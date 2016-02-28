Достижение соглашения о прекращении огня в Сирии между США и Россией зажгло надежду для Италии и всей Европы. Ведь если США и Россия «помирятся», то есть найдут компромисс, то 1) перестанут бежать беженцы из Сирии, и Турция перестанет просить денег, 2) может, наконец-то, США позволят снять санкции с России, и тогда все заживут долго и счастливо?

ИА REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко

Repubbica: «Это официально: США и Россия договорились о прекращении военных действий в Сирии начиная с субботы, 27 февраля. Обе стороны, вовлеченные в сирийский конфликт, должны указать свое согласие с условиями соглашения в полдень 26-го пятницы. Соглашение не распространяется на операции против «Исламского государства», «Фронта ан-Нусра» и других организаций, признанных в качестве «террористических» в Совете Безопасности ООН; также не прекратятся воздушные налеты международных сил во главе с США и воздушная атака Москвы. Согласно дипломатическим источникам, соглашению предшествовал долгий телефонный разговор между президентами Бараком Обамой и Владимиром Путиным. Официальный анонс соглашения между США и Россией закрывает недели интенсивной дипломатической деятельности, направленной на достижение соглашения о прекращении огня, которое должно позволить сторонам вернуться за стол переговоров в Женеве. Первый раунд переговоров с непрямым диалогом между Асадом и его противниками в прошлом месяце провалился, тогда одновременно началось массивное наступление регулярной армии Сирии при поддержке российских самолетов в провинции Алеппо, на севере страны и недалеко от границы с Турцией».

Геополитическое издание онлайн Lindro. it видит за соглашением по Сирии поражение международной коалиции, которой так и не удалось отправить Асада в отставку.

«Москва и Вашингтон имеют общий интерес в прекращении военных действий в Сирии. Для президента Барака Обамы это важно, так как это год выборов, он сможет сказать, что его администрация смогла закончить конфликт через пять лет. Для Владимира Путина прекращение огня дает шанс сделать Россию мировой державой наравне с Соединенными Штатами. Внутри американской администрации многие рассматривают эту сделку как возможность для Путина обеспечить будущее президента Башара Асада, чтобы тот остался у власти. Турция, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ, которые поддерживали врагов Асада во время войны, не согласны с таким соглашением».

По мнению издания, Россия не раз призывала США сесть за стол переговоров, и то, что хрупкое соглашение было достигнуто именно сейчас, а не раньше, именно вина США. «Это соглашение было достигнуто после долгих попыток России вовлечь Соединенные Штаты в диалог по Сирии. Учитывая ныне разорванные связи между Россией и Западом из-за украинского кризиса, Путин пошел дальше и смог подорвать усилия Вашингтона по изоляции России, Путин смог вернуть России некоторый вес во всем мире. Сирийский кризис дал ему возможность сделать это. Европа, страдающая от огромных потоков беженцев, спасающихся от войны, приветствовала любые российские предложения, лишь бы положить конец конфликту. Обама, который столкнулся с критикой со стороны республиканцев потому, что не достиг своей цели, а именно — заставить Асада уйти в отставку, также искал способы урегулирования сирийской ситуации, чтобы достичь хоть частичного успеха, пытаясь таким образом избежать дальнейших споров со своими внутренними политическими соперниками.

Путин начал свое дипломатическое наступление еще летом, посылая сигнал о том, что Россия готова помочь договориться о мирном решении конфликта благодаря своим связям с Асадом. Москва предложила указать переходный период, в течение которого правительство Асада и оппозиция могли бы вести переговоры о новой конституции и условиях для проведения выборов. Согласно российскому предложению, Асад оставался бы у руля до новых выборов. Сначала Соединенные Штаты и их союзники в регионе не хотели принять эту идею, надеясь, что оппозиция сможет вытеснить Асада очень быстро. Правительственные войска потерпели ряд поражений в 2015 году, и позиция президента казалась все более шаткой. Однако поддержка Путина сделала свое дело. Асад остается у власти, поэтому США и союзникам пришлось пересмотреть свои первоначальные планы».

