Издание Liberation публикует колонку редактора международного отдела Марка Семи (Marc Semo), в котором идет речь о возвращении мира под властью двух сверхдержав. Мы публикуем текст статьи.

oeuvre-orient.fr L'Œuvre d'Orient

«Объявление, от которого повеяло забытым, казалось бы, духом биполярного мира, существовавшего до 1989 года. Русские и американцы в совместном коммюнике призвали к прекращению вражды в Сирии начиная с этой недели. Президенты Барак Обама и Владимир Путин переговорили, наконец, — пусть и по телефону, — чтобы уточнить детали перемирия, в которой окажутся вовлечены все, кроме ИГИЛ (Исламское Государство Ирака и Леванта — террористическая организация, запрещенная в России) и группы, подчиняющиеся «Аль — Каиде». И если ООН приветствует это продвижение к возможным переговорам о мире, то скептицизм в политических кругах Европы — преобладает… Министр иностранных дел Франции, и Жан-Марк Айро (Jean-Marc Ayrault) подчеркнул «срочную необходимость» для всех вовлеченных в войну сторон согласиться на предложенное перемирие. Элегантная манера вскрыть — как это делает и Лондон — двойственность игры русских.

На самом деле мы можем спросить себя, хочет ли Москва на самом деле исполнять свои обязательства, даже если Путин уверяет, что его страна сделает все необходимое для соблюдения перемирия «легитимными властями Сирии». Вспомним — даже в феврале, когда шли переговоры в Женеве относительно судьбы Сирии, — Россия проводила активную компанию по массивной бомбардировке оппозиции, чтобы поддержать силы режима в Алеппо, большом городе на севере страны. Остановка сражений, тем не менее, сыграет, прежде всего, в пользу Дамаска, который сможет укрепить свое положение на территориальных приобретениях. К тому же, власть в последние дни перед перемирием буквально бросилась в атаку против оппозиции при полной поддержке своих русских и иранских союзников.

Со своей стороны, Вашингтон рискует тем, что не сможет принудить соблюдать условия перемирия группы оппозиции, которые сражаются против режима и против ИГИЛ, а также не сможет убедить прекратить участие в войне турок и саудитов. Да, коалиция союзников, включающая в себя Анкару, Аль-Риад, и оппозиция Асаду принимают «принципы» прекращения огня, но с многочисленными оговорками и условиями, в которые входят и необходимые меры по гуманитарной помощи, и прекращение русских ударов с воздуха.

США и Россия, в то же время, так и не станут вести общую войну в Сирии против ИГИЛ. Вашингтон хочет любой ценой избежать своего вторжения на Ближний Восток, особенно по части наземных операций. Москва же рассматривает как террористов все группы, противостоящие режиму Асада, применяя все военные средства, включающие в себя и советников. Россия хочет вновь обрести свой статус сверхдержавы. После встречи с сирийским президентом Асадом, Владимир Путин начал возвращение своей страны в большую политику. Американцы, в надежде положить конец бесконечной войне, согласились и присоединились к действиям русских. Даже Асад кое-что сделал, и провозгласил скорое проведение выборов, намеченных на 13 апреля. Но это фарс! Тем не менее, Асада убедили, что он может выиграть войну, но, в то же время, русский представитель в ООН, Виталий Чуркин, призвал сирийского президента помнить о реалиях…

ВВП России равен ВВП Испании, а экономика России ослаблена санкциями, наложенными на Москву из-за событий на Украине. Свою лепту в кризис внесло и падение цен на нефть. Это не позволит России вести войну очень долго. Отсюда и надежда американцев на компромисс. Но высказывания и предложения представителей администрации Обамы в отношении регулирования сирийского кризиса вызвали много критики и обвинений. Причем она звучит со всех сторон Атлантического океана. Например, бывший кандидат в президенты США, Джон Маккейн, известный своей репутацией американского «ястреба», утверждает, что запросы России и Путина будут лишь расти. «Аппетит приходит во время еды», — говорит Маккейн о росте силы и влияния России.

