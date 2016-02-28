Если раньше СМИ больше рассказывали о происходящем в Афганистане в разделе «война», то последнюю неделю все ленты пестрели сообщениями о готовности правительства этой воюющей почти 40 лет «проблемной» страны к миру. «Я призываю всех полевых командиров движения «Талибан» поддержать призыв центрального правительства к миру в нашей стране и сесть за стол переговоров, — заявил глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани в начале года, когда в Кабуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию афганского конфликта с участием делегаций Афганистана, Пакистана, Китая и США. На днях по итогам очередной встречи «квартета» стороны договорились о том, что первые встречи афганских властей с представителями повстанческого движения в рамках инициативы состоятся уже в первую неделю марта.

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Параллельно с этим мероприятием в Кабуле состоялась инаугурация главы Высшего совета мира. Им стал известный религиозный деятель и суфийский лидер, в прошлом командир моджахедов, а впоследствии председатель политической партии «Национальный исламский фронт» («Махаз-и-Милли Ислами») Пир Саид Ахмад Гилани. В своем кратком выступлении он отметил, что его организация привержена задаче достижения мира и стабильности в стране, и призвал афганское население по возможности оказывать помощь Совету. В свою очередь, глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла 4 февраля заявил информационному агентству Reuters, что мирные переговоры с «Талибаном» планируется возобновить в течение ближайших шести месяцев. «Среди талибов могут быть группы, которые захотят оставить насилие и сесть за стол переговоров», — заявил он, дав понять, что перспективы переговоров туманны.

Подтверждением такой позиции стало известие из Катара. Обосновавшиеся там представители движения «Талибан» заявили, что им ничего не известно о намеченных на март мирных переговорах с правительством Афганистана. Они сообщили, что уже разъяснили свою позицию на конференции, организованной Паугошским движением в прошлом месяце. Тогда «Талибан» настаивал на выводе иностранных солдат с территории Афганистана и установления в стране норм шариата. Впрочем, некоторые эксперты склонны не доверять офису «Талибана» в Катаре. Они утверждают, что представители муллы Ахтара Мансура (лидер «Талибана» после смерти муллы Омара) примут участие в переговорах в Исламабаде. Это связано, прежде всего, с большим влиянием Пакистана на талибов: крупные руководители группировок талибов в разное время получали убежище на его территории. Таким образом, участие «Талибана» в переговорах зависит только от заинтересованности Исламабада в успехе этого процесса.

Однако известно, что в прошлом под непосредственным руководством пакистанских спецслужб или аффилированных с ними советников проводились многие операции талибов. Именно так и было в 1994—2001 годах. В Исламабаде и сегодня заявляют, что отказываются от поддержки афганских талибов в случае, если, как там выражаются, «это угрожает Афганистану». Но, меняя тактику в переговорах с руководством Кабула, Исламабад не отступит от стратегии по отношению к северному соседу — Афганистан всегда будет в политических приоритетах Пакистана и не ослабит здесь влияния.

Очевидно, что нынешние переговоры боевики «Талибана» используют для подготовки к традиционным для них весенним наступлениям по всему фронту, а возможно и на Кабул, где на днях прогремел мощный взрыв. По данным руководителя городской полиции Абдула Рахмана Рахими, по меньшей мере 9 человек погибли, еще 13 получили ранения. Позже в Минобороны республики сообщили о 15 погибших и 31 раненом. Поэтому афганские власти помимо мирных инициатив предприняли в последнее время ряд конкретных мер, направленных на усиление своих позиций на предстоящих переговорах с талибами. Речь идет в первую очередь о ставке на афганскую армию. Так, начальник генштаба Афганской национальной армии генерал Мюрад Али Мюрад сообщил на брифинге в Кабуле, что афганские вооруженные силы готовятся к переходу из оборонительного в наступательный режим. По словам генерала, в этом году армия не намерена ограничиваться отражением вызовов по мере их появления и готовится к более активным действиям.

Ранее соответствующие рекомендации о смене тактики уже поступали со стороны консультантов из миссии НАТО «Решительная поддержка» в числе других предложений по реформе афганской армии. «Мы решили вывести наши войска из оборонительной позиции и приготовить их к активной роли, — отметил генерал Мюрад. — Мы обеспечиваем их тщательной подготовкой и улучшенным оснащением».

К более активным действиям готовятся и ВВС страны. На днях президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани и командующий воздушными силами Абдул Вахаб Вардак провели смотр авиационной техники. Глава государства подчеркнул, что афганский народ стремится к миру, и пообещал улучшение ситуации в сфере безопасности, передает Би-би-си.

В складывающихся непростых с точки зрения безопасности условиях ставку на афганскую армию сделала и Россия. 24 февраля в Кабульском аэропорту состоялась передача на безвозмездной основе партии из 10 тысяч автоматов Калашникова, поступивших в распоряжение афганских правоохранительных структур от российской стороны. Примечательно, что поставка АК-47 была произведена Россией до наступления весны, когда ожидается активизация действий боевиков. Наряду со стрелковым оружием, Москва поставила в Афганистан свыше 2 млн патронов. По оценке экспертов, поставка крупной партии автоматов АК-47 служит сигналом того, что Россию не стоит сбрасывать со счетов в деле урегулирования афганской проблемы. Такой же позиции придерживаются некоторые афганские политические деятели. В частности, недавно экс-президент Афганистана Хамид Карзай отмечал необходимость участия в мирных переговорах таких стран, как Индия, Россия и Иран.