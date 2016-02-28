



ИА REGNUM Ди Каприо с Оскаром-2016

Кинолюбители всего мира замерли в ожидании: через несколько часов в театре «Долби» в Голливуде состоится очередная, 88-я по счёту, церемония вручения премии «Оскар». Букмекеры принимают последние ставки, зрители набирают попкорна, актёры начищают до блеска обувь, и всё это — ради церемонии вручения знаменитых фигурок. Заветную статуэтку получат актёры, режиссёры, операторы, сценаристы, мультипликаторы — словом, все те, кто посвятил свою жизнь «важнейшему из искусств» и показал в 2015 году наиболее выдающиеся результаты с точки зрения профессионалов.

Безусловно, главной интригой вечера станет номинация «Лучший актёр». Невезучесть Леонардо Ди Каприо, снявшегося как минимум в десятке выдающихся и культовых кинолент, уже стала притчей во языцех. Все ожидали, что после фильма Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», в котором Ди Каприо сыграл брокера Джордана Белфорта, «Оскар» наконец-то окажется в руках у знаменитого актёра. Однако Американская киноакадемия знаменитой премии в лице Гильдии актёров в 2014 году решила иначе и присудила статуэтку актёру Мэтью Макконахи за другой не менее популярный фильм — «Далласский клуб покупателей».

В пользу Ди Каприо и его роли в фильме Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Выживший» в этом году говорит то, что в номинации «Лучший актёр» у него практически нет конкурентов, аналогичных Макконахи по своей яркости. На 88-й церемонии вручения с Ди Каприо сможет посоревноваться разве что Майкл Фассбендер, сыгравший Стива Джобса в одноимённой киноленте.

Другим обстоятельством, явно обнадёживающим фанатов неудавшегося «оскароносца», является и то, что «Золотой глобус» — вторая по значимости после «Оскара» премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы, — в номинации «Лучший актёр» ушла именно в руки Ди Каприо. А, как известно, тот, кто получил «Золотой глобус», практически наверняка получает и «Оскар».

И, наконец, не стоит забывать о масштабной кампании, развернувшейся по всему миру, в поддержку вручения «Оскара» Ди Каприо. Даже сам актёр неоднократно рассказывал, что ему пришлось пережить в процессе съёмок «Выжившего» — например, актёр был вынужден есть сырую печень бизона, грызть сырую рыбу, а также постоянно находиться на двадцатиградусном морозе, плыть в ледяной реке и даже спать в трупе лошади. Более того, реакция Ди Каприо на поедание сырого мяса настолько впечатлила Иньярриту, что он решил не вырезать её из финального монтажа.

При этом примечательно, что Леонардо Ди Каприо — не единственный знаменитый актёр, который не имеет «Оскара» в списке своих заслуг. Компанию актёру в этой достаточно невесёлой роли составляют и другие знаменитости, которых Американская киноакадемия обошла своим вниманием: так, ни разу обладателями «Оскара» не становились Джонни Депп, Эдвард Нортон, Том Круз, Джим Керри, Антонио Бандерас, Роберт Дауни — младший, Уилл Смит, Хелена Бонэм-Картер, Кэмерон Диаз, Билл Мюррей, Мишель Пфайффер, Рэйф Файнс, Сигурни Уивер, Джон Траволта, Кира Найтли, Гэри Олдман, Сэмюель Л. Джексон, Дженнифер Эннистон, и другие не менее популярные лицедеи.

Так или иначе, а главная интрига вечера снова крутится не вокруг номинации «Лучший фильм» — хотя конкуренция в этой номинации развернётся нешуточная. Фильму «Выживший», рассказывающему о судьбе и силе воли траппера Хью Гласа в XIX веке на северо-западе Америки и выдвинутому на 12 номинаций, будут противостоять «Шпионский мост» Стивена Спилберга (историческая драма о судьбе советского разведчика Рудольфа Абеля в конце 50-х годов и его обмене на границе ФРГ с ГДР; в главной роли — Том Хэнкс), «Бруклин» (мелодрама о жизни ирландки Эйлиш Лейси), «Безумный Макс: Дорога Ярости» (постапокалиптический боевик, являющейся четвёртой по счёту кинолентой, повествующей о приключениях Макса Рокатански; в главной роли — Том Харди), «Комната» (драматическое повествование об освобождении женщины, которая была заточена 17-летней девушкой в изолированное помещение и родила в нём своего сына, который после освобождения из заточения начинает познавать мир, ранее виданный лишь по телевизору), «В центре внимания» (драма, основанная на реальных событиях и рассказывающая о журналистском расследовании сексуальных домогательств, произошедших в католической церкви Бостона), «Марсианин» (научно-фантастическая драма о возвращении домой американского космонавта; в главной роли — Мэтт Дэймон) и «Игра на понижение» (биографическая драма о событиях ипотечного финансового кризиса 2007−2008 гг.; в главных ролях — Кристиан Бэйл, Райан Гослинг и Брэд Питт). Букмекеры высоко оценивают шансы «Выжившего» и «В центре внимания».

