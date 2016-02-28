«Сирийское Министерство иностранных дел продемонстрировало, что Дамаск совместно с Россией будет решать, какие группы и территории включать в план прекращения военных действий. Это — первый шаг в реализации соглашения, предложенного США и Россией, выступающих в качестве сопредседателей Международной группы поддержки Сирии, — пишет El Confidencial. — Оппозиция требует прекращения атак ее позиций сирийскими и российскими самолетами, опасаясь, что правительственные войска могут воспользоваться перемирием для того, чтобы захватить территории, в настоящий момент ими не контролируемые».

polytika.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко

La Razónс удовлетворением отметила, что «перемирие имеет большие шансы состояться, поскольку уже 97 группировок-участниц конфликта заявили о своем согласии прекратить огонь. Глава МИДа России Лавров заявил, что перемирие не имеет ограничений по времени и имеет перспективу стать постоянным миром. Кто знает, может быть так и получится».

«Президент США Обама предупредил Россию и все стороны, задействованные в сирийском конфликте, что весь мир будет наблюдать за тем, как станет выполняться прекращение огня и добавил, что Башар Асад должен уйти из власти, только так может наступить мир — информирует El Mundo. — Американский лидер подчеркнул, что российская авиация усилила режим Асада, и это только ухудшило ситуацию. «Мы не строим иллюзий, — добавил Обама, — что мир наступит сразу. Но надеемся, что народы планеты не будут нас судить строго, поскольку мы все-таки очень стараемся добиться решения конфликта».

Президент США, как это видно по произнесенным им словам, продолжает считать себя властелином мира, находящимся над схваткой. Персоной, перед которой все остальное человечество должно отчитываться о своих действиях и выполнять все так, как задумано в Вашингтоне.

Пока пиренейские коллеги из El Economista лениво отметили, что «Россия, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар и Кувейт договорились заморозить добычу нефти на уровне январских объемов, и это сразу подняло стоимость барреля на 10%». Для Испании, своих запасов нефти практически не имеющей, факт подорожания бочки черного золота радостным назвать нельзя.

«Правда сейчас о развитии ситуации ничего определенного сказать нельзя: в игру могут вмешаться Соединенные Штаты, накопившие большие запасы нефти и готовые выбросить ее на рынок, — отмечает издание. — Обама не зря говорил о том, что нефть надо сделать дешевой и доступной, называя цену 10 долларов за баррель».

«Евросоюз не знает, что делать с Лукашенко, последним диктатором Европы, — отмечает El Confidencial. — После развала СССР Белоруссия казалось бы, должна была попасть в революционный круговорот вслед за Грузией, Украиной и Киргизией. Однако представлявшийся всем деревенским простачком занявший кресло президента бывшей советской республики Александр Лукашенко проявил себя хитрым, изворотливым и очень жестким командиром. Народившуюся оппозицию он быстро подмял под себя. При этом некоторые ее представители (Дмитрий Завадский, Юрий Захаренко, Виктор Гончар и Анатолий Красовский) бесследно исчезли при подозрительно похожих обстоятельствах: пропадая где-то по дороге домой. После этого ЕС обложил белорусский режим жесткими санкциями. Но Лукашенко не сдался — он нашел понимание у лидера Венесуэлы Уго Чавеса, а главным ценителем Лукашенко стал Владимир Путин.

Белорусского руководителя и его страну держали «за забором» до настоящего времени — только пару недель назад ЕС неожиданно решил снять ограничения на въезд в Европу 170 лицам из этой страны, находившимся в санкционном списке.

Между тем в Белоруссии ничего не изменилось, Лукашенко продолжает править методами, пришедшими из СССР, и не оценил по достоинству жест доброй воли Запада. При этом экономика его страны на грани коллапса. В Белоруссии весьма вероятен украинский сценарий. Конфликты, беспорядки, рост безработицы, народные волнения и стагнация — все это вещи, которые радовать ЕС не могут. Но держать ситуацию в руках может, похоже, только Лукашенко. И в этом положении Евросоюз просто не знает, как ему поступить: поддерживать последнего диктатора Европы или противостоять ему».