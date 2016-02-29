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Рынок падает — господдержка растёт

За что стоит любить российский авторынок в кризис, так это за его предсказуемость. Еще до обнародования данных об итогах продаж есть уверенность, что рынок в минусе. И эти ожидания с каждым месяцем только крепчают. Так и январь: в первый месяц 2016 года легковых и коммерческих автомобилей в России было продано на 29% меньше, чем годом ранее, 81 849 машин, сообщают аналитики Ассоциации европейского бизнеса. Несмотря на то, что первый месяц не является показательным из-за длительных каникул в начале месяца, всё же результаты не утешительные.

Зато свою действенность проявили меры господдержки: с начала года до середины февраля 57% проданных автомобилей реализованы по государственным программам стимулирования спроса. Об этом заявил директор департамента транспортного и специального машиностроения Минпромторга РФ Александр Наумов в рамках конференции AutoInvest в Санкт-Петербурге. Так что программы уже начали работать, и, возможно, они всё же начнут двигать рынок к положительным показателям. В 2016 году правительство РФ направило на меры господдержки автопрома 50 млрд рублей. В 2015 году на эти цели было выделено 43 млрд рублей, и из 1,6 млн проданных машин по госпрограммам было реализовано более 560 тысяч автомобилей.

Цена на новые авто: всё выше, выше и выше

Обесценивание рубля продолжает провоцировать производителей на изменения прайс-листов. С конца января цены на автомобили изменились почти у тридцати брендов, представленных в России, сообщает агентство «Автостат», и в основном в сторону повышения. Подняли стоимость на свою продукцию такие компании, как Ford (цена выросла на 3−6% на машины 2016 года производства), Hyundai, KIA, Lexus, MINI, Mercedes-Benz и Toyota. Даже российский АвтоВАЗ увеличил цену на большинство моделей Lada (на 3−7%), за исключением Priora и новинок Vesta и Xray. Нашлись и те, кто понизил цены: Infiniti уменьшил стоимость седана Q70 (на 1,9—7,8%) и кроссоверов QX50 (на 5,7—6,2%), QX80 (на 8,8—9,2%), однако в то же время цена седана Q50 выросла на 4,1—5,9%, кроссовера QX60 — на 2,6—3,1%.

Всего в течение месяца подняли цены на одну или несколько своих моделей 20 компаний.

АвтоВАЗ: убыток в 73 млрд руб и судьба Бу Андерссона

С 14 февраля вторая долгожданная новинка отечественного производства Lada X-ray продаётся в дилерских центрах по всей России. Стоимость автомобиля в зависимости от комплектации составляет от 589 до 723 тысяч рублей. Как и Lada Vesta, хетчбэк Xray планируется экспортировать как в страны ближнего, так и дальнего зарубежья. Однако АвтоВАЗ в феврале отметился не только хорошими новостями.

После ежегодной ревизии на заводе АвтоВАЗ в Тольятти возбуждено уголовное дело о краже деталей на сумму более 19 млн рублей. Предполагается, что детали были украдены в период с октября по декабрь 2015 года. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. В настоящее время по данному уголовному делу проводится расследование, отрабатываются лица, причастные к совершению преступления. Это уже не первый случай, когда на предприятии осуществляются кражи деталей. Подобные инциденты были зафиксированы в 2008 и в 2009 годах, когда были задержаны четверо мужчин, у которых изъяли 105 мешков с деталями на общую сумму около 1,2 миллиона рублей.

Также в феврале компания АвтоВАЗ обнародовала финансовую отчётность за 2015 год. Чистый убыток составил 73,8 млрд рублей, что в 2,9 раза больше, чем годом ранее, и что является самым большим убытком компании за всю её историю.

В связи с убытком и не самым радужным стартом новинок АвтоВАЗа в СМИ появились слухи об отставке генерального директора предприятия Бу Андрессона. Так, источники газеты «Ведомости» сообщили сегодня, 29 февраля, о том, что владельцы и акционеры крупнейшего российского производителя легковых автомобилей недовольны финансовыми показателями предприятия и даже ведут переговоры с потенциальными кандидатами на место Бу Андрессона. Позже на АвтоВАЗе опровергли эти слухи, назвав это сообщение «уткой».

Необходимо отметить, что это уже не первая информация «из источников» газеты «Ведомости» по поводу АвтоВАЗа, которая не находит подтверждения в дальнейшем.

Германию снова «давят» за выбросы

После «Дизельного скандала» осенью 2015 года, когда автоконцерн Volkswagen был обвинён в фальсификации экотестов на территории США, немецких автопроизводителей на территории Штатов в покое не оставили. В феврале 2016 года в нарушении экологических норм на этот раз обвиняют Mersedes-Benz. Как считают истцы, выброс оксидов азота у 14 автомобилей бренда в 19 раз превышает допустимые нормы.

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В связи с этим в целях проверки информации о нарушениях Mercedes-Benz экологических норм Росстандарт направил запрос в «Мерседес-Бенц Рус» о предоставлении необходимых разъяснений и материалов по этой теме. По результатам полученных сведений будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Что касается Volkswagen, несмотря на более мягкие требования, чем в США, в России нарушения выбросов всё же обнаружены, но никаких мер по этому поводу применяться не будет из-за добровольного решения компании исправить нарушения, сообщают в Росстандарте. Так, «Фольксваген Групп Рус» 12 февраля начала сервисное мероприятие в отношении автомобилей, оборудованных дизельными двигателями серии ЕА189, проданных в России с 2008 по 2015 год. До конца 2015 года нормы выбросов для автомобилей, продаваемых в России, соответствовали стандарту Евро-4, в то время как в Европе с середины 2015 года все новые автомобили должны соответствовать экологическому классу Евро-6. Сервисная акция будет проводиться поэтапно и продлится до конца 2016 года. Автомобили, оснащенные двигателем серии ЕА189, как заявляют в Volkswagen, безопасны и пригодны для эксплуатации, однако всё же требуют переоборудования в связи с изменениями норм. Двигатели после сервисной компании могут и дальше эксплуатироваться без каких-либо ограничений.

Отзыв не только для немцев

Кроме автомобилей Volkswagen, в феврале под отзыв попали и другие. Компания «Пежо Ситроен Рус» 2 февраля объявила о проведении отзыва 2484 автомобилей Peugeot 4007, реализованных c января 2009 по сентябрь 2010 года. Причиной стала вероятность неисправности электронного компонента интеллектуального коммутационного блока (BSI), что может приводить к сбоям в работе определенного электрооборудования на отзываемых автомобилях.

Ещё один французский бренд Citroen объявил о сервисной кампании. Отзыву подлежат 1638 автомобилей Citroen C-Crosser, реализованных c января 2009 г. по сентябрь 2010 года, по причине вероятной неисправности электронного компонента интеллектуального коммутационного блока (BSI), что может привести к сбоям в работе электрооборудования.

Об отзыве 19 автомобилей Jeep Wrangler и Dodge Viper объявила компания «ЭфСиЭс РУС». Указанные автомобили, произведенные до 14 сентября 2006 г. и реализованные с 17 мая 2006 г. по 28 февраля 2008 г., отзываются из-за возможности выхода из строя датчика сцепления из-за пришедшей в негодность возвратной пружины. Кроме того, Jeep отзывает 1122 машины модели Cherokee, произведенные с 4 января 2013 г. по 11 июля 2014 г. и реализованные с 11 марта 2014 г. по настоящее время. В автомобилях, попавших под отзыв, вероятны проблемы с работой стеклоочистителей, вызванные накоплениям электростатического заряда. А также отзыву подлежат 505 транспортных средств Jeep Cherokee, Jeep Commander и Chrysler 300, произведенные с 20 сентября 2007 г. по 28 апреля 2008 г. и реализованные с 10 ноября 2007 г. по 20 июля 2009 год.

Пока Mercedes-Benz не разобрался с выбросами в атмосферу, компания займётся отзывом 1182 автомобилей Mercedes-Benz ML‑ и GL-классов (типы 166 и 292) Bluetec, 4Matic, произведенные с 4 января 2013 г. по 11 июля 2014 г. и реализованные с 15 марта 2014 г. по 07 августа 2015 года. Причиной отзыва послужила вероятность того, что в машинах возможна течь топлива, что в определенных условиях может привести к возгоранию.

Все VIN-коды автомобилей, подлежащих отзыву, представлены на сайте Росстандарта.