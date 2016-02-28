Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 21 — 27 февраля стали: папа Франциск оправдал дела и осудил слова; католиков интересуют выборы в Иране; Pax Christi против США; польский архиепископ ужаснулся положением дел в Сирии и другое.

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Христианская религия — конкретная, она выражается в добрых делах, отметил папа Римский, передает Radio Vaticana (Ватикан). Комментируя евангельскую диалектику между «говорить» и «делать», понтифик сослался на слова Иисуса, который обличал лицемерие книжников и фарисеев, приглашая Своих учеников и других людей следовать тому, чему они учат, но не вести себя так, как они. Недостаточно называть себя «большими католиками», надо сохранять себя должным образом, говорит Франциск. Веру без дел он назвал искушением. «Милосердие Господа выходит навстречу тем, кто смеет дискутировать с Ним, но дискутировать о правде, о том, что делает и чего не делает. Быть христианином означает делать: выполнять волю Божию», — сказал папа и напомнил, что именно об этом Господь спросит людей в последний день. Спросит о том, что мы сделали для голодного, жаждущего, узника, чужака.

Выборы в Иране в меджлис и Совет экспертов стали предметом внимания католической прессы. Иранские христиане-ассирийцы, равно как представители других конфессий, считают, что участие в выборах является «национальным долгом» и «важным признаком» того, что христиане — неотъемлемые члены народа Ирана, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Об этом заявил представляющий в иранском парламенте ассирийцев депутат Джонатан Бетколиа. Напомним, что для христианских меньшинств (75 тысяч армян, 20 тысяч ассирийцев и халдеев) в меджлисе резервируются три места (два для армян, одно ассирийцами). Еще одно место зарезервировано для евреев, которых в Иране насчитывается около 25 тысяч человек, и одно для зороастрийцев. После дисквалификации большинства кандидатов-реформаторов в будущем парламенте вряд ли они смогут ускорить темпы реформ, тем не менее президент Рухани надеется ослабить противодействие ультраконсерваторов, связанных с его предшественником, Ахмадинежадом, отметил в интервью Terrasanta.net (Милан, Италия) профессор геополитики миланского Католического университета Святого Сердца Риккардо Редаелли. Он не считает, что Рухани реформист, однако его повестка дня ближе к ним. Скорее, президент центрист и прагматик, открытый «для нужд гражданского общества», все более и более раздраженного экономическим кризисом, коррупцией и постоянными преследованиями. Рухани пытается улучшить политическую систему, чтобы сократить расстояние между режимом и населением. Но слишком много неизвестных переменных: внутренние кризисы, внешние угрозы, региональная напряженность. На пути к более открытому и умеренному Ирану расставлено много очень коварных ловушек. Более важным, чем голосование в меджлис, является избрание в Совет экспертов, который называет имя высшего руководителя страны и контролирует его деятельность, отмечает AsiaNews (Рим, Италия). Рахбар Али Хаменеи очень болен, ему 76 лет. Кто станет его преемником? Попечительский совет, который выступает предварительным цензором, допуская или запрещая претендентам выдвигаться в Совет экспертов, устранил около 6 тысяч из 12 тысяч кандидатов. Большинство удаленных — это реформисты. Возможно, умеренным удастся набрать в Тегеране более 40% голосов. В остальной части страны консерваторы становятся все сильнее и сильнее. Рухани делает ставку на успех от подписания соглашения по ядерному вопросу. Но консерваторы во главе с Хаменеи контролируют средства массовой информации, проповедников, армию и Корпус стражей исламской революции. После выборов приоритетом для иранцев станет возрождение национальной экономики, констатирует La Croix (Париж, Франция). Казна пуста, а безработица высока, от 10 до 25% среди молодежи. Президенту нужен парламент, который сотрудничает, а не ставит палки в колеса, как это имело место в течение предыдущих трех лет.

Международное католическое движение Pax Christi выступило с заявлением о том, что Европа нуждается в независимой от США миротворческой политике, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Движение повергло резкой критике Вашингтон и его европейских союзников за дестабилизацию Ближнего Востока. Как отмечает Pax Christi, европейцы забыли, что нужно для того, чтобы жить в мире. В 1991, 1998 и 2003-м под фиктивным предлогом разрушали Ирак, и ЕС оказывал этому поддержку. Результатом дестабилизации стало появление ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России). В 2011 году Франция вместе с США и Великобританией погрузила Ливию в хаос, что вызвало «пожары», которые не признают национальных границ. Почему европейские страны и институты ЕС не выступают против нарушения наших основных интересов в сфере безопасности, в чем причины этого масштабного политического провала, задается вопросом движение. Также агентство обращает внимание на выступление епископа Латинского патриархата Иерусалима Уильяма Шомали, который обвинил США в непоследовательной стратегии в разрешении ближневосточных конфликтов. С одной стороны, подчеркивает епископ, Вашингтон призывает Израиль вести переговоры с палестинцами, с другой стороны, своим постоянным вето в Совете Безопасности ООН препятствует концепции двух государств.