Il fattoquotidiano предупреждает мировую общественность о скрытых планах Турции направить войска в Сирию для борьбы с курдами. Некоторые международные обозреватели определяют театр военных действий в Сирии как третью мировую войну из мелких кусочков, чтобы подчеркнуть существование значительного числа стран, участвующих в конфликте.

«Турки и русские воюют в Сирии косвенно, одни оказывают первую помощь повстанческим группам, выступающим против Башара Асада, другие воздушными ударами, и не только, способствовали тому, что армия сирийского диктатора завоевала большую часть земли, которую они потеряли прежде. После того как турки сбили российский самолет, отношения между двумя странами очень и очень напряжены, тот факт, что ИГ положило бомбу на борт российского самолета и что погибли 224 человека, почти никто не заметил».

Издание подчеркивает, что существуют и исторические причины противостояний между Турцией и Россией, в прошлые века существовали конфликты и войны между царской Россией и Османской империей, но сегодня координационным центром этого столкновения является поддержка Путиным сирийских курдов, стремящихся создать недалеко от Турции сначала район, а затем самостоятельное государство, уже сейчас контролируя значительную часть северной Сирии.

«В этой очень напряженной ситуации, согласно неофициальным заявлениям, Турция намерена направить войска в Сирию, чтобы бороться с курдами и всеми теми, кто поддерживает Асада. Но наземное вмешательство турок, не имеющих поддержки с воздуха, было бы самоубийством, потому что они не должны забывать о том, что российские воздушные операции в Сирии носят массовый характер. Если по причине безумия или просчетам коалиция, частью которой является Турция, преследует этот проект, при американской тишине, мы получим сценарий реальной войны, которая неизбежно вовлечет другие государства. На данный момент это просто слова, которые управляют этим танцем смерти, но история учит нас тому, что ничего не стоит перейти от слов к делу и окунуться в бездну смерти и разрушения. Кроме того, мы не забываем, что Турция является частью НАТО, и что статья 5 обязывает оказывает помощь стране, которая была атакована. Надеемся, что именно членство Турции в НАТО будет играть положительную роль, заставит Эрдогана подумать, прежде чем делать опрометчивые поступки».

Не скрывали своего энтузиазма итальянские СМИ по поводу подписания меморандума о строительстве нового газопровода из России в Грецию и Италию. Ярче всего это событие прокомментировала газета об экономике Il Sole 24 ore, назвав подписание меморандума «неожиданным поворотом».

«Совсем неожиданная новость из мира газопроводов. Россия рассматривает идею строительства трубопровода для транспортировки своего газа напрямую в Италию, проходя по территории Греции. Проект все еще находится в зачаточном состоянии, но это нечто большее, чем просто идея: в Риме «Газпром» подписал меморандумы о понимании с «Эдисон» и греческой «Депа», направленные на открытие нового маршрута на поставку природного газа. Не ясно, является ли новый газопровод альтернативой старым российским проектам для транспортировки газа через южные пути, а именно «Южного потока» и «Турецкого потока». Москва, похоже, не отказалась от права удвоения трубопровода Nord Stream, нацеленного на Германию. В обоих случаях, однако, «Газпром» стремится обойти Украину, через которую до сих пор проходит большая часть поставок, но с 2019-го может возникнуть большая экономическая проблема, а также политическая, так как истекают транзитные контракты, которая Россия подписала с Киевом».

При обсуждении судьбы Украины, которая живет, раздираемая внутренними политическими конфликтами, итальянские СМИ не переставали ссылаться на какие-то слухи, утверждающие, что Обама и Путин договорились пока о «заморозке конфликта».

Askanews: «Если интенсивная телефонная дипломатия последних недель между Кремлем и Белым домом привела к соглашению о перемирии в Сирии, то разногласия между Владимиром Путиным и Бараком Обамой по другому «горячему» досье продолжают разделять Россию и Запад. Ситуация на Украине остается практически неизменной. По крайней мере на данный момент. Конфликт в Донбассе еще не закончился, мирный процесс находится в стадии разработки в то время, как глава государства и правительство в Киеве пытаются решить серьезный политический и институциональный кризис, который заблокировал конституционные реформы, предусмотренные соглашением Минск II. Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Aрсений Яценюк имеют в запасе еще три недели, чтобы найти пути выхода из кризиса, в противном случае придется прибегнуть к досрочным выборам. А это еще одно землетрясение, которое вновь отложит программу обновления и политической стабилизации и подтолкнет украинскую экономику вниз еще дальше, с серьезными последствиями на уровне помощи со стороны Международного валютного фонда, ситуация зашла в тупик».

