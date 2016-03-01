«Я думаю, что если какие-то наши верующие считают, что разделение между христианами — это норма, что оно должно сохраняться и углубляться, что мы должны все свои силы употребить на то, чтобы никогда никакого сближения не произошло, то вряд ли их стоит успокаивать. Они не успокоятся», — сказал по итогам встречи патриарха Кирилла и папы Франциска и подписания ими совместной Декларации в интервью ТАСС глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Они не успокоятся. Это довольно лаконичная характеристика, может быть, и не самой, но довольно значительной части православных людей России. Эти всегда беспокойные люди сложили свое «твердое» мнение о христианстве в основном еще в начале 1990-х годов, начитавшись таких поверхностных популяризаторов православия XIX—XX вв., как Сергей Нилус, Серафим Роуз и прочих подобных. Сформированное из книг и брошюр легкого религиозного содержания мнение это стоит у них в голове колом, и они вправду не успокоятся.

Ян Стен. Шарлатан извлекает камень безумия Все секты и расколы, сколько их было на белом свете, образовывались обычно на апокалиптической почве и поиске «отступлений» по всяким вздорным, поверхностным мелочам в обход действительных причин

Для будущего важно понять, почему такие люди вообще оказываются в Церкви и как их оттуда очень сложно выковырять. Первая, самая очевидная, причина заключается в том, что все духовные пророчества из Писаний, при отсутствии способностей их понимать, доступны любым примитивным интерпретациям и приманивают в Церковь людей, которые по складу ума и характера должны бы гадать на картах и читать гороскопы, но так случилось, что они для себя нашли «вещи, посильнее гороскопа», повезло им однажды крепко, и они всю свою тягу к прочтению судеб перенесли «на самый высший уровень». Тут уж не промахнешься. Не казенный дом гадаешь, а целый конец света. И не валетов с тузами тасуешь, а приметы апостасии складываешь. Поскольку такие люди завелись в Церкви издавна, да не просто завелись, а многие получили сан, кто священника, кто епископа, но в основном они монахи, то и рекрутируют новых кадров, так что литература вся испечена прямо тут. Тут производится, тут благословляется, тут и распространяется. Да и устная традиция сеять панику давешняя. Старцы, как обычно, наговорят, духовно опьянившись, — и как их контролировать? Старцу что в голову пришло, то он и выскажет. А приходит немного что. Что сам получил, то и передал. Дешевый спрос и удовлетворять дешево, не затратно. Матрица «поучений» и «пророчеств» проста и надежна, подставляй только даты и события. Все секты и расколы, сколько их было на белом свете, образовывались обычно на почве ожидания конца света и поиске «отступлений» по всяким вздорным, поверхностным мелочам, в обход действительных причин. И здесь то же самое, но с сохранением «православной» стилистики.

Следующая причина так же очевидна. В Церкви уже сложилась целая традиция испекать свои «свежие» пророчества, от Писания даже не зависимые (но главное, чтобы там стояли слова «Господь», «Царь», «антихрист» и еще пяток из одной корзины), на злобу дня, и она давным-давно задвинула на обочину живое содержание христианства и грозит вытеснить его полностью, сбросить в кювет и катиться в одиночестве. Как остановить этот жуткий маховик превращения Церкви в придаток к «православным» гадалкам, где они оттачивают свое брутальное «остроумие», имея защитниками (а по сути — заложниками) даже тех, кто, казалось бы, иногда способен проявлять благоразумие в прочих вопросах, но тут подверженных боязни обрушения «устоев» по причине любого обсуждения церковного как деятельного, так и интеллектуального, а по большому счету духовного неустройства. Сами же православные чуть что — начинают пугливо озираться, говорить, что «выносить сор из избы» — некрасиво, «обнаруживать язвы» — неприлично, уж пусть будет все как есть. Это что значит? А значит то, что эта традиция уже заняла главную позицию, стала чуть не основным содержанием Церкви, уверив всех, что на этом все держится, а остальное — добро, совесть, разум, вера, справедливость — находится сбоку припека и отдано отдельным энтузиастам, на которых можно указывать как на витрину. Есть, мол, у нас. Смотрите, коли пожелаете. «Другой церкви у нас нет, — говорят батюшки. — Церковь состоит из людей» (произносится со скорбным видом), но истина в ней».

А в чем вся «истина» эта подразумеваемая? Да ровно в этом самом. Что тут все делается «правильно». Не Бог даже, а «святые отцы», которые про Бога лучше всех знали, велели одно время, так и делается. «Истина» же тут обнаруживается не в доброделании, не в разуме и смысле, а в делании «правильно», список «правильных» вещей практически бесконечен. Гнать пургу про скорый конец света — «правильно». Подходить к батюшке, складывая ладошки, правильно класть крестное знамение справа налево — «правильно». Знать, что означает подризник в облачении священника — очень «правильно»! Это важные все вещи, как без них православному обходиться, ага. Все «правильное», это, по выражению священников, «глоток чистого духовного воздуха». С чего тогда мизантропический сектантский бред считать вдруг «неправильным»? Он занял в Церкви свое «достойное» место и имеет «равное право» грубо косить под истину, коли спрос на «истину» такой сложился. Гораздо даже более равное. Чем одна правильная никчемность отличается от другой правильной глупости? Ничем. Целый ворох совершенно ничтожного по содержанию «правильного» (оно же «истина») всегда готов подвинуться и «дать присесть» рядом любой глупости, по весу не более ничтожной, чем все скопом лелеемое «правильное». Они и сидят все вместе, рядком, составляя одну общую «традицию» и веры в то, что оно все тут «истинное». Но однако в этом сидении плечом к плечу «правильных» есть те, которые хотят сидеть на самом видном месте. И так, толкаясь, постепенно пересаживаются в самый центр композиции, и на фото смотрятся лучше прочих.

Поэтому «они не успокоятся». И это, кстати, правда. Ну, а что, спросим мы, делать? Наверное, много методик можно создать для того, чтобы постепенно начать избавляться от контингента «православных гадалок». Для начала, вероятно, их надо научиться совершенно игнорировать. Собака лает — караван идет. Ну, а дальше нужно всерьез задуматься о кадровой политике, чтобы в дальнейшем исключить появление людей в Церкви совершенно ненужных и даже вредных. Об этом в следующей статье.