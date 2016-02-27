Впрочем, российский сегмент «мировой паутины», по мнению немецкой прессы, является также важнейшим маркетинговым инструментом для торговли с Россией.

infanews.ru Пограничный переход в Мурманской области

Путин наращивает запасы золота

Президент России Владимир Путин лихорадочно скупает золото. Несмотря на финансовые трудности, Россия увеличила свои запасы золота до рекордных отметок. Путин явно воплощает какой-то план, но едва ли у столь массовой покупки есть экономические основания. Это молчание нападение на превосходство доллара. Декларация независимости, провозглашенная в тайне пишет газета Die Welt.

Как отмечает издание, в январе Россия увеличила золотой запас на 20 тонн. В настоящее время он составляет более 1300 тонн. В то время как политики опасаются новой холодной войны между Москвой и Западом, в финансовом секторе она уже давно началась. Только одна страна покупает больше золота, чем Россия. Китай в последнее время увеличил свои резервы на 62%. В настоящее время его запасы составляют около 1600 тонн, стране принадлежит по ним пятое место в мире. Россия является номером шесть. Первые места занимают США, Германия, Италия и Франция. Тем не менее, они не увеличивали свои запасы в течение длительного времени.

Также активно приобретают золото Казахстан и Киргизия. Очевидно, развивающиеся страны утратили доверие к господству финансовой системы промышленно развитых стран, внешний долг которых неуклонно растет с 70-х годов прошлого века. Вероятно, по замыслу Путина золото поможет защитить Россию от кризисов. Либо скупка золота должна помочь ему в дальнейшем проведении агрессивной внешней политики. Иначе зачем бы кому-то, кто верит в мир, наращивать кризисные валютных резервы, задается вопросом Die Welt.

Беженцы — оружие России

Тысячи беженцев пересекают границу России с Норвегией и Финляндией. Даже в Европейской комиссии возникло подозрение, что Россия использует их в качестве рычага давления и инструмента политики, пишет газета Die Zeit.

Скандинавские страны уже подозревают восточного соседа в попытках умышленно дестабилизировать Норвегию и Финляндию. Московские власти опровергают какие-либо утверждения о себе как о стороне, спекулирующей на тяжелом положении беженцев. Однако в северном российском городе Кандалакша отели переполнены теми, кто желает оказаться в Финляндии. Поскольку для этого им необходимы транспортные средства, в городе процветает торговля подержанными машинами. Наиболее распространенным способом является въезд в Скандинавию по российской туристической визе. Поток беженцев идет в основном из Москвы в Мурманск, а оттуда в приграничные города Кандалакшу или Никель, добавляет газета.

Напомним, что до начала участия России в борьбе с терроризмом на территории Сирии, на территорию ЕС уже прибыло более миллиона беженцев.

Страх и ненависть в русских сетях

Оскорбления и ненависть широко распространены в социальных сетях в России, таких как Facebook и ВКонтакте, а также в комментариях к новостным сайтам и блогам. Из-за войны на Украине и конфликта с Западом их тон стал более агрессивным. В ход пошло все: от личных оскорблений вообще — часто массовых и одинаковых — до сообщений ненависти, которые, вероятно, являются частично автоматизированными и централизованно управляемыми кампаниями. Многократно используются откровенно расистские фотомонтажи. Самой частой их жертвой является президент США Барак Обама, передает телеканал ARD.

Хотя формально российская конституция, а также соответствующее законодательство защищают всех граждан от пропаганды ненависти, в реальности все иначе. Большинство сообщений ненависти не вычищаются. Правозащитники и гражданские активисты жалуются, что ненависть в сети часто используется властями для запугивания оппозиции. Более того, есть даже законы, работающие как приглашение к дискриминации в отношении других. Например, закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Некоторые видят в этом карт-бланш для разжигания ненависти к геям и лесбиянкам в сети, уточняет телеканал.

Рунет как двигатель торговли

Впрочем, в российском сегменте интернета есть место не только для ненависти, но и для успешного бизнеса. Чтобы добиться успеха в интернет-маркетинга в России необходимо помнить, что рунет (русскоязычный сегмент глобальной сети — прим. Regnum) обеспечивает для онлайн-продавцов очень интересный рынок емкостью более 146 миллионов человек. Более 50 миллионов россиян ежедневно пользуются интернетом. Наибольшее количество интернет-пользователей проживают в Москве и Санкт-Петербурге, пишет деловой журнал о торговле с Россией Ostexperte.

По словам издания, доля интернет-пользователей в России постоянно растет. Хотя в этой части Европы социальные сети вроде Facebook, Twitter или LinkedIn также являются широко используемыми порталми, в России также популярны социальные сети ВКонтакте (около 43 миллионов пользователей), Odnoklassniki (33 миллиона пользователей) или Professionali.ru (для деловых контактов). Те, кто желает успешно работать в области интернет-маркетинга в России, должны быть знакомы и умело ориентироваться в этих сетях. Положительной особенностью является то, что расценки на рекламу в ВКонтакте будут ниже по сравнению с Facebook. Рунет является важнейшим инструментом маркетинга в русскоязычной части Восточной Европы, добавляет издание.