неодинаковая мера, то и другое — мерзость пред Господом» (Притчи 20:10). Об этом стоило бы задуматься. Но как это сделать, если человек слаб, самолюбив, а в личном «активе» у него — ослабление своей страны, сдача большей части того, что было завоевано кровью и потом отцов, создание конкретных инструментов и, самое главное, философии её дальнейшего разрушения?

Горбачев призывает к «проведению честных выборов». Мол, дайте людям возможность «открыто голосовать, делать выбор», как «мы» это сделали в 1989 году, и власть станет лучше, очистится. Ну, выбрали мы в 1989 году Горбачева и его команду, и что нам это дало? Помните конец 1980-х, 1990-й, 1991-й годы? Помните разруху, предательство и идей, и людей, и страны в целом? Помните, как закладывались основы ельцинско-олигархического правления? Всё это сделал Горбачёв, понимайте его, как хотите — в личном качестве или как собирательную фигуру.

Мне приходилось слышать мнение, что Горбачёв был человеком авторитарным, не прислушивался к мнениям и предложениям, которые расходились с его собственными, просто отметал их. И вот здесь зададимся вопросом: почему его разрушительный подход не был остановлен никем — ни военными, ни спецслужбами, ни самой КПСС, ни народом? Почему никто из настоящих партийных и советских руководителей не предпринял в его отношении каких-то серьёзных демаршей? Я не говорю о выступлениях на закрытых заседаниях или публикации статей типа статьи Н. Андреевой. Почему, в конце концов, никто в знак несогласия с его, прямо скажем, антигосударственной деятельностью не ушёл в отставку? Не было, значит, у нас в стране настоящей элиты как сплочённой, культурно однородной, уверенной в своей политической позиции и, что особенно важно, волевой группы.

Не буду в деталях выписывать всё то, что можно и следует вменить Горбачеву и в ошибки, и в преступления: таких статей уже написано и будет ещё написано немало. Хочу выделить то, что считаю его главным разрушительным деянием. Он первым из руководителей СССР принципиальным образом изменил систему координат, в которых действовала власть, и даже попытался навязать эту систему координат всей стране. Я имею в виду утверждение в качестве точки отсчёта — или «критерия истины», как кому будет угодно, — западной системы политических и культурных ценностей. Всё, что ни делалось в СССР в годы правления Горбачёва, воспринималось им и его окружением, соответствующими СМИ и общественными институтами именно под этим углом зрения: как это воспримут в так называемом «цивилизованном мире», чувствуют ли они, что мы «становимся им ближе», считают ли, что мы легитимны, поддержат ли нас. Короче, по Аркадию Гайдару, что мы «их, буржуинские». Именно такую философию, как мы помним, ненавистный Горбачёву И. В. Сталин жёстко искоренял среди своих соратников в послевоенные годы.

Эту политическую и культурную привязку к Западу, как эстафетную палочку, принял от Горбачёва Ельцин, добавив к ней лишь то, чего потребовало новое капиталистическое время — оглядку на олигархат.

Мало того, что Горбачев как политик не самостоятелен и не оригинален; ещё более примечательно то, что, судя по его выступлениям, он и уроков-то никаких из своей бесславной политической судьбы и последовавшей за «перестройкой» трагической истории нашей страны не извлёк. Стоит ли тогда тратить время на его сентенции, которыми он благосклонно обещает нас и далее вразумлять, по поводу того, в каком направлении идёт мир, как «оздоровить» международную обстановку или как миру справиться с нынешним социально-экономическим кризисом?

А вот всё, что связано с обстоятельствами предгорбачёвского и горбачёвского периодов, изучать стоит: они и их отголоски вплоть до сегодняшних дней требуют самого вдумчивого анализа. Особенно с точки зрения того, как подобные деятели попадают на вершину власти. Это важный материал для выработки противоядия от подобного в будущем.