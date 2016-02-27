По мнению чешских журналистов, путинская Россия — это старое больное государство, которое страдает реваншизмом, но при этом является мировым чемпионом по «реальной политике».

cek bayrak

Россия покушается на богатства Арктики

Россия построит новые корабли для покорения Арктики. Около порта Владивосток на Дальнем Востоке России планируется возвести верфь, предназначенную для производства крупнотоннажных судов, в том числе танкеров и ледоколов. С помощью новых кораблей Москва хочет проводить больше исследований и добывать больше ресурсов в Арктике, на которую русские предъявляют свои права, передает информационный портал Deník.

Как пишет издание, верфи сейчас начинают строить на территории судоремонтного завода «Звезда» и прилегающих площадках в бухте Большой Камень в Приморском крае, примерно в 30 км от порта Владивосток. Верфи будут специализироваться на производстве судов водоизмещением свыше 350 тысяч тонн. Первое судно планируется заложить в 2020 году, а окончательное завершение строительства завода и выход его на проектные мощности ожидается не ранее 2024 года. На график строительства могут повлиять не только крайне неблагоприятные погодные условия и связанные с ними логистические сложности, но и экономические проблемы России в связи с западными санкциями.

Россия в прошлом году направила в ООН запрос с требованием признать за ней суверенитет над значительной частью богатой минералами Арктики. По мнению Москвы, арктическая территория площадью более 1,2 миллиона квадратных километров является частью континентального шельфа России. В последнее время Россия также укрепила свое военное присутствие в регионе. На долю Арктики может приходиться до четверти мировых запасов нефти и природного газа, но в этой области также активно проводят исследования Канада, Соединенные Штаты, Норвегия и Дания, пишет Deník.

Пентагон создает «супероружие» для сдерживания России

Министерство обороны США планирует разработать новое, полностью роботизированное поколение оружия, которое должно сдерживать Россию и все более амбициозный Китай. Американское «супероружие» будет более совершенным и «умным», чем все то, что состоит сейчас на вооружении американской армии и использует искусственный интеллект, следует из бюджета Пентагона на 2017 финансовый год, передает журнал Novinky.

«Мы должны показать нашим потенциальным противникам, что если они начнут против нас войну, мы сможем выиграть. Китай и Россия являются сегодня нашими главными соперниками. Сейчас разработаны и продолжают совершенствоваться военные системы в некоторых областях, которые позволят нам победить», — цитирует издание министра обороны США Эштона Картера.

В новой редакции американского военного бюджета расходы на разработку нового чудо-оружия должны вырасти примерно на 100 миллионов, до более 71 миллиарда долларов, добавляет журнал.

Не стоит недооценивать русских

Мы допускаем ошибку, когда недооцениваем Россию. В октябре прошлого года русские начали военную операцию в Сирии. Президент США Барак Обама тогда заявил, что это является признаком не российской силы, а ее слабости. Через два месяца масштаб военных операций русских значительно вырос. Обама снова отмахнулся, заявив, что воспоминания об Афганистане парализуют волю Путина в этом конфликте. Однако Вашингтон серьезно недооценил Россию в ущерб себе, пишет интернет-газета Patria.

Западу, возможно, трудно понять стратегию России в Сирии. И не только из-за помощи президенту Башару Асаду или в связи с попытками самостоятельно уничтожить «Исламское государство». Для России Сирия является возможностью вывести соперничество с Западом на качественно новый уровень, полагает СМИ.

По словам издания, экономика России сейчас страдает от низких цен на нефть, в российском обществе растет недовольство, в Кремле усиливается борьба за власть, а в это время Соединенные Штаты активно поддерживают своих союзников вдоль западной границы России. Для президента России Владимира Путина, это не самый лучший момент его правления. Но Москва, являясь мастером Realpolitik, умело и безжалостно эксплуатирует свои ресурсы для преодоления своей слабости. В использовании реальной политики путинская Россия является абсолютным чемпионом: Москва быстро адаптируется к любым сложностям и неудачам и умеет выжидать благоприятные возможности.

С помощью военных операций в Сирии Путин увеличивает давление на Европу и способствует ее внутреннему расколу, что может в итоге привести к ослаблению западных санкций в отношении России. Кроме того, хорошо известно, что Россия бомбит повстанцев, которые по замыслу Соединенных Штатов должны бороться против «Исламского государства». И Россия может без ограничений продолжать свои бомбардировки, утверждая, что их целью являются террористы. Это приведет к дальнейшему подрыву усилий США по подавлению «Исламского государства». Более того, Москва готова поддержать курдский сепаратизм (вместе с США, но издание молчит об этом, прим. — ИА REGNUM ). В 2016 году, Россия будет также наращивать интенсивность бомбардировок в Сирии, чтобы увеличить давление на Турцию, отмечает Patria.

Западу надлежит избегать чрезмерного упрощения взглядов по отношению к России. Легко видеть в Путине примитивного шантажиста, который пытается просто запугать других. Но он знает, что грубая сила немного стоит и умеет использовать силу противников против них самих. Дзюдо научило его, что даже слабый может выиграть, если его противник считает свою победу само собой разумеющейся. В Белом доме по отношению к российской интервенции в Сирии опрометчиво посчитали, что Россия слишком ослаблена экономическими сложностями, поэтому не станет надолго увязать в конфликте, который требует много ресурсов, отмечает издание.

Россия старая и больная, но сильная

Не следует забывать, что Россия является ревизионистской, в значительной степени националистической страной с огромным военным потенциалом, которой распад Европы принес бы наибольшую выгоду, пишет ежемесячник Parlamentní Listy(PL).

В последние годы Россия пытается прощупать, насколько далеко Запад позволит зайти силовой политике Москвы. Эта стратегия имеет несколько последствий. Россия продолжает незаконно контролировать часть Грузии, успешно аннексировала Крым, по-прежнему поддерживает пророссийских сепаратистов на востоке Украины, не говоря уже о многочисленных нарушениях воздушного пространства Великобритании, стран Прибалтики и Турции, сообщает издание.

Воздушные удары России в Сирии не имеют сколько-нибудь положительных эффектов, так как участие в конфликте на стороне режима Асада не только не приносит победы над терроризмом, но и приводит к значительным жертвам среди гражданского населения и тому, что тысячи сирийцев вынуждены покинуть свои дома, отмечает PL.

По словам издания, в лице Путина мир имеет старую больную власть, которая не в состоянии смириться с потерей своего влияния после падения Берлинской стены.