«Ближний Восток. Франция должна начать действовать, как Россия»

Для генерального директора общества L'Œuvre d'Orient Паскаля Гольниш (Pascal Gollnisch) нет никаких сомнений в том, что христиане в Сирии и Ираке нуждаются в помощи на деле, а не на словах. Чтобы нейтрализовать ИГИЛ, Франция должна применить как силу, так и способности переговорщика, пишет он в статье, опубликованной в Le Figaro.

И в то время, как новый министр иностранных дел Франции вступил в должность, французская политическая элита пытается оценить новые вызовы в дипломатии страны. Если ситуация в Сирии стала объектом многочисленных комментариев, иракский контекст привлекает внимание меньшего числа специалистов. Франция, если вспомним, была против вторжения в Ирак, ясно осознавая, что эта операция низвергнет страну в пучину разрушения. К тому же, Франция отдавала себе отчет в том, что американское вторжение было, с точки зрения международного права, нелегальным, и произошло без одобрения Совета Безопасности ООН.

Кстати, в то время Франция за свою позицию подверглась экономическим санкциям со стороны США. С тех пор многое изменилось и правительство Ирака, возглавляемое Маликом — что-то вроде реванша над суннитами страны. Отношения правительства Малика и французского были на уровне ненависти. Новый кабинет министров Багдада позволил буквально возобновить отношения между Францией и Ираком.

Несколько дней спустя после трагического падения Моссула, министр Фабиус прибыл в Курдистан, чтобы встретиться с местными властями и беженцами. И поскольку Франция тогда возглавляла Совет Безопасности в ООН, Париж настоял на включении в повестку обсуждения и вопроса о христианах Ближнего Востока. Такое случилось впервые после создания ООН. Франция тогда официально заявила, что «дружба с христианами Ближнего Востока — неотъемлемая часть идентичности Франции». 8 сентября 2015 года встреча правительственной делегации Франции и религиозных меньшинств Востока состоялась в Париже. В качестве наблюдателя там присутствовала и организация L'Œuvre d'Orient. На встрече обсуждалось множество вопросов: от защиты права на свое вероисповедание до гуманитарной помощи.

Сегодня христиане Ближнего Востока — в отчаянии.

Ни один квадратный метр территорий, которые населен христианами Ирака, не был освобожден от исламистов. Вот уже почти два года спустя после драмы в Моссуле, ИГИЛ только развивается и расширяется. Если какие-то города и берутся под контроль правительством Ирака, — как, например, произошло с зоной езидов (религиозное сообщество Ирака, подвергаемое геноциду со стороны ИГИЛ) — то о христианах «забыли». Для них ничего не делается. Ничего. Река Тигр, которую достаточно тяжело пересечь, представляет собой натуральную границу, легко наблюдаемую. Такова «причина» нежелания властей ее пересечь. На деле, зона населенная христианами просто не представляет собой приоритета ни для Багдада, одержимого вопросами собственной безопасности, ни для курдов, которых интересует, прежде всего, земля для курдской автономии. Поэтому нам следует говорить об ответственности международного сообщества перед христианами Ирака. Нам необходимо требовать помощи от курдов и от Багдада для того, чтобы освободить христианские города и деревни. Ситуация — более чем срочная. Беженцы — в полном отчаянии. Они верили, что смогут вернуться к себе достаточно быстро, но с грустью констатируют, что ситуация не изменилась за восемнадцать месяцев ни на йоту. Без сильного сигнала со стороны Европы, они не смогут поверить в свое будущее в Ираке и верят лишь в иммиграцию в ЕС. Пора защитить этих несчастных. После того, как Россия начала активно воевать против ИГИЛ. не стоит ли нам, Европе, начать активные действия по помощи и поддержку христиан Ближнего Востока?