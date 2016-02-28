



Антуан-Жан Гро. «Наполеон принимает капитуляцию Мадрида. 4 декабря 1808 года». Холст, масло. 1810 год

«Исторический визит» Алиева в Иран и 11 соглашений

Центральное событие уходящей недели — визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иран 23 февраля, который бакинские медиа окрестили «историческим». Стороны подписали 11 соглашений в различных областях, в том числе о строительстве железнодорожного моста над рекой Астара на границе двух стран. Алиев назвал данный проект «очень важным шагом в деле создания транспортного коридора Север — Юг», передает Trend.az. Информагентство считает, что железная дорога служит «связующим звеном» между Россией, АР и ИРИ. Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании между государственными нефтекомпаниям, а также SOCAR с иранской инвестгруппой Ghadir.

«Иран и Азербайджан примут совместные меры по созданию условий для своповых поставок нефтепродуктов. … Иран и Азербайджан планируют совместно инвестировать добычу нефти в Каспийском море«, — пишет Haqqin.az cо ссылкой на министра связи и информационных технологий Ирана Махмуда Ваези.

Последний подписал документ с министром экономики АР Шахином Мустафаевым об обмене электроэнергией. Хотя Тегеран еще не снимал с повестки дня аналогичные проекты с Ереваном и Тбилиси, Haqqin.az уже празднует «иранский триумф Алиева и Персидский позор Саргсяна». Максимум, на что может надеется Армения, по мнению портала, — автомобильная магистраль в Иран.

Баку признает лидерство аятоллы Хаменеи

Алиев встретился с верховным религиозным лидером ИРИ Али Хаменеи. Haqqin.az указывает на то, что «впервые глава иранского государства говорил с президентом Азербайджана на азербайджанском языке«. Духовный лидер Ирана отметил, что «распространение исламского и шиитского просвещения поможет справиться с угрозами и проблемами».

Алиев делает реверансы в адрес своего земляка, фактически признав его моральное лидерство в регионе. «Ислам и шиизм очень ценятся азербайджанским народом. А наличие в регионе такой большой личности, как Вы, придает нам еще больше сил и энергии», — сказал Алиев.

«Союз трех«: Иран — Азербайджан — Россия

Иранский президент Хасан Рухани приветствует развитие отношений «между двумя дружественными и братскими странами». По его словам, лидеры разделяют общую точку зрения по «сирийскому вопросу». Начальник службы безопасности Мадат Гулиев и глава МВД ИРИ Сеид Махмуд Алеви подписали соглашение об антитеррористической кооперации. Президент Азербайджана поддерживает инициативу России о перемирии в Сирийской Арабской Республике, добавив, что «народ Сирии сам должен определить свое будущее, свою судьбу». В конце своего турне Алиев пригласил Рухани посетить Азербайджан с официальным визитом.

Судя по всему, Баку де-факто встает на сторону союзников Башара Асада, что подтверждается как откровенным интервью замминистра Араза Азимова, так и косвенной поддержкой целостности Сирии Алиевым в Тегеране. Бакинские СМИ предвещают формировании союза трех: «Россия — Иран — Азербайджан«.

«Времена, когда в отношениях между странами были путаницы и недомолвки, подозрения и недопонимания, постепенно уходят в историю. Они и питают надежду на благоприятный разворот. Обладая большими возможностями для прорыва, будучи нацеленными на инновационные идеи и решения, Баку, Москва и Тегеран смогут сообща совершить рывок и сотворить великую историю», — пишет Haqqin.az.

Тайный смысл телефонного разговора Путина и Алиева

На этой неделе интерес к России был ниже, однако Баку улавливает малейшие сигналы от северного соседа. 25 февраля состоялся телефонный разговор Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным. Наряду с торговлей и экономкой, была затронута тема Сирии. «Главы государств провели обмен мнениями по вопросам урегулирования сирийской проблемы, отметили важность реализации Совместного заявления между Российской Федерацией и США по прекращению боевых действий в Сирии», — передает ИА AZERTAG. Несмотря на то, что изложенное выше — единственное, что известно о диалоге Путина и Алиева, отсутствие подробностей только усилило ажиотаж вокруг этого события.

Cebhe.info пишет о «внезапном звонке» из Кремля. Оппозиционный портал ищет логику переговоров в двух фактах. «Азербайджан намерен до конца года завершить строительство железной дороги между Россией и Ираном. В результате этого Россия может продавать свои товары как Ирану, так и другим странам Персидского залива. В свою очередь, Иран сможет поставлять свою продукцию в Европу через Азербайджан и Россию. Инициатива Баку о соединении линий Север — Юг выгодна и России».

По предположению информагентства, в разговоре Алиев «мог проинформировать Владимира Путина о результатах поездки в Иран». Во-вторых, «Путин не хочет поддержки Баку Турции в сирийском вопросе и вхождения Азербайджана в исламскую коалицию». Примечательно, что Cebhe.info, одно из самых протурецких информагентств, не видит оснований для таких «тревог Москвы». У Баку «нет планов вхождения в исламскую коалицию», «официальный Баку не откажется от сбалансированной внешней политики ради Сирии», пишет издание.

Эту точку зрения разделяет и заместитель главы партии «Народный фронт Азербайджана» Эхтирам Мехтиев: «Звонок Путина не был для того, чтобы прояснить позицию Азербайджана. Баку … открыто выразил свою позицию».

На неделе Азербайджан направил ноту протеста в российский МИД в связи с продажей крупной партии оружия Армении. В ноте указано, что приобретенная военная техника и вооружение могут быть размещены на территории Нагорного Карабаха, пояснил представитель ведомства Хикмет Гаджиев.

Политолог Эльхан Шахиноглу видит в действиях Москвы послание, адресованное Турции, чье влияние купируется усилением России на Южном Кавказе. По его мнению, Москва знает о том, где будут размещены боеприпасы, и «не хочет ослабления Армении перед Азербайджаном».

В Баку ждут двух еврокоммисаров и девять западных министров

Ближе к выходным в азербайджанской прессе возрос интерес к Брюсселе. Дело в том, что 29 февраля — 1 марта в Баку приедет Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. «Азербайджан ожидает получения мандата Совета Европейского союза (ЕС) для проведения переговоров по новому соглашению о стратегическом модернизационном партнерстве, которое определит формат будущего сотрудничества с ЕС», — пишет Trend.az.

Агентство отмечает, что ЕС — крупнейший торговый партнер республики. На страны — члены союза приходится 30,51% импорта и 59,23% экспорта Азербайджана. Агентство напоминает, что соглашение о стратегическом модернизационном партнерстве — это альтернатива Договору об ассоциации.

В отличие от последнего, первое не является юридически обязательным, а представляет собой план действий. Приоритетом предстоящего визита должна стать энергетика. Федерика Могерини берет в «страну огней» и своего коллегу, еврокомиссара по энергетике Мароша Шевчовича. Совместно они примут участие в работе Консультативного совета по «Южному газовому коридору», куда приглашены также профильные министры Италии, Болгарии, Греции, Албании, Сербии, Хорватии, США, Черногории и Турции.