Askanews подчеркивает, что Украина через два года после завершения революции, направленной против Виктора Януковича, по-прежнему в темнице олигархов и безудержных коррупционных механизмов, «которые помешали реальному развитию страны сразу после распада СССР, еще двадцать пять лет назад». «Украина, прежде всего, остается в центре внимания геополитической дуэли между Россией и Соединенными Штатами, которые продолжают своего рода опосредованные войны, рамки которых не только проходят из Киева в Донбасс, а достигают Сирии и, конечно, также включают в себя Европейский союз. Соглашение между Москвой и Вашингтоном по перемирию в Средиземноморье раздражает некоторых аналитиков Киева, они видят отражение доминирующей роли России на Ближнем Востоке и говорят об опасностях для Украины. Не существует конкретных признаков закулисного соглашения между Путиным и Обамой, но слухи об этом множатся вместе с аспектами неофициального соглашения по Сирии. Порошенко боится американских уступок россиянам, это ослабило бы Киев. Если решение кризиса в Дамаске будет успешным, совместная инициатива России и США может привести к смягчению позиции США по вопросу об антироссийских санкций, из которых весь европейский хор давно уже хотели бы выйти».

Eastjournal говорит о Минских соглашениях как о провале дипломатии всей Европы и о неспособности последней договориться с Москвой.

«Соглашения Минска, которые должны были положить конец украинскому кризису и дать возможность постепенной интеграции оккупированных территорий, ровно через год после подписания наконец зашли в тупик. Несмотря на резкий всплеск перестрелок и вооруженных столкновений вдоль демаркационной линии в течение последних недель, о чем свидетельствуют доклады ОБСЕ, многие эксперты говорят настойчиво о молчаливом компромиссе между Москвой и Вашингтоном о будущем Донбасса.

В коридорах Кремля Россия ведет тесный диалог с Вашингтоном по ряду вопросов, растут все настойчивее слухи о том, что статус Донбасса, вероятно, останется в замороженном состоянии, по крайней мере в течение следующего десятилетия. Для подтверждения этого несколько примеров. В последние несколько недель были проведены, по сути дела, важные встречи вне формата Минска. В середине января новый представитель России в Контактной группе Борис Грызлов прилетел тайно Киев, встретился с Кучмой, а затем с Порошенко. По данным газеты «Зеркало недели», Грызлов прилетел, чтобы открыть новый диалог с Киевом напрямую. Сообщение от Путина для Порошенко останется тайной, но изменение стратегии Москвы ясно.

Встреча между представителем Государственного департамента Викторией Нуланд и Владиславом Сурковым в Калининграде в январе является еще одним подтверждением. Сурков продолжает поиск возможности для диалога между Киевом и Вашингтоном».

«Формат переговоров в Минске, так называемый формат «четырех» (Париж, Берлин, Москва и Киев), оказался почти сразу же непригодным для регулирования самого серьезного военно-политического кризиса за последнее десятилетие. Соглашения Минска — частично провал европейской стратегии. Борясь с множеством внутренних противоречий и рядом политических кризисов, которые повлияли на самое единство континента, Европейский союз оказался неспособным вести переговоры с Москвой и содействовать подлинной и последовательной линии реформ в Киеве. Спустя год ни один из пунктов протокола не был выполнен, в то время как на Украине продолжает бушевать политический кризис, который в последние месяцы парализовал правительство. Перспективы на 2016 год сокращаются с приближением выборов в Вашингтоне, но и в Париже и Берлине. Украина уже перешла на второй план, и замораживание статус-кво до лучших времен представляется единственным по-настоящему жизнеспособным решением».