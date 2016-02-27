



Рис. 1. Аномалии поля ОСО в Северном полушарии 21 февраля 2016 года

29 января 2016 года ИА REGNUM сообщало о сильнейшем разрушении озонового слоя над Евразией в последние дни января, когда в центре отрицательной аномалии общего содержания озона (ОСО), располагавшейся над Сибирью, в течение 5 дней потери озона достигали (и превышали) 50%.

К началу февраля степень разрушения озоносферы здесь несколько снизилась, однако на протяжении всего месяца оставалась очень высокой. Начиная же с 18 февраля ситуация вновь обострилась и стала напоминать январскую аномальную. Над побережьем моря Лаптевых (над Таймыром и южнее) четко обозначился центр аномалии ОСО, где потери достигали 40%. Через день (19.02.2016) центр проявился над Полярным Уралом, а потом (20.02.2016) вновь сместился в Сибирь, где стал ежедневно разрастаться и углубляться, вплоть до 23 февраля. Все эти дни в центре аномалии потери озона достигали 45% (см. карты на рисунках 1 и 2), а 23 февраля достигли 50%. При этом сама аномалия приобрела линейную форму, протягиваясь от Исландии до Сахалина (рис. 3). На карте 24 февраля (рис.4) представлено планетарное аномальное поле ОСО, на котором видно, что именно над российской Арктикой степень разрушения озонового слоя самая высокая на планете. 25 февраля линейность центральной части аномалии еще более оформилась. На этой же карте прекрасно видно, что озоновый слой интенсивно разрушен над всей Россией. Все приведенные выше карты взяты на сайте Select Ozone Maps по адресу: http://exp-studies.tor.ec.gc.ca/cgi-bin/selectMap?

Какие выводы следуют из рассмотрения вышеприведенных карт?

1. Главное. Такая степень разрушения озонового слоя опасна в это время для глаз. Особенно при отражении солнечных лучей от снежного покрова или краев облаков в разрывах между ними. Опасность нарастает при смещении на юг и при подъеме в горы. В России максимальная степень ультрафиолетовой угрозы для ситуации, показанной на рис. 5, проявляется в горах Кавказа.

2. Степень разрушения озонового слоя, показанная нами на картах последних январских и февральских дней текущего 2016 года, ставит под сомнение, а точнее опровергает техногенно-фреоновую гипотезу (ТФГ) разрушения озонового слоя, положенную в основу Монреальского протокола.

Выпуск и использование хлорфторуглеродов (ХФУ), объявленных авторами Монреальского протокола главными врагами озонового слоя, прекращен уже 20 лет назад. Однако степень разрушения озонового слоя и в Антарктике, и в Арктике неуклонно нарастает. Мы здесь не говорим об уязвимости ТФГ для критики. Это отдельный разговор. Здесь мы указываем только на неопровержимый факт — фреоновая гипотеза не выдержала проверки временем. Обещанные в 1987 году стабилизация озонового слоя к 2005 году и возвращение к середине XXI века планетарного ОСО к показателям семидесятых годов прошлого века, уже не состоялись. При этом Монреальский протокол контролирует производство, использование, торговлю, транспортировку 100 химических веществ. То есть он контролирует мировую химическую промышленность.

Таким образом, Монреальский рецепт оказался фальшивым. Населению планеты реально грозит нарастающее разрушение озонового слоя, причина которого не объяснена. Выход только один. Нужно срочно вернуться от контрольных решений Монреальского протокола 1987 года к решениям Венской конвенции 1985 года, указавшим на важность научного изучения проблемы разрушения озонового слоя.

3. В 1990 года автором предложена водородная гипотеза разрушения озонового слоя, которая за 25 лет стала теорией, доказанной натурными экспериментами и подтвержденной неоднократно сбывшимися заранее опубликованными прогнозами местоположения озоновых аномалий. Главным фактором разрушения озонового слоя в рамках водородной теории являются выбросы глубинных озоноразрушающих газов — водорода и метана.

Рассмотрим с этих позиций приведенные в начале карты озоновых аномалий. Линейная вытянутость озоновых аномалий от Северной Атлантики до Сахалина определяется выбросами водорода из рифтовых структур Срединно-Атлантического хребта и хребта Гаккеля на дне Северного Ледовитого океана.

Район Таймыра и устья Лены известен как наиболее активный центр глубинной дегазации, приуроченный к погребенным меридиональным рифтовым структурам. В результате дегазации земного ядра через эти рифты центры наиболее глубоких аномалий ОСО тяготеют к этому региону.

Находки взрывных воронок, сделанные в последние годы на Таймыре, прямо указывают на интенсивность протекающего здесь процесса глубинной дегазации. Факт интенсивной метановой дегазации в окраинных морях Северного Ледовитого океана стал одним из важнейших научных открытий первого десятилетия XXI века.

Здесь же следует искать первопричину трагических взрывов на воркутинской шахте «Северная» произошедших 25 февраля с.г.

4. Подтверждает сказанное временнáя корреляция шахтных взрывов с фазами Луны. В дни новолуний и полнолуний шахтные взрывы происходят в 15 раз (!) чаще. Первопричина — гравитационное воздействие Луны и других планет на жидкое ядро Земли — главный резервуар планетарных запасов водорода. С этих позиций причина небывалого разрушения озонового слоя в конце января — парад планет, который начался 31 января и продолжался до 7 февраля. В эти дни в едином строю выстроились Сатурн, Юпитер, Марс, Венера, Меркурий и Луна. После их расхождения интенсивность дегазации снизилась, но к полнолунию (22−23 февраля) она снова усилилась. Взрыв шахты произошел на 2-ой день после полнолуния! Кстати, предыдущий взрыв (шахты Воркутинская) здесь произошел 11 февраля 2013 года в фазу новолуния. Тогда погибло 19 человек. Накануне полнолуния 4 марта прошлого 2015 года произошел взрыв газа на шахте им. Засядько в Донбассе.

5. Разрушение озонового слоя приводит к нагреву приземного воздуха под отрицательными озоновыми аномалиями. Еще раз посмотрев на вышеприведенные карты, читатель может сопоставить время и место разрушения озонового слоя и установления аномально теплой погоды в месте его проживания. Если погодные аномалии совпадут (а они совпадут) с озоновыми, тогда неизбежно возникает вопрос — а причем же тогда углекислый газ, который объявлен главным виновником погодных и климатических аномалий.