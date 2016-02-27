



СМИ Альпийской республики за минувшие семь дней проявляли интерес к постсоветскому пространству в широком географическом аспекте, живо интересуясь перспективами туризма на Камчатке, раскаянием бывшего мэра Славянска и выходом на свободу криминального авторитета из Северной Осетии.

Камчатка манит туристов гостевыми иглу

Российский полуостров предлагает возможность переночевать при температуре около +3 по Цельсию, сообщает Der Standard. Первый в России иглу-отель находится в долине реки Паратунка и предназначен для туристов, совершающих восхождение на Вилючинский вулкан, у подножья которого и расположены снежные хижины. Все иглу обустроены таким образом, чтобы выдержать мороз вплоть до минус 30. «Они расположены на утепленных снежных основаниях и укрыты натуральными шкурами. Температура внутри хижин не опускается ниже +3 при любом морозе снаружи», — объясняет Виталий Лазо, известный альпинист и руководитель эколого-туристического проекта «Горная территория». Для придания комплексу максимально этнической атмосферы своды иглу украшают снежные барельефы, на которых изображены герои легенд и мифов коренных северных народов, а снаружи выставлены тотемы хантов и трехметровые снежные фигуры. Наряду со спальными помещениями отель предлагает своим гостям столовую, а также открытую купальню с горячей термальной водой, отмечает венская газета.

«Бакшиш» как европейская ценность

Спустя два года после падения режима Януковича коррупции в Киеве меньше не стало, сообщает Salzburger Nachrichten. Два года назад журналист из Славянска Олег Зонтов был активным участником Евромайдана. «Годами нас водили за нос, утверждая, что ведут нас в Европу», — комментирует Зонтов газете из Зальцбурга события того времени. «И вдруг правительство объявило: мы всё подсчитали и поняли, что Европа того не стоит». Сегодня Зонтов известен у себя на родине как борец с коррупцией, за это его издевательски называют Дон Кихотом. После восстановления контроля украинских силовиков над Славянском местные депутаты выбрали его городским главой. Антикоррупционная деятельность Зонтова удивительным образом стоила ему кресла мэра: политик сделал достоянием общественности дело одного из депутатов Рады, предлагавшего экологическую программу на 330 тыс. евро. Центральным пунктом программы значился распил половины этой суммы (трудности перевода вынуждают журналистов из Зальцбурга употребить в этом случае экзотический термин «бакшиш»). Вскоре региональные власти стали задерживать перечисления в городской бюджет, а президентская партия «Солидарность» вычеркнула его кандидатуру из своего списка на местных выборах осени 2015 года. «Нам не сломать систему. Основная масса наших чиновников рассматривают свою государственную службу как бизнес-проект», — сокрушается Зонтов. «Пророссийский оппозиционер», сменивший его на посту мэра, остается верен старым традициям украинской политики и продолжает вести дела с тем самым парламентарием из Киева. «Если власть будет продолжать в том же духе, будут новые массовые протесты», — пророчествует экс-мэр. Майдан — не последняя революция на Украине, заключает Salzburger Nachrichten, ведь «народ тогда понял, что может что-то изменить».

Кремль сократит оборонные расходы?

Экономически измотанная Россия обдумывает сокращение расходов на оборонные заказы, сообщает Wirtschaftsblatt со ссылкой на инсайдерскую информацию. Речь идет о пятипроцентном урезании, при этом ранее декларировалось сохранение запланированного размера военного бюджета. Этот шаг по всей видимости имеет символический характер: экономия не должна составить более 100 млрд рублей. Экономическое издание из Вены полагает, что закупка вооружений для российской армии в прошлом году обошлась примерно в 1,65 трлн рублей, что составляет около половины всего оборонного бюджета. «Однако в данном случае речь идет не о деньгах, а о политическом прецеденте», — сообщает инсайдер. Впрочем, говорить о сокращениях военных расходов как о свершившемся факте пока рано: по данным источника, решение по данному вопросу еще не принято, заключает Wirtschaftsblatt.

Яценюк повис на волоске Ляшко

Прозападное правительство Арсения Яценюка отныне держится исключительно на влиянии олигархов и популизме Ляшко, отмечает Die Presse. Остается неясным, была ли инициатива Блока Петра Порошенко вынести вотум недоверия правительству лишь политической инсценировкой, однако вся история с голосованием подчеркнула очевидность того, что влияние олигархов на демократические институты все еще велико. Венская газета отмечает, что осознание это факта шокировало многих реформаторов и западных наблюдателей; Сергей Лещенко из Блока Петра Порошенко и вовсе называет происходящее «олигархической контрреволюцией». Ныне в сухом остатке остается выход из состава правящей коалиции «Батькивщины» Юлии Тимошенко и партии «Самопомощь». Новым партнером оставшихся стала Радикальная партия Олега Ляшко, который ранее и сам призывал к отставке Яценюка. По мнению журналистов из Вены, Украине предстоит выбор между чумой и холерой. Трудно сказать, что деструктивнее: делячество политиков, давно потерявших свое лицо, или внеочередные выборы, которые на месяцы парализуют страну и заморозят финансовую помощь. По словам Морица Юнгингера из украинского представительства Фонда Конрада Аденауэра, правительство должно «заново завоевать доверие населения и западных партнеров». Назначения будущих министров покажут, насколько велика готовность проводить реальные реформы, резюмирует Die Presse.

Джако освобожденный

Неожиданный поворот принимает дело Аслана Гагиева, более известного в преступном мире по кличке Джако, сообщает Kronen Zeitung. Российская прокуратура уже больше года безуспешно добивается экстрадиции Гагиева — на родине он обвиняется в организации преступной группировки, убийствах и серии убийств. Выдачи Джако требует и Болгария, но уже по обвинению в подделке паспорта. Тем временем Верховный суд Вены отпустил вероятного убийцу под залог в 100 тыс. евро — такая возможность действительно предусматривается австрийским законодательством, учитывая, что срок ареста с целью дальнейшей выдачи преступника по ходатайству российской стороны истек 19 января нынешнего года. «Сегодня деньги поступили на счет Верховного суда Вены. На основании этого уполномоченный судья распорядился об освобождении подсудимого», — гласит официальное постановление. Перед своим освобождением Гагиев пообещал в суде не покидать Австрию до окончательных решений по двум своим делам и сообщать правоохранительным органам о своих передвижениях.