National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США) размышляет над вопросом, начнется ли гонка ядерных вооружений на Ближнем Востоке. После того как Израиль не смог предотвратить подписание ядерного соглашения с Ираном, израильские лидеры теперь бьют тревогу — в арабском мире начинается гонка ядерных вооружений. Последнее предупреждение было выдано министром обороны Моше Яалоном. Однако враждебность по отношению к Тегерану глубже, чем страх перед созданием независимого ядерного потенциала. Израиль рассматривает Иран как «экзистенциальную угрозу» его выживания на северной и северо-восточной границах. Для саудовцев и других суннитских государств иранцы представляют собой религиозную угрозу. Гонка ядерных вооружений на Ближнем Востоке — что, несомненно, также затронет Египет, Турцию и даже Алжир — станет настоящей катастрофой для региона, который уже и так испытывает потрясения, впал в хаос и ощущает на себе последствия войн. Однако на конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия в мае прошлого года в Нью-Йорке договоренность о создании ближневосточной безъядерной зоны блокировали США. Предполагаемой причиной вето стало то, что с Израилем не были проведены консультации при составлении плана. Но, как ни странно, ядерное табу на Ближнем Востоке было нарушено самим Израилем в 1950 году. Писатель Ари Шавита утверждает, что после 65 лет относительной безопасности «ядерная гегемония Израиля на Ближнем Востоке подходит к концу, рано или поздно, эта монополия будет нарушена», что «может превратить жизнь израильтян в кошмар». Вместе с тем издание считает, что создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке — это реально, хотя это и тяжелая работа, которая потребует от Соединенных Штатов и других мировых держав внимательно следить за выполнением Ираном ядерного соглашения. Но и Израиль должен будет примириться с тем, что установление в регионе свободы от ядерного оружия включает и его тоже.

Глава Конференции епископата Польши архиепископ Станислав Гондецкий побывал в Сирии. Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша) взяла у него интервью. Часто критикуют армию президента Башара Асада за разрушение школ и больниц, но это случается во время любой гражданской войны, сказал архиепископ, нет другого способа вести гражданскую войну, не убивая мирных жителей. Трудно себе представить, но в столице, Дамаске, некоторые районы находятся под контролем противников власти. Люди взяты в заложники. Они голодают. Но в то же время в Дамаске дети идут в школу, взрослые ходят на работу, магазины работают. Церковь пользуется религиозной свободой. Некоторые приходы могут стать моделью для поляков. Например, в одном округе работает 70 катехизаторов. Молодые люди, которые еще не вступили в брак, прошли катехизаторский курс, заботятся о детях прихода. «Люди здесь очень набожны, — отметил Гондецкий. — Такой преданности в Польше нет. С большим уважением относятся к священникам. И не только христиане, но и мусульмане. Если придет священник в рясе к мечети Омейядов в Дамаске, принимают его там с благоговением. На улице точно так же: когда видят священника, одетого как священник, относятся к нему с большим уважением, как к имаму». По словам архиепископа, его удивило то, что в сирийцах нет «признаков секуляризации». Глава Конференции епископата Польши особо отметил, что в Сирии он испытал «чувство единства вселенской Церкви, которая включает в себя не только католиков римского обряда, но и восточные обряды».

Дипломаты Ватикана постоянно рискуют своей жизнью, чтобы положить конец «Третьей мировой войне», говорит архиепископ Пол Галлахер, секретарь Святого престола по отношениям с государством. Об этом пишет Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Даже в разгар бомбардировок апостольские нунции остаются на месте, рискуя своей жизнью, отмечает министр иностранных дел Ватикана. «Давайте не будем обманывать себя, ставки высоки: если мы хотим принести мир, если мы хотим примирить народы, обеспечить права меньшинств, то приходится предпринимать беспрецедентные усилия», — подчеркнул архиепископ. Говоря о Сирии и Ираке, где так называемое «Исламское государство» захватило земли и изгнало десятки тысяч христиан и представителей других групп меньшинств, секретарь по отношениям с государствами сказал, что он надеется на разрешение конфликта. Ватикан и его дипломаты работают с людьми на местах, чтобы способствовать межрелигиозному диалогу в рамках миротворческих усилий. Но общение идет только не с ДАИШ. Галлахер особо отметил архиепископа Зенари, нунция в охваченной войной Сирии. На протяжении всего конфликта он остался на своем посту и внес очень существенный вклад в дело мира, отметил Галлахер. Сравнивая дипломатическую службу Ватикана с различными неправительственными организациями и гуманитарными миссиями, архиепископ отметил, что ватиканские дипломаты остаться со своими общинами даже во время «самых трагических обстоятельств». Как подчеркнул министр иностранных дел Святого престола, «мы не так-то просто сдаемся».

«Мы стремимся идти вперед вместе с православными», — отметил глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук, комментируя слова папы Римского Франциска. Глава УГКЦ, передает Radio Vaticana, рассказал о реакции на Украине на встречу между понтификом и патриархом Московским Кириллом. Он объяснил, почему отдельные места совместной Декларации воспринимаются неоднозначно в украинском обществе и требуют объяснения, и подчеркнул, что речь идет о важном шаге на пути искания единства между христианами. Сам факт встречи в Гаване глава униатов назвал «эпохальным событием», которое является «делом Святого Духа, который открывает перед нами неизвестные горизонты». Святослав объяснил основные моменты, которые требуют объяснения. «Я понимаю чувства моего народа, и поэтому я стал его представителем, чтобы это не оставалось чем-то, что мы переживаем только в себе. Святейший отец также должен знать об этих чувствах; в конце концов, он сам сказал, что их уважает, что украинский народ на самом деле страдает, страдает в результате войны», — отметил он, добавляя, что на пастырях лежит ответственность за то, чтобы помочь это понять, но также «помочь другим понять нас». По его словам, «объятия — это пророческий жест. Это пророчество, которое должно еще осуществиться, но для этого нужно еще много чего сделать». Но «к единству невозможно заставить ни совместными Декларациями, ни политическими причинами, ни национальными или государственными интересами».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.