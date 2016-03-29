Результаты проходившего 25 февраля в Минске заседания Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России (ВГС), как показала практика, не стали для официального Минска неожиданностью. Оказалось, что белорусские власти были готовы к тому, что на встрече не будут решены вопросы кредитования республики, а потому не придали произошедшему особого внимания. Более того, приезд в Белоруссию В. Путина практически никак не сказался на действиях местных властей, которые ни на день не прекратили своей демонстративной работы с Евросоюзом.

Всемирная торговая организация

Накануне приезда в белорусскую столицу высшего руководства России, здесь побывала довольно представительная делегация ЕС во главе с заместителем генерального директора Европейской комиссии по политике соседства и переговорам о расширении Катариной Матерновой. После этого в информационном пространстве республики появилась информация о том, что Белоруссия снова рассчитывает на возвращение в Обобщенную систему преференций, которая позволяет странам, не входящим в ЕС и выполняющим обязательства перед Международной организацией труда, вести с Евросоюзом торговлю со сниженными на 10% таможенными пошлинами. Надо напомнить, что в 2007 году Белоруссия стала второй после Мьянмы страной, в отношении которой было применено исключение, в результате чего, по разным оценкам, республика ежегодно теряет от 35 до 300 млн. долларов. Все предыдущие попытки восстановления, в том числе и в июне прошлого года, провалились. Однако сегодня, на волне смягчения политики ЕС, у белорусов появилась реальная возможность вернуться в данную систему.

Вместе с тем, оказалось, что сегодня резко возросли шансы и того, что Минску удастся договориться о своем вхождении во Всемирную торговую организации. Тем более если учитывать, что, по словам все той же Матерновой, представители Еврокомиссии готовы консультировать «показавших высокую открытость и их заинтересованность в расширении сотрудничества с ЕС на всех уровнях» белорусские власти «по многим чувствительным для Белоруссии вопросам». В том числе, и по вступлению в ВТО. И совсем не удивительно, что 24−25 февраля белорусская делегация во главе с директором Департамента внешнеэкономической деятельности МИД Белоруссии Романом Соболевым приняла участие в проходившем в Женеве заседании Генерального совета ВТО. По доступной информации, во время мероприятия обсуждались «перспективы развития многосторонней торговой системы, а также важные для Белоруссии вопросы торгово-политических отношений в регионе СНГ». Хотелось бы заметить, что ничего подобного в те же дни на заседании ВГС в Минске не обсуждали. Более того, в Женеве белорусы провели встречи с представителями Австралии, Бразилии, Канады, США, и даже Украины, а о встрече с российской стороной упомянуто не было. При этом по итогам заседания оказалось, что с белорусской делегацией не только были обсуждены подходы по «возобновлению переговорного процесса по вступлению республики в ВТО», но и определены некие механизмы дальнейшего взаимодействия.

Очередные официальные заявления о желании Белоруссии стать членом ВТО, на первый взгляд, могут показаться совершенно обыденными и не имеющими далеко идущих последствий. Однако необходимо учитывать, что сегодня в присоединении республики к данной организации уже заинтересованы не только в Минске, но и на Западе. Это связано, в первую очередь с борьбой за постсоветское пространство, развернувшейся в последнее время между ЕАЭС во главе с Россией и Евросоюзом. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что до присоединения к ВТО Казахстана и начала функционирования Евразийского союза, на Белоруссию, подающую заявки на вступление еще с 1993 года, в организации практически не обращали внимания. Вплоть до того момента, пока в июне 2009 г. Москва, Минск и Астана официально заявили о том, что намерены координировать свои действия при вступлении государств-членов Таможенного союза в ВТО, переговорный процесс с белорусами шел в большинстве случаев лишь на неформальном уровне (последнее неформальное заседание рабочей группы состоялось в мае 2013 г). На протяжении последних двух лет, стороны лишь «продолжали обсуждение перспектив доступа товаров из стран-членов ВТО на рынок Белоруссии, а также подходы к возобновлению детальных переговоров по доступу на рынок услуг», и не более. Сегодня же, как показывают последние события, ситуация изменилась. И в этой изменившейся обстановке заинтересованность Белоруссии в ВТО так же претерпела определенную трансформацию.

О том, что белорусское руководство перестало видеть особую для себя экономическую выгоду от вступления в ВТО, стало заметно еще в прошлом году. Об этом говорят многочисленные заявление высших государственных чиновников и самого президента республики. Осенью Александр Лукашенко прямо сказал, что «мы не торопимся вступить в ВТО»: «Может быть, неучастие сегодня Белоруссии в ВТО нам принесет большую пользу, нежели вступление в ВТО». Такую же позицию в свое время занял и вице-премьер республики Михаил Русый, который заметил, что «вступление России и Казахстана в ВТО несет, конечно, риски для нас» и, в первую очередь для агропромышленного комплекса страны, который и так находится в не лучшем состоянии. В таком случае возникает вопрос — для чего белорусская сторона, осознавая множественные риски, снова активизировала свою деятельность в направлении ВТО? Тем более если учитывать, что республика уже несет определенные убытки даже при частичном выполнении правил данной организации: Белоруссия согласилась снизить таможенные тарифы, что так ли иначе увеличило импорт, а также сократить объемы господдержки АПК.

По всей видимости, желание видеть себя в ВТО, обосновывается белорусами далеко не экономическими причинами. Здесь необходимо говорить скорее о том, что белорусскому руководству не дают покоя политические амбиции, и вхождение в ВТО видится ему как возможность повысить собственный статус на международной арене. К тому же существует определенная надежда на то, что с полноправным членом организации не будут разговаривать как со страной третьего мира и применять к ней различного рода санкции и ограничения. Правда, ситуация с Россией опровергает данную уверенность, но в Белоруссии, по всей видимости, рассчитывают на свою особую роль в Восточной Европе. Особенно сегодня, когда регион стоит на пороге серьезного кризиса, а Белоруссия продолжает оставаться своеобразным островком стабильности.

Дополнительно к этому, ВТО рассматривается белорусами как возможность расширить рынки сбыта своей продукции. Об этом сегодня много говорят не только в Минске, но и в различных западных организациях, которые призывают руководство республики в срочном порядке «снижать зависимость от рынка одной страны». И в таком случае ВТО формально может способствовать выходу белорусского экспорта на иные мировые рынки. Правда, увеличить поставки чего-либо, кроме нефтепродуктов и калийных удобрений, производство которых западные партнеры и советуют республике развивать, в рамках ВТО белорусам вряд ли удастся, так как местная продукция абсолютно неконкурентоспособна. Да и говорить о том, что белорусская экономика страдает только из-за привязанности к рынку России тоже не совсем правильно. Примеров, подобных белорусскому, в мире предостаточно. Можно вспомнить хотя бы Канаду, большая часть экспорта которой приходится на США, и страна ничуть не страдает от этого.

Необходимо сказать и о еще одной причине, по которой Белоруссии интересно присоединение к ВТО. Это возможность получить дополнительный инструмент для переговоров с Россией. Всемирная торговая организация представляется белорусскому руководству своеобразной площадкой, где в случае необходимости и невозможности решить вопросы на двухстороннем уровне, всегда можно попробовать урегулировать наиболее спорные моменты при помощи механизмов организации. Проще говоря, у Белоруссии появится еще одна структура, куда можно будет пожаловаться на Россию.

Все это, а также ряд иных факторов и толкают Белоруссию в объятия ВТО. При этом прекрасно известно, что белорусская продукция, за исключением некоторых позиций, практически не конкурентоспособна нигде в мире, кроме рынка СНГ. В стране не были проведены своевременные реформы в экономике, и не произошло перепрофилирование производства, что могло при наличии дешевых энергоресурсов позволить выпускать продукцию, востребованную не только на рынке России, но и Европы. Теперь же с учетом низкого качества, а так же практически полным отсутствием эффективных систем менеджмента и маркетинга, белорусским товарам для завоевания рынка ЕС и иных партнеров по ВТО уже не поможет ничего, даже снижение таможенных тарифов и импортных пошлин. При этом обратный процесс вполне возможен — страна рискует превратиться в еще один рынок сбыта дешевых товаров из иных стран ВТО. Однако все это серьезным образом не пугает руководство республики, которое готово рискнуть, но вряд ли готово к последствиям такого шага.