В номинации «Лучшая режиссёрская работа» заветную статуэтку почти наверняка получит Алехандро Гонсалес Иньярриту. Помимо впечатляющей работы над фильмом «Выживший», Иньярриту смог сделать ряд отсылок к творчеству советского режиссёра Андрея Тарковского: именно на этот факт обратили внимание аниматоры московской студии «Петрик», смонтировавшие сравнительный ролик 17 кадров «Выжившего» и ряда сцен из классических фильмов Тарковского. Впрочем, назвать плагиатом это вряд ли можно: Иньярриту не раз признавался в любви и высказывал восхищение творчеством советского классика кинематографа. Конкуренцию Иньярриту в номинации составят Адам Маккей («Игра на понижение»), Джордж Миллер («Безумный Макс: Дорога Ярости»), Ленни Абрахамсон («Комната») и Томас Маккарти («В центре внимания»).

С уже упомянутым Леонардо Ди Каприо в номинации «Лучший актёр» поспорят его давний друг Мэтт Дэймон («Марсианин», роль Марка Уотни), а также Майкл Фассбендер («Стив Джобс», за роль Стива Джобса), Эдди Редмэйн («Девушка из Дании», за роль Эйнара Вегенера / Лили Эльбе) и Брайан Крэнстон («Трамбо», за роль Далтона Трамбо).

Не менее интересной является номинация «Лучшая актриса». В этом году на неё номинированы Кейт Бланшетт («Кэрол», за роль Кэрол Эйрд), Бри Ларсон («Комната», за роль Джой «Ма» Ньюман), Дженнифер Лоуренс («Джой», за роль Джой Мангано), Шарлотта Рэмплинг («45 лет», за роль Кейт Мерсер) и Сирша Ронан («Бруклин», за роль Эллис Лэйси).

За «Оскар» в номинации «Лучший актёр второго плана» поборются Кристиан Бэйл («Игра на понижение», за роль Майкла Бьюрри), Том Харди («Выживший», за роль Джона Фицджеральда), Марк Руффало («В центре внимания», за роль Майка Резендеса), Марк Райлэнс («Шпионский мост», за роль Рудольфа Абеля) и Сильвестр Сталлоне («Крид: Наследие Рокки», за роль Рокки Бальбоа).

Также лучшей актрисой второго плана могут стать Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмёрка», за роль Дейзи Домерг), Руни Мара («Кэрол», за роль Терезы Беливет), Рэйчел Макадамс («В центре внимания», за роль Саши Пфайффер), Алисия Викандер («Девушка из Дании», за роль Герды Вегенер) и Кейт Уинслет («Стив Джобс», за роль Джоанны Хоффман).

В номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм» поспорят «Аномализа», «Мальчик и мир», «Головоломка», «Барашек Шон» и «Воспоминания о Марни». Специалисты полагают, что в этой номинации победу с наибольшей вероятностью может одержать «Головоломка», повествующая об оживших эмоциях обычной девочки и их борьбе за её душевное состояние.

Не менее интересной является и номинация «Лучший фильм на иностранном языке». Так, за неё поспорят «Объятия змея» (Колумбия), «Мустанг» (Франция), «Сын Шауля» (Венгрия), «Гордость» (Иордания) и «Война» (Дания).

В целом же рекордсменом по числу номинаций в 2016 году является «Выживший», который может получить сразу 12 статуэток. Далее по количеству номинаций идут «Безумный Макс: Дорога Ярости» (10 номинаций), «Марсианин» (7 номинаций), «В центре внимания», «Кэрол», «Шпионский мост» (по 6 номинаций), «Игра на понижение» и «Звёздные войны: пробуждение силы» (по 5 номинаций).

Не обойдётся в 2016 году и без российских номинантов. В номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» фигурирует 16-минутный ролик «Мы не можем жить без космоса» питерского режиссера Константина Бронзита. При этом Бронзит уже второй раз номинируется на известную кинопремию.

Грядущая церемония стала известна не только номинациями, но и своим «расовым скандалом». После того как были объявлены номинанты на премию, с критикой «Оскара» выступила супруга актёра Уилла Смита — Джада Пинкет-Смит. Она напомнила, что в номинациях «Оскара» уже второй год подряд отсутствуют темнокожие актёры, что, по её мнению, является «проявлением расизма». При этом темнокожие актёры разделились в оценке слов Пинкет-Смит. Так, в поддержку заявлений о «расистском «Оскаре» выступили режиссёр Спайк Ли и рэп-музыкант 50 Cent. При этом с критикой такой позиции выступила британская актриса Шарлотта Рэмплинг, номинированная в этом году на звание лучшей актрисы за роль в фильме «45 лет». Руководители Американской киноакадемии пошли навстречу темнокожим актёрам и заявили, что структура организации будет подвержена реформам. Так, теперь в ходе привлечения новых членов киноакадемии специалисты будут обращать внимание на все аспекты — гендер, расу, этническую принадлежность и сексуальную ориентацию.

Пикантности ситуации с «расовым скандалом» придаёт и личность ведущего: им в 2016 году во второй раз станет темнокожий комик Крис Рок, который, как сообщили организаторы, сразу после скандала переписал все сценарии, заготовки и речи для церемонии.

Церемония вручения кинопремии «Оскар"-2016 начнётся в 04:30